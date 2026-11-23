ثمة عالم مأزوم بتفكّك القيم والمبادئ، يشي بنشوء قيم جديدة. وبصيغة أخرى؛ هل تحوّلت هذه القيم والمبادئ إلى سلع في سوق حرّة؟ وكأن «الفكر» كقيمة لا يختلف عن قيم «القمح» أو «الذهب»، وهو في «هبوط مستمر» على حد تعبير فاليري.

وبإزاء ذلك، هل يعيش المفكِّر في بيئة صالحة للاختلاط بالناس في مجتمعات هجينة؟ ولكن كيف يتحرّر المفكِّر من «عدوى القطيع»؟ وهل يعني ذلك أن المفكر بحاجة إلى العزلة؟

قبل الإجابة. لقد صاغ غوستاف لوبون مصطلح «عقلية القطيع» في أواخر القرن التاسع عشر، واستخدمه لشرح مجموعة متنوعة من سلوك الجماهير، وقد تنبّه في هذا السياق؛ إلى أن [الغوغاء] يشكلون خطراً على المجتمع كلّه إذن؛ فما «القطيع»؟

القطيع – herd behavior؛ مصطلح للدلالة على سلوك الجماعة التي ينتمون لها دون وعي منها.

واستخدم الاقتصاديون «عقلية القطيع» بصيغة التنبؤ بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم، والتحكّم في السوق والسلاح والمال والناس.

شوبنهاور

وتتصرف جماعة القطيع على وفق آلية التماهي في الدفاع عن النفس، وأخطر ما في هذا الصنف من البشر النزوع نحو التدمير وإفناء الذات، والاحتماء بالجماعة التي ينتمي إليها في حال الشعور بالتهديد الوجودي، ويغيب عنه التفكير المنطقي والسلوك السوي. وينتشر هذا السلوك في النظم الديكتاتورية غير الديمقراطية، وقد ينطبق على جماعات يتحكّم فيها المرض والجهل والتخلف فتقاوم عوامل الثقافة وأساليب التحضّر ودرجات التقدّم.

وفي هذه النظم والجماعات، لا يمكن للمفكِّر محاورة: الأحمق، والجاهل، والأبله، والساذج – بدلالة لا - وجود أرضية مشتركة بينهما؛ لأن العقل والحمق نقيضان، فـ«العاقل يضل عقله عند محاورة الأحمق» كما يقول أبو حيان التوحيدي.

وإن كان المفكِّر في هذه الحال يميل إلى العزلة، فما العزلة المقصودة هنا؟ أهي الخلوة عند الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» أم العزلة نقيض النزعة الاجتماعية عند ابن خلدون؟

إن العزلة عند جان جاك روسو في «يقظة المتحوِّل المنعزل» هي «الحصن في حماية نقاء النفس، والوعي الزائف للعلاقات الاجتماعية».

هايدغر

ولكن لماذا اختار روسو العزلة عن البشر؟ هل اختار العزلة لحماية «أناه» من الانهيار الداخلي فعلاً بعد أن تكتّل البشر ضده؟

وإن كانت العزلة تمثل علاقة وعي المفكّر بذاته، فإن هذا الوعي فرض على شوبنهاور؛ «الهروب من بؤس البشر».

وإن كانت العزلة شرطاً أساسياً لحرية المفكر، فكيف يصبح الاختلاط بالبشر تهديداً لحرية المفكِّر في كيفية التفكير بذاته، والعالم؟

إن القطيع يخشى الحرية؛ لأنه لا يتحمل «الوعي الشقي»، لهذا يهرب من الواقع، وبذا يقول شوبنهاور:

إن الإنسان يجد في العزلة عزاءه الأخير بعد معاشرته الطويلة للناس، بل وعامة الناس، فبقدر ما يمتلك لأشياء كثيرة في داخله بقدر ما يشتد استغناؤه عن الناس، وعن العالم الخارجي».

وفي عزلته، كتب نيتشه ما هو أكثر أهمية من الفلسفة في كتابه «هكذا تكلم زرادشت»، وعلى الرغم من ذلك، فقد أدّت العزلة به إلى الجنون، واعتزال البشر... لهذا صعد إلى الجبل بدافع الإنسان المتفّوق، الأعلى؛ لأنه آثر الابتعاد عن «القطيع» أو «السوقة».

أما هايدغر، فقد أدرك أن العيش وسط الآخرين Dasman أو الـ«هُم» يغرق في الوجود غير الأصيل، وفي كتابة «الكينونة والزمان»، لم تعد الـ«أنا» المنعزلة كـ «ذات» مجرّدة من دون عالم أبداً، فالوجود البشري يقترن بالآخرين، بل وذهب إلى أبعد من ذلك؛ إذ يرى أن الوجود مع الآخرين يشكل أحد مكونات الوجودية للكينونة في العالم، وبذا لا وجود لذات منعزلة، غير أن الفلسفة بحاجة إلى نوع معين من العزلة تتعارض مع الوضع الطبيعي، ويعترف هايدغر بــ«أنني في هذه العزلة لست فرداً منعزلاً، كما أنني لست «أنا واحدة».

حنا أرندت

ولكن هل عزلة المفكر – هروب من الواقع (فعلاً)؟

قبل الإجابة أيضاً. إن «أكثر ما يكرهه القطيع هو إنسان يفكّر بشكل مختلف - كما ذهب إلى ذلك شوبنهاور - لأنهم لا يكرهون رأيه في الحقيقة، بل يكرهون جرأة هذا الفرد على امتلاك شجاعة التفكير بنفسه ليكون مختلفاً» عنهم.

صحيح أن شوبنهاور – «دون جواني» في «الجنس»، و«تشاؤمي» في الفلسفة، لكنه اختار العزلة في مجتمع غير سوي، محكوم باختلاف القيم الوضعية.

وذهب إريك فروم في كتابه «المجتمع السوي» إلى أن الشخص السوي يعاني من العزلة في المجتمع غير السوي.

وبإزاء ذلك: مَن سبّب اغتراب المفكِّر في عزلته؟

لا يمكن أن يعيش المفكر وحده مع نفسه دون أن يكون مركز نواة لتنوير العامة، أي لا يمكن لعقل متوحِّد مع ذاته أن يفكِّر داخل سجن اجتماعي فاسد، فهل ينبغي أن يخالط المفكر الفساد المجتمعي؟

وإلا فكيف يخرج من هذا الحيّز الفاسد دون انقلاب على نقص الواقع وفساده؟ إذن، كيف ينجو المفكّر من خطر الوحدة في العزلة؟ ولكن لا أحد من العامة يفهم: لماذا يصمت المفكِّر؟ وفي أي ظرف؟

إن المفكِّر وحده مَن يدرك قيمة الخلوة، فقد يجد في العزلة السعادة الموازية للوعي الشقي أو سجن الروح في جسد فاسد؛ لأن الوعي يتشكل من العزلة، ولكن ليس بالهروب من الواقع أو الانكفاء على الذات؛ لهذا فإن أقوى اتصال مع الواقع هو العزلة في تأمل الواقع.

لا يمكن أن يعيش المفكر وحده مع نفسه من دون أن يكون مركز نواة لتنوير العامة