طوى الشاعر والأديب السعودي محمد سعيد الخنيزي، الذي تُوفي فجر الثلاثاء في مدينة القطيف (شرق السعودية) عن عمر ناهز 101 عام، صفحة من تاريخ جيل الرواد في الأدب السعودي، ممن تشكَّل وعيهم المعرفي في الكتاتيب ومجالس العلماء، قبل أن ينفتحوا على التيارات الأدبية الحديثة، ويسهموا في تأسيس المشهد الشعري والثقافي في البلاد.

عُرف الخنيزي، ويطلِق عليه مُحبوه «شيخ شعراء القطيف»، بنزعته الرومانسية التي طبعت تجربته الشعرية، وبانشغاله بأسئلة الحب والألم والوجود الإنساني، في حين تجاوز اهتمامه الأدبي كتابة القصيدة إلى النقد والتاريخ والسيرة الذاتية، تاركاً نحو 25 مؤلفاً تنوعت بين الشعر والنثر والدراسات الأدبية.

وعلى امتداد حياته التي تجاوزت القرن، عاصر الخنيزي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها المنطقة الشرقية من السعودية، واحتفظت ذاكرته بتفاصيل الحياة في القطيف قبل اكتشاف النفط، وأنماط التعليم التقليدي والعلاقات الاجتماعية، وهي التفاصيل التي استعاد جانباً منها في مؤلفاته.

الشاعر الرومانسي

وُلد محمد سعيد بن الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي في الثاني من فبراير (شباط) 1925، في حي القلعة التاريخي بالقطيف، ونشأ في كنف أسرة علمية، حيث تلقّى تعليمه الأول في كتّاب الشيخ محمد بن صالح البريكي، ثم لدى أخيه الشيخ ميرزا البريكي، فحفظ القرآن الكريم ودرس السيرة النبوية، وتلقّى لاحقاً علوم النحو والمنطق والفلسفة وأصول الفقه.

وفي السادسة من عمره، فقَدَ الخنيزي البصر في إحدى عينيه على أثر إصابته بالرمد، كما فقَدَ والده قبل أن يبلغ العشرين. وشق طريقه في الحياة بين تحصيل المعرفة وممارسة مهنة المحاماة والانشغال بالأدب، في وقت كانت فيه فرص التعليم والنشر محدودة.

وفي عام 1961، أصدر باكورة أعماله الشعرية «النغم الجريح»، ليكون من أوائل الشعراء الذين أصدروا دواوين شعرية في المنطقة الشرقية. وتوالت أعماله، فصدر له «شيء اسمه الحب» عام 1976، و«شمس بلا أفق» عام 1986، و«تهاويل عبقر» عام 1997، فضلاً عن ديوانه «إيحاءات سماوية».

وتكشف عناوين دواوينه عن جانب من ملامح تجربته الرومانسية، التي جعلت من الذات الإنسانية ومشاعرها وهواجسها موضوعاً للكتابة، في سياق التحولات التي عرفها الشعر العربي خلال القرن العشرين، واتساع اهتمامه بالتجربة الفردية والتعبير الوجداني.

ولم يكن حضور الخنيزي الأدبي محصوراً في محيطه المحلي، فقد نشرت قصائده ومقالاته مجلاتٌ وصحف عربية؛ بينها «الكتاب» المصرية، و«الأديب» و«العرفان» اللبنانيتان، و«الغري» و«الأفق» العراقيتان، و«العربي» الكويتية، إلى جانب «أخبار الظهران» و«صوت البحرين». كما وجدت بعضُ قصائده طريقها إلى الإذاعات العربية وإذاعة لندن.

ذاكرة تتجاوز السيرة الشخصية

وإلى جانب تجربته الشعرية، انصرف الخنيزي إلى دراسة التراث الأدبي العربي وقضايا النقد، وأصدر عدداً من المؤلفات؛ بينها «الشعر ودوره في الحياة» (2001)، و«العبقري المغمور» (2003)، و«أضواء من النقد في الأدب العربي» (2004)، و«أوراق متناثرة» (2007)، فضلاً عن كتاباته حول أبي العلاء المعري وأبي نواس.

غير أن سيرته الذاتية «خيوط من الشمس: قصة وتاريخ»، التي صدرت عام 2000 في مجلدين، تكتسب أهمية تتجاوز التعريف بحياة صاحبها، إذ تقدم مادة عن التاريخ الاجتماعي للقطيف، من خلال استعادة تفاصيل التعليم والعادات والتقاليد والأماكن والعلاقات بين الأُسر.

وكان الناقد السعودي محمد الحرز قد توقّف عند هذه التجربة، في مقال بعنوان «شيخ الشعراء... محمد سعيد الخنيزي»، متسائلاً عن موقع الذاكرة التي يحملها أدباء ذلك الجيل في اهتمامات الأجيال الثقافية اللاحقة.

وكتب الحرز: «إذا كانت حياة مبدع بهذا العمر المديد، كشاهد على تحولات اجتماعية وأدبية وحوادث كبرى، فلابد أن تكون حياته ذاكرة تاريخية، لا غنى عنها للأجيال اللاحقة».

وأشار الحرز إلى أن مجلس الخنيزي ظل على مدى ثمانية عقود ملتقى للأدباء والمثقفين والعلماء، مستعيداً الدور الذي اضطلعت به المجالس الأدبية في تداول المعرفة وتبادل الخبرات بين الأجيال، ومنبّهاً إلى ضرورة تحويل هذا الموروث الشفوي إلى مادة مكتوبة تحفظه من النسيان وتتيح للباحثين دراسته.

ويعيد رحيل الخنيزي طرح مسألة العناية بتراث جيل الرواد في الأدب السعودي، ليس بوصفه نتاجاً شعرياً ونقدياً فحسب، وإنما بوصفه مصدراً لقراءة التحولات التي شهدها المجتمع، وفهم الظروف التي نشأت فيها الحركة الأدبية الحديثة، قبل قيام المؤسسات الثقافية واتساع حركة النشر والتعليم.