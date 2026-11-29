أشعلت قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) عاصفة من الجدل في إنجلترا، بعدما تعادل آرسنال مع مانشستر سيتي 2-2، الأحد، في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت واقعتين تحكيميتين مثيرتين للجدل في دقائقها الأخيرة.

وحسب شبكة «سكاي سبورتس»، بدأت الإثارة في الدقيقة 83، عندما سجل الهولندي يوريان تيمبر هدف التعادل لآرسنال، إثر ركلة ركنية نفذها إيبيريتشي إيزي، أخفق الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في إبعادها.

وخضع الهدف لمراجعة مطولة للتحقق من وجود مخالفة ارتكبها المدافع البرازيلي غابرييل ماغالايش ضد دوناروما، واحتمال لمس تيمبر الكرة بيده قبل دخولها الشباك، لكن حكام الفيديو أقروا صحة الهدف. وتجدد الجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما تصدى السويدي فيكتور جيوكيريس بذراعه لضربة رأس من الكرواتي يوشكو غفارديول كانت في طريقها إلى المرمى. وذكرت صحيفة «الغارديان» أن ذراعي المهاجم السويدي كانتا بعيدتين عن جسده، لكن حكام الفيديو اعتبروا وضعيتهما طبيعية. وأوضح موقع «توك سبورت» أن حكم الفيديو دارين إنغلاند اعتبر الذراع اليسرى لجيوكيريس قريبة من جسده، ليؤيد قرار حكم الساحة جون بروكس بعدم احتساب ركلة جزاء.

وأثار القرار غضب عدد من نجوم الكرة الإنجليزية السابقين، إذ وصفه غاري نيفيل بالصادم، فيما عدّه ميكا ريتشاردز مخزياً، وانضم جيمي كاراغر وروي كين وإيان رايت إلى منتقدي القرار.

واحتج لاعبو سيتي، بقيادة النرويجي إرلينغ هالاند، على الحكم عقب صافرة النهاية، ليخرج آرسنال من المواجهة محتفظاً بفارق النقاط الست أمام منافسه.

ودافعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن القرارين في توضيحين رسميين نشرتهما عبر حساب مركز المباريات «Premier League Match Centre» على منصة «إكس»، مؤكدة أن مراجعة هدف تيمبر لم تكشف عن وجود مخالفة بحق الحارس دوناروما، كما لم تقدم اللقطات المصورة دليلاً قاطعاً على لمس المدافع الهولندي الكرة بيده قبل دخولها المرمى. وفيما يتعلق بركلة الجزاء التي طالب بها مانشستر سيتي، أوضحت الرابطة أن حكم الفيديو دارين إنغلاند أيد قرار حكم الساحة جون بروكس، بعدما عدَّ أن الذراع اليسرى لجيوكيريس كانت منضمة إلى جسده، وهو التفسير الذي أثار مزيداً من الجدل، ودفع إيان رايت، نجم آرسنال السابق، إلى التساؤل عما إذا كان الحكام قد راجعوا وضعية اليد اليمنى للاعب السويدي أيضاً.