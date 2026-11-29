حقق تولوز فوزاً مثيراً على رين بنتيجة 3/ 2 ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

وأنهى تولوز الشوط الأول متقدماً بهدفين، منهما هدف مبكر أحرزه سيون أوبونغ في الدقيقة الثانية، وأضاف ياسبر تينغستيدت الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عزز أصحاب الأرض تفوقهم بهدف ثالث سجله توماس يورغنسن في الدقيقة 63.

وقلّص رين الفارق بعد فوات الأوان بثنائية في الوقت بدل الضائع، وسجل الهدفين الدولي الفرنسي استيبان لوبول في الدقيقتين 96 و90+12.

وواصل تولوز صحوته بفوزين وتعادلين في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل، توقف رصيد رين عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر متخلفاً بفارق الأهداف عن تولوز وموناكو، وذلك بعد خسارة ثالثة في آخر خمس جولات.