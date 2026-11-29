هناك شخص سوف يلعب دوراً مركزياً كبيراً في تحرير أوروبا من غياهب العصور الوسطى وظلماتها. سوف يلعب دور الرائد الطليعي العبقري. هذا الشخص إيطالي ويدعى: جيوفاني بيكو ديلا ميراندولا. ونحن ندعوه اختصاراً «بيكو الميراندولي» (1463-1494). وعلى الرغم من أنه لم يعش أكثر من 30 عاماً فإن تأثيره كان كبيراً على إيطاليا وأوروبا كلها. لقد عاش في أحضان هذه النهضة الإيطالية الصاعدة التي شكلت مهد النزعة الإنسانية والفلسفة العقلانية المتمايزة عن اللاهوت الديني المسيحي القروسطي. ينبغي ألا ننسى أن أوروبا كانت غاطسة آنذاك كلياً في غياهب العصور الوسطى؛ ولذلك فإن مثقفيها استيقظوا لأول مرة في إيطاليا على الحداثة العقلية والفلسفية بعد أن تعرفوا على الآداب والفلسفات اليونانية القديمة السابقة على المسيحية. وكذلك تعرفوا على الفلسفة العربية من خلال الفارابي وابن سينا وابن رشد... وسواهم. وهي تلخيص للفلسفة اليونانية خصوصاً فلسفة أفلاطون وأرسطو، لكنها إضافة إبداعية أيضاً وليست مجرد شرح وترجمة وتلخيص؛ ولهذا السبب، كان بيكو الميراندولي معجباً جداً بالحضارة العربية وبمفكريها الكبار الذين عرّفوا أوروبا على الفلسفة اليونانية، وأخرجوهم من ظلمات اللاهوت والكهنوت الخانق.

لقد كان بيكو الميراندولي ذا أصل أرستقراطي شهير، ومزوداً بميراث مادي غني كإنسان ينتمي إلى إحدى العائلات الإيطالية الكبرى. وقد أبدى بسرعة مواهب فكرية كبيرة، بل وتحلى بجاذبية شخصية استثنائية سحرت معاصريه. وقد فقد أباه مبكراً، لكنه حظي بعناية كبيرة من أمه التي كانت تحلم له بمهنة لامعة في سلك الكهنوت المسيحي. وربما كانت تحلم بأنه سيصبح بابا روما يوماً ما. من يعلم؟ ولهذا السبب سافر وهو في الرابعة عشرة فقط إلى مدينة بولونيا لدراسة القانون المقدس المسيحي. ولكن في شهر أغسطس (آب) من عام 1478، ماتت أمه فجأة. وعندئذ شعر بأنه أصبح في حِل من أمره، ولم يعد ملزماً بالقسم الذي أقسمه لأمه. لم يعد ملزماً بأن يحصر نفسه بالدراسات اللاهوتية والكهنوتية القديمة. وبما أنه كان مفعماً بفضول معرفي هائل لا يشبع فإنه تخلى عن دراساته الدينية فوراً، وراح يكتشف الفلسفة والعلم الحديث في أكبر الجامعات الإيطالية والفرنسية. وراح يغطس في مؤلفات أرسطو، ويتعرف على الفلسفة الرشدية نسبة إلى الفيلسوف العربي المسلم ابن رشد.

لقد أصبح متقناً لكلتا اللغتين والثقافتين اللاتينية والإغريقية. وبعدئذ شرع بدراسة اللغات العربية، والعبرية، والآرامية. ومعلوم أنه كان معجباً جداً بالعرب والفكر العربي. كان يقول دائماً: قرأت في كتب العرب... فهمت من كتب العرب... إلخ. كان فلاسفة العرب آنذاك يمثلون منارة بالنسبة لمثقفي أوروبا. وكان هؤلاء يفتخرون بأنهم يعرفون الكندي وابن سينا وابن رشد مثلما نفتخر نحن حالياً بأننا نعرف ديكارت أو كانط أو هيغل. الحضارة دوارة: من سره زمن ساءته أزمان... وفي ربيع عام 1484، ذهب إلى فلورنسا حيث التحق بحلقة من الأصدقاء المشتغلين داخل الأكاديمية الأفلاطونية. وكان من بينهم الفيلسوف المعروف مارسيل فيشان (1433-1499). ومعلوم أن هذه الأكاديمية كانت عبارة عن مؤسسة فلسفية تم تدشينها تحت حماية ودعم لوران المديتشي المدعو «بالأمير الرائع»، نظراً لأهميته وإشعاعه كأمير تنويري نهضوي إيطالي. إنه يشبه الخليفة المأمون عندنا إلى حد ما وربما إلى حد كبير. ومعلوم أنه كان حاكماً للجمهورية الفلورنسية إبان عصر النهضة الإيطالية. وقد شجع على دراسة العلوم والفنون والفلسفة وليس فقط الدين. كان أميراً مستنيراً لأنه قلص الاهتمام بالعلوم اللاهوتية والكهنوتية. وأعطى الأولوية للعلوم العقلية والفلسفية كما فعل المأمون في «بيت الحكمة» الشهير.

أما عام 1486، فيشكل منعطفاً أساسياً في حياة بيكو الميراندولي؛ ففي هذا العام تحديداً ألَّف الرجل 900 أطروحة هدفها أن تفتح مع علماء تلك الفترة مناقشة كبرى لا سابق لها حول «الأسرار النبيلة السامية للدين المسيحي، وحول المسائل الفلسفية الأكثر عمقاً، وحول العقائد الباطنية السرية المجهولة». هذا هو عنوان مخطوطته الضخمة، ثم سافر إلى روما بغية طباعة المخطوطة وتنظيم مناقشة خلافية كبرى حولها بين مختلف المثقفين والاختصاصيين الكبار. وكان يعلق على هذه المناقشة أو المناظرة أكبر الآمال. وقد عرض على جميع العلماء البعيدين عن العاصمة البابوية أن يدفع لهم أجور سفرهم وإقامتهم فيها بغية المشاركة في المناظرة. وكان ذلك تعبيراً عن الكرم الشخصي والتحدي الفكري للخصوم في آن معاً.

ولكن هذا المشروع الفكري الكبير المدشن من قبل شاب لا يتجاوز الثالثة والعشرين من العمر لم يرق للبلاط البابوي وأجهزته؛ فقد أطلق البابا إينوسنت الثامن فتوى تمنع اقامة هذه المناظرة والمشاركة فيها.

ماذا قال البابا في فتواه الشهيرة عن أطروحات الفيلسوف بيكو الميراندولي؟ قال: «إن بعض هذه الأطروحات زنديقة ومهرطقة، وبعضها الآخر شبه زنديقة ومهرطقة، وبعضها الثالث فضائحية وجارحة للنفوس التقية الورعة. وفي كل الأحوال فإن هذه الأطروحات التسعمائة ليست إلا تكراراً لأخطاء الفلاسفة الوثنيين الكفار السابقين من أمثال أرسطو وأفلاطون وسواهما».

ثم أردف البابا قائلاً: إن بعض هذه الأطروحات قد تشجع الآخرين على المزيد من الوقاحة والجرأة على الدين المسيحي. وفي الإجمال، فإن هذه الأطروحات تؤدي إلى الدفاع عن أفكار معادية للإيمان الكاثوليكي الصحيح. والمؤلف يفعل كل ذلك بذريعة الدفاع عن الفلسفة الطبيعية العقلانية الخارجة على الدين. ومن ثم، فلا تنخدعوا بهذا الكلام المعسول أيها المسيحيون الأتقياء الأنقياء. (بهذا المعنى).

هنا نلاحظ الحد الفاصل بين عقلية العصور الوسطى/ وعقلية العصور الحديثة: أي بين العقلية اللاهوتية القديمة/ والعقلية الفلسفية الجديدة. ومعلوم أن العقلية العلمية الفلسفية انتصرت لاحقاً على العقلية الدينية اللاهوتية في كل أنحاء أوروبا. لكن في عام 1484، كانت الغلبة للعقلية اللاهوتية، عقلية القرون الوسطى، بشكل مطلق.

ثم اجتمعت لجنة بابوية رسمية لدراسة كتاب بيكو وأطروحاته التسعمائة. وخرجت بالنتيجة نفسها، وهي أن العديد من أطروحاته زنديقة مهرطقة: أي خارجة على مبادئ العقيدة القويمة المستقيمة للدين المسيحي. وعندئذ أمروه بالتراجع عن أطروحاته والتوبة عن زندقته. وهذا ما رفضه بشكل قاطع، بل وراح يدبج دفاعاً كبيراً عن أطروحاته، ويدين الكهنة البابويين الذين يقاضونه ويتهمهم بالتزمُّت والتحجر والظلامية. وعندما أحس بالخطر يقترب من رقبته أو رأسه نهاية 1487 قرر الهرب إلى فرنسا آملاً في دعم السوربون له، لكن السلطات البابوية اعتقلته وهو في الطريق بالقرب من مدينة ليون، ثم سجنته في سجن فانسين الرهيب بالقرب من ضواحي باريس الجميلة. وعندئذ تدخل أميره وحاميه لوران المديتشي لدى البابا إينوسنت الثامن كي يوقف ملاحقته ويفرج عنه. وقد أفرج عنه البابا فعاد من فرنسا إلى مدينة تورين؛ حيث أقام لمدة قصيرة. وبعدئذ استقر في فلورنسا، ثم راح بيك الميراندولي يوزع ثروته الضخمة على الفقراء والمحتاجين، ويبدي رغبته في أن يصبح راهباً، ناسكاً، متعبداً. ولكن في يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1494، مات الرجل فجأة في ظروف غامضة. وقد عبّر الفيلسوف مارسيل فيشان عن حزنه العميق على موت بيكو المبكر جداً، وعن الخسارة الكبرى التي مُني بها التيار النهضوي والفلسفي الإيطالي بموته.

أخيراً، أصبح مؤكداً اليوم أن هذا المفكر النهضوي والإنساني الرائع مات بالفعل مقتولاً ومسموماً من قبل خادمه وأقرب المقربين إليه. لقد دس له السم تنفيذاً لتوصية سرية صادرة عن شخصية أصولية عليا. وهل يمكن لخادم صغير أن يرفض تنفيذ رغبة السلطة؟ هذا ما أثبته الفريق العلمي والطبي الذي تفحص بقاياه في قبره عام 2008 بقيادة كبار العلماء والاختصاصيين الإيطاليين. تخيلوا الوضع: هو مات عام 1494، والحقيقة لم تنكشف إلا عام 2008، أي بعد أكثر من 500 سنة على وفاته. كنا قد رأينا سابقاً أن رينيه ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة مات هو الآخر أيضاً مسموماً في السويد من قبل شخص أصولي كاثوليكي. ولم تنكشف الحقيقة إلا بعد عدة قرون أيضاً، كما أثبت باحث ألماني كبير مؤخراً. نقول ذلك ونحن نعلم أن الجماعات التكفيرية المتطرفة المضادة لسماحة الدين وعظمته ورأفته لم تكن تقتل المثقفين إلا بعد إصدار فتاوى دينية تبيح قتلهم واغتيالهم. وقد شرحت ذلك مطولاً في كتابي الأخير الصادر عن «دار المدى» بعنوان: «معركة التنوير العربي. تفكيك الأصولية التكفيرية وتحرير العقول».