عبر عشرين قصة قصيرة، يغوص الكاتب المصري الشاب عبد الله محمد، في مجموعته القصصية «بحر لا ينشق»، في نفوس شخوصه، يلمس العطب الذي يسكن أرواحهم، ويحوّلهم إلى حطام، تحت ضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية، وفي ظل حصار مضروب حولهم من السلطة الأبوية التي يمارسها الآباء والأمهات ورؤساء العمل. شخوص تتراوح أعمارهم بين العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، ويشاهدون أحلامهم تتبخر يوماً بعد آخر، فقد شهدوا في بدايات مراهقاتهم أحلاماً كبيرة وشعارات براقة في ميدان التحرير، وظنوا وقتها أنهم كادوا يلمسون السماء بأيديهم، واستيقظوا بعد خمسة عشر عاماً ووجدوا أنفسهم يقبضون على الفراغ، فلا وجدوا أحلامهم، ولا حتى وجدوا أنفسهم.

في كل قصة من المجموعة الصادرة في القاهرة عن دار «المرايا» في نحو مائة صفحة، نجد شاباً أو شابة تعاني من الاختناق والضيق والتململ من واقعها، وعجزها المطلق عن تغيير هذا الواقع الممض، فكل الشخصيات المروي عنها، تقريباً، تعيش داخل سجن ما، سواء كان سجناً بالمعنى الحقيقي، أو بمعنى مجازي، فالعمل يتحول إلى سجن، وكذا الأسرة والبيت أحياناً، والأكثر قسوة أن يعيش بعضهم داخل سجن ذاته، فجسده يصبح سجناً لا تستطيع الروح الفرار منه. كل الشخصيات محاصرة؛ بحر الأمراض النفسية من أمامها، والواقع والسلطات والماضي بندوبه وذكرياته وآلامه من خلفها، ولا تملك القدرة على العبور للضفة الأخرى من التحقق والسلام النفسي، فقد وضعوا على مدار حيواتهم داخل قوالب حديدية قوضت قدراتهم، وسلبتهم إرادتهم، وفي الوقت نفسه لا يملك أي منهم عصا موسى ليضرب بها البحر فينفلق ليعبروا بسلام، فقد انتهى زمن المعجزات، ومن ثم صاروا فرائس للأمراض النفسية والهذيان والاكتئاب، الناجمة عن عجزهم عن فهم ما آلت إليه أحوالهم، فضلاً عن عجزهم عن تغيير واقعهم، أو حتى التواؤم معه ومجاراته؛ إذ ما زالوا يحلمون -بفعل ما نشأوا عليه- بعالم مثالي.

تتراوح قصص المجموعة طولاً وقصراً، ففي حين يصل بعضها إلى ثماني صفحات، هناك نحو خمس قصص لا تتجاوز نصف صفحة، بل إن إحداها عبارة عن سطر واحد تقريباً، مثل قصة «سحابة»، التي يقول نصها «أركب ميكروباصاً، وأقول للسائق المنتشي جداً: بسرعة، خلف السحابة». وقد اختار الكاتب أجواء كابوسية معتمة، تعبر نفوس أبطالها المهزومين في معترك الحياة، الواقعين في فجوة عميقة من التناقض بين الواقع والمثال، هذه الكابوسية تتبدى منذ عناوين القصص، التي جاءت كاشفة ومفتاحية في فهم الحمولات الدلالية والنفسية لهؤلاء الشخوص، فنرى عناوين مثل: «عتمة، الرقص على السلم الموسيقي، غياب، ليل داخلي، أرق، الانتظار، نعاس، رمال». وتتكرر مفردات الإعتام والظلام النفسي والتبدد والتحطم على مدار قصص المجموعة، كما يقول بطل قصة «غثيان» عن نفسه، مقدماً عمق أزمته الوجودية: «ينتابني شعور مفاجئ بالغثيان. أكره هذا الشعور. يذكرني بروحي المضطربة، ورغبتي في تقيؤها. أغرق في صمت معتم. أقرر من دون وعي مني أن أختبئ في قوقعتي أياماً. أحتاج إلى النوم، كثير من النوم».

يكشف السارد هشاشة أبطاله عبر الإمساك بلحظات شديدة الرهافة والبساطة، لكنها كافية للتمثيل على مدى التهدم النفسي الذي يعانونه، فلا يستطيعون تجاوز عجزهم مهما كانت المواقف التي يمرون بها صغيرة وبسيطة، كما نرى في قصة «الفأر»، التي يستيقظ فيها المروي عنه على ضجة داخل منزله، فيكتشف أن فأراً دخل المنزل، وشقيقه يطارده للتخلص منه، ورغم ما تضفيه هذه المطاردة من أجواء مرحة في صالة المنزل، فإنها تزعجه؛ إذ تستدعي لحظات انسحاقه وخوفه منذ الطفولة، وضرب الأطفال له، ويظن لوهلة أن هذه لحظته الاستثنائية ليصير بطلاً ولو لمرة واحدة، ويخرج هو كفارس مغوار ليقتل الفأر: «جاءت الفرصة أخيراً لأصبح بطلاً. سأقوم الآن وأطلب من أخي الأبله أن يسخن ماء حتى الغليان، سوف أسلخ ذلك الفأر القذر، ثم أضربه بالممسحة ثلاث ضربات أو أربعاً، من دون أن يرف لي جفن، ها هو كأنه يموت أمام عينيّ. نعم، سوف أصبح بطلاً، ولم لا؟». إن الرغبة في قتل الفأر، بهذا القدر المبالغ فيه من العنف، بمثابة انتقام من كل من تجاسروا عليه قديماً وسلبوه كبرياءه، لكن هذه الرغبة لم تتجاوز كونها مجرد تمنيات في رأسه؛ إذ يجبن عن الخروج والمساهمة معهم في التخلص منه، ليتحول الفأر من فرصة للبطولة، إلى علامة جديدة على الانهزام، تنضاف إلى تاريخه مع العجز واللابطولة.

كل الشخصيات المروي عنها تقريباً تعيش داخل سجن ما سواء كان سجناً بالمعنى الحقيقي أو بمعنى مجازي