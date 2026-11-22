جريمة غامضة تتحول إلى كابوسhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5344392-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
لوهلةٍ يتصور الراوي العليم / البطل في رواية «فابريكة سركيسيان» للكاتب والفنان التشكيلي المصري محمود عبده، الصادرة عن دار «الشروق» بالقاهرة، أنه بصدد جريمة مروعة سيكون شاهداً عليها بعد منتصف الليل، وبالتالي نصبح إزاء نص ينتمي لأدب التشويق والإثارة النفسية، لكن بنهاية العمل يكتشف القارئ أن الجريمة الحقيقية تتعلق بانطفاء الروح وفقدان الشغف واختفاء كل ما هو أصيل لصالح ما هو سطحي ومكرر وبلا معنى.
تقوم الحبكة الدرامية هنا على تساؤل فانتازي لكنه سرعان ما يتحول إلى حقيقة كابوسية: ماذا لو انشقت الأرض وابتلعت جريمة قتل بكل تفاصيلها ولم تترك خلفها سوى رائحة نفاذة لزيت مصابيح محترق؟
على هذه الخلفية، يظهر «حسن» في قلب مجمع سكني عتيق بالقاهرة الخديوية؛ إذ اعتاد التسكع ليلاً ومراقبة صمت المدينة، لكن تتكسر عزلته فجأة حين يتعثر بجثة صديقه غارقة في دمائها، وتحدث الصدمة الحقيقية حين يعود مع الشرطة ليجد مسرح الجريمة نظيفاً تماماً.
تقوده تلك الواقعة إلى فتح أبواب موصدة ليكتشف آلة عرض بصرية نادرة من صنع «فابريكة سركسيان» تمتلك قدرة على بعث الحياة في شرائح التصوير القديمة، ومع كل ومضة تنبعث من عدساتها يتكشف له كابوس يبتلع الواقع، عبر كيان غامض يزحف في الخفاء لطمس المعالم ومصادرة الأرواح واغتيال الذاكرة الجماعية للبشر.
يجد البطل نفسه على حافة جنون محتم، محاصراً بين ماض يأبى أن يموت وحاضر يُنتزع من جذوره بوحشية، ليجد نفسه أمام صراع شرس مع النسيان، وعليه أن يقرر: هل يخوض حرباً لإنقاذ التاريخ المهدد بالمحو أم يسقط كغيره في فراغ الذاكرة المظلم؟
ومن أجواء الرواية العربية نقرأ:
«ماذا تفعل إذا تفاجأت قبل الفجر بقليل بجثة شخص تعرفه؟ أنا عادة ما أعود إلى بيتي وحيداً بعد منتصف الليل، تكون الشوارع قد أظلمت وفرغت إلا من قططها أو كلابها الضالة، أو ربما بعض البائسين أو من هواة التسكع من أمثالي.
أغلقت الباب بشكل تلقائي وتجمدت في مكاني من أثر الصدمة، بقيت عيناي تحدقان في الجسد الممدد على الأرض. انتبهت بعد برهة إلى الورطة التي وجدت نفسي فيها، كنت منهكاً كالمعتاد بعد يوم عمل طويل وسهرة ممتدة، وكان عقلي يعمل ببطء محاولاً العثور على التصرف المناسب. شعرت بأصابعي ترتعش وأنا أمسح ذلك العرق البارد الذي بلل جبيني.
بدأت أدرك خطورة وجودي في هذا المكان، فتحت الباب وهرولت خارجاً، لكني فشلت في مواجهة الموقف فهربت إلى شقتي التي تقع في نفس الطابق، لم أفكر كثيراً وأخذت التليفون إلى النقطة الوحيدة في شقتي التي تلتقط الشبكة عند الشباك الخلفي واتصلت كما يفعل أي مواطن صالح بالشرطة لأبلغ بما رأيت».
جمع النقش الأموي بين العناصر التصويرية والشبكات الهندسية، في حلل تميّزت برهافة كبيرة في الصناعة والإتقان. تحضر هذه العناصر التصويرية بقوة
محمود الزيباوي
«غير المرئي»... لوحات مفتوحة على الطبيعة والحياةhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5344395-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
تواصل الفنانة المصرية إيمان عزت شغفها بالطبيعة، هاجسها الأول في الرسم، وذلك في معرضها الشيق (غير المرئي) الذي يستضيفه حالياً «غاليري مصر» بالقاهرة، حيث تجدِّد هذا الشغف، وتضخ في شرايينه رؤى وأفكاراً فنية جديدة، تعطي إحساساً رهيفاً بالانسجام الفني في اللوحات، فالطبيعة ليست مظهراً تعبيرياً أو وسيطاً عابراً، إنما هي مخزن لا ينفد، يفجر قدرات الفنان، ويشحذ عاطفته للإمساك بخيوط مباغتة للإيقاع تتجسد في أشكال متنوعة من الغيوم والأشجار والنباتات ولفحات الهواء الحارة والباردة، والمطر بزخاته الكثيفة والحانية فوق سطح الأرض. تشع اللوحات بكل هذا العبق الأثير، فالرسم يعانق الموسيقى، كما تتواثب الرموز والعلامات والإشارات، كأنها تعزف سيمفونية بصرية، تحلق وتصعد في الفضاء بمرح ورشاقة مخيلة، وإيقاع تجريدي خاص تمتزج فيه ذاكرة الأرض بأشواق الإنسان وأحلامه، بلا فواصل أو عقد زمنية سميكة... إنها حالة من التدفق والحيوية، تأخذ العين في نزهة جمالية صافية، وتفتح لها بتلقائية شديدة مستويات متعددة الزوايا للدخول في اللوحة وإعادة تأملها وقراءتها، بروح مفتوحة على الحياة، مسكونة بالطفولة والفرح والبهجة، فبهجة الكائنات كثيراً ما تذبل وتنطفئ حين يتم التعبير عنها في سياقات وأنساق فنية مؤطرة.
يعزز ذلك أن التكوين في اللوحات ينهض على فكرة التجاور الفني، فالعناصر والأشكال تتجاور في فضاء اللوحات بدافع من المعايشة والتاريخ المشترك بينها، وهو تاريخ ملتصق بالأرض، بروائحها الترابية العطرة وألوانها المشرقة الدافئة التي تلم في طبقاتها وأطيافها تعارضات الوجود والحياة، مضفية عليها حالة من السكينة والشعور بالأمان.
ومن ثم، ينأى هذا التجاور عن شبهة التكرار، والوجود الذاتي المنغلق على نفسه، فاللوحات مشيدة بخامة الأكريليك ذات الحساسية الخاصة، وبإيقاعات هادئة شفيفة، تنفعل فوق السطح، وتتوحد بالصورة، تاركة للشكل حرية الحركة في بناء التكوين واللمسات الأخيرة. وعبر السطح تتناثر الخطوط وتلتقي، في تخوم فضاء دائماً يترك الباب مفتوحاً لاحتمالات شتي. في هذا السياق من الصعب أن نمسك بمصدر واحد للضوء في اللوحات، فهو ينبثق من اللون والخط والحركة والنبتة والزهرة، والجذوع الثابتة والمتمايلة، والأغصان المتشابكة والطائرة، لتضعنا الكثير من اللوحات إمام إحساس عارم بالنشوة، حيث تبدو كأنها رقصة باليه فاتنة، توقظ الجمال النائم فوق السطح وفي العمق.
من جماليات هذا التجاور، أنه لا وجود مستقلاً بذاته في اللوحات، فكل عنصر يكتسب وجوده وفاعليته من القدرة على التماهي والانصهار مع العناصر الأخرى للتكوين، وهو ما يجعل للبقع اللونية الخاطفة دوراً مهماً في إكساب الشكل صيرورة نغمية شجية، تترك ذبذباتها المرحة على العين، وتمهد لها طرائق الدخول إلى اللوحة والتوحد بها جسداً وروحاً، دون وسائط فكرية أو فلسفية تفتش عن ملامح محددة للموضوع أو الفكرة. ومن ثم، نحن أمام حالة فنية مفتوحة بفرح وحب على براح الأرض والحياة معا، حالة مهمومة بالونس، تؤسس في ظلاله شكلها وأسلوبها الخاص.
يتفجر هذا الونس من الأشياء الصغيرة المهمشة والمنسية، من عالم النبات، الذي ينمو أحياناً بعشوائية فوق سطح الأرض، أو بالفعل الإنساني العاشق للخضرة، الذي يتتبع مراحل النمو والإثمار، كأنه يتتبع خيوطاً متشابكة لأحلامه وذكرياته.
اللافت هنا أن الفنانة تعيش هذا العالم حتى في بيتها، فبشغف تجهز التربة في الأصيص، وتضع بذرة لنبتة ما، ترعاها بمحبة طفلة، كما تراقب بعين الفنانة الحاذقة مساقط الضوء والنور والشمس، وهي تداعب وريقاتها وأغصانها الغضة، كأنها صفحة راسخة في كتاب الفن والحياة.
التكوين في اللوحات ينهض على فكرة التجاور الفني، فالعناصر والأشكال تتجاور في فضائها بدافع من المعايشة والتاريخ المشترك بينها
هذا الطقس يبدو في مخزون اللاوعي بمنزلة البروفة الأولى للوحة، ويشكل الحافز الملهم، لانتقالها إلى ساحة وجود، تكتسب فيه هوية أخرى، أكثر اتساعاً وبراحاً من محدودية الأصيص، الذي يؤدي وظيفة معينة، تنحصر في احتواء النبتة داخله؛ لذلك تظل العلاقة بينهما محكومة بهذا الاحتواء، على عكس الوجود في اللوحة، الذي يكتسب بعداً أشمل وأعمق، قابلاً للتمدد في جسد الزمان والمكان.
تضعنا هذه الصورة أمام مشهدية بصرية مغوية، ابنة عاطفة مشدودة للمنظر في الطبيعة على نحو خاص، فمنه تستمد ألوانها، وترسم مسار حركتها الإيقاعية. اللافت أيضاً في هذا النسق تحاشي الوقوع في التضاد الرمزي بين الأشكال، فهي تنفرط بتلقائية كمسبحة على المسطح، بما يوحي بالتعبير عن مشاعر مركبة، تحتاج دائماً إلى التفكيك، لتطل على نفسها في براح اللوحة بلا وسائط أو حواجز، أو عقد إنسانية وهو ما يعني أن اللوحة أحياناً تتحول إلى مظلة روحية، تخفف من وطأة الإحساس بالحزن أو الفقد، أو العزلة، في غمرة الشعور بالجمال والنشوة في فضائها.
تربط إيمان عزت هذه الحالة، بما يمكن تسميته جدلية الخفاء والتجلي في الفن، ففي كلمة لها بكتالوغ المعرض لا تتجاوز بضعة أسطر، تتحدث عن نبتة عطارية استوقفتها ببذورها «التي تبدو منسوجة من الضوء والحرير، تحملها الرياح إلى مصائر مجهولة»، مشيرة إلى أنه من هذا الخفاء وُلدت فكرة هذا المعرض. يحيلنا هذا إلى فكرة المصادفة وكيف تلعب دوراً في ولادة الأشكال الفنية، حتى إن كاندنسكي رائد التجريدية، يؤكد على هذا، فتحت قشرة المصادفة تتخمر أشكال ورؤى جمالية، تحتاج وعياً ثاقباً في الإمساك بها، وإخراجها من حياة الصمت المتخمِّر تحت غلاف القشرة إلى حياة النور في اللوحة، كما أن العلاقة بين المرئي واللامرئي، ستظل أحد أوجه الحقيقة المراوغة في الفن والحياة.
لا ينفصل هذا عن وعي الفنانة بذاتها وتجاربها الكبيرة المتنوعة بخاصة في فن الغرافيك، وأن هذا الوعي يصل إلى حالته الأنقى، حين يتنفس هواءً نقياً ومنعشاً، ويتحول إلى رمزية فارقة، تشكل عصب الحياة واللوحة معاً.
جريمة غامضة تتحول إلى كابوسhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5344392-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3
لوهلةٍ يتصور الراوي العليم / البطل في رواية «فابريكة سركيسيان» للكاتب والفنان التشكيلي المصري محمود عبده، الصادرة عن دار «الشروق» بالقاهرة، أنه بصدد جريمة مروعة سيكون شاهداً عليها بعد منتصف الليل، وبالتالي نصبح إزاء نص ينتمي لأدب التشويق والإثارة النفسية، لكن بنهاية العمل يكتشف القارئ أن الجريمة الحقيقية تتعلق بانطفاء الروح وفقدان الشغف واختفاء كل ما هو أصيل لصالح ما هو سطحي ومكرر وبلا معنى.
تقوم الحبكة الدرامية هنا على تساؤل فانتازي لكنه سرعان ما يتحول إلى حقيقة كابوسية: ماذا لو انشقت الأرض وابتلعت جريمة قتل بكل تفاصيلها ولم تترك خلفها سوى رائحة نفاذة لزيت مصابيح محترق؟
على هذه الخلفية، يظهر «حسن» في قلب مجمع سكني عتيق بالقاهرة الخديوية؛ إذ اعتاد التسكع ليلاً ومراقبة صمت المدينة، لكن تتكسر عزلته فجأة حين يتعثر بجثة صديقه غارقة في دمائها، وتحدث الصدمة الحقيقية حين يعود مع الشرطة ليجد مسرح الجريمة نظيفاً تماماً.
تقوده تلك الواقعة إلى فتح أبواب موصدة ليكتشف آلة عرض بصرية نادرة من صنع «فابريكة سركسيان» تمتلك قدرة على بعث الحياة في شرائح التصوير القديمة، ومع كل ومضة تنبعث من عدساتها يتكشف له كابوس يبتلع الواقع، عبر كيان غامض يزحف في الخفاء لطمس المعالم ومصادرة الأرواح واغتيال الذاكرة الجماعية للبشر.
يجد البطل نفسه على حافة جنون محتم، محاصراً بين ماض يأبى أن يموت وحاضر يُنتزع من جذوره بوحشية، ليجد نفسه أمام صراع شرس مع النسيان، وعليه أن يقرر: هل يخوض حرباً لإنقاذ التاريخ المهدد بالمحو أم يسقط كغيره في فراغ الذاكرة المظلم؟
ومن أجواء الرواية العربية نقرأ:
«ماذا تفعل إذا تفاجأت قبل الفجر بقليل بجثة شخص تعرفه؟ أنا عادة ما أعود إلى بيتي وحيداً بعد منتصف الليل، تكون الشوارع قد أظلمت وفرغت إلا من قططها أو كلابها الضالة، أو ربما بعض البائسين أو من هواة التسكع من أمثالي.
أغلقت الباب بشكل تلقائي وتجمدت في مكاني من أثر الصدمة، بقيت عيناي تحدقان في الجسد الممدد على الأرض. انتبهت بعد برهة إلى الورطة التي وجدت نفسي فيها، كنت منهكاً كالمعتاد بعد يوم عمل طويل وسهرة ممتدة، وكان عقلي يعمل ببطء محاولاً العثور على التصرف المناسب. شعرت بأصابعي ترتعش وأنا أمسح ذلك العرق البارد الذي بلل جبيني.
بدأت أدرك خطورة وجودي في هذا المكان، فتحت الباب وهرولت خارجاً، لكني فشلت في مواجهة الموقف فهربت إلى شقتي التي تقع في نفس الطابق، لم أفكر كثيراً وأخذت التليفون إلى النقطة الوحيدة في شقتي التي تلتقط الشبكة عند الشباك الخلفي واتصلت كما يفعل أي مواطن صالح بالشرطة لأبلغ بما رأيت».
من نزار قباني إلى القصيبي... المزاوجة بين الشعر والدبلوماسيةhttps://aawsat.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/5344053-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
من نزار قباني إلى القصيبي... المزاوجة بين الشعر والدبلوماسية
نزار قباني
كيف مثّل شعراء عرب أوطانهم؟ وتحدثوا باسم حكوماتهم؟ وما كان انعكاس تجارب هؤلاء الأدباء على مهماتهم كدبلوماسيين، في الشرق والغرب؟ وهل السفير الشاعر، أو الشاعر السفير، له خصوصية؟ وكيف يمكن للشعر بشفافيته أن يتعايش مع مهمات تتطلب المداراة والمواربة، والبقاء في المنطقة الرمادية؟
موضوع شيق اختارته الشاعرة والإعلامية نوال الحوار لكتابها الجديد الصادر عن «دار النهار» في بيروت، بعنوان: «الأدب الدبلوماسي». وهو عبارة عن أنطولوجيا لشعراء عرب عملوا في السلك الدبلوماسي، من أجيال مختلفة، بعضهم فارقنا وبعضهم الآخر لا يزال يزاول مهماته، لكن التجربة تستحق دائماً العودة إليها، وتأملها.
باب الأسئلة
تشرح الكاتبة، أن سؤالاً بقي يرافقها: ماذا يحدث للشاعر حين يخرج من حدود وطنه، إلى عواصم العالم ممثلاً بلاده؟ هل تبقى القصيدة كما كانت، أم أن السفر والاحتكاك بثقافات أخرى، يفتحان أمامها نوافذ جديدة؟
عن هذا السؤال، وأسئلة أخرى تحاول نوال الحوار الإجابة، مستعينة بمعرفتها الشخصية بالبعض، وشغفها بالأدب أحياناً أخرى، لتقرأ على طريقتها سير ما يفيض على خمسة عشر شاعراً، بعضهم طغى عليه النظم وبعضهم الآخر سرقته الدبلوماسية. لكن الكاتبة التي تُلحق بنهاية كلامها عن كل أديب مقتطفات من أعماله، لإتمام التعريف به تميل إلى قول شيء آخر.
فهي ترى في المحصلة أن هؤلاء «مثلوا أوطانهم في العالم، فكانوا سفراء رسميين حيناً، وسفراء للكلمة والثقافة والشعر في كل حين»، عادَّة أن المهمتين الفنية والدبلوماسية، سقت باستمرار واحدتها الأخرى وأغدقت عليها من فيض معارفها وخبراتها. وأرادت أن ترى «كيف تحولت التجربة العامة رؤى شعرية، وكيف أصبحت المعرفة أعمق بالذات والوطن».
دبلوماسية الثقافة في أصيلة
من بين الكتّاب، مشاهير، مثل: نزار قباني، ومحمد الفيتوري، وغازي القصيبي، وتوفيق يوسف عواد، وصلاح ستيتية، وعبد الوهاب البياتي، وعبد العزيز خوجة وعمر أبو ريشة. وهناك من هم أصغر سناً، ولا يزالون يرفدون الأدب بعطاءاتهم، مثل: عبد الولي الشميري، وعبد الرحمن شلقم، ومحمد ولد الطالب وهلال السيابي.
من المقدمة ندرك أن الكتاب وُضع بتشجيع استغرق سنوات من الراحل محمد بن عيسى، ومهدى إلى روحه. «فهو الرجل الذي بدأت علاقتي به بمهمة وانتهت بكتاب كنت أعدّه به منذ سنوات. وبين المهمة والكتاب، ثمة خمسة وعشرون عاماً من الصداقة». سفير من طرز رفيع؛ فهو «عميد دبلوماسية الثقافة في العالم العربي». كان له الفضل في تشجيع الكاتبة على وضع مؤلفها الذي بين يدينا، لكن الوقت لم يسعف لأن تلتقط منه أسرار تجربته، فأهدته هذا العمل.
أرشد توفيق ملك الجبال السبعة
الفاتحة مع السفير الأديب أرشد توفيق. من الأسماء العراقية التي جمعت بين الشعر والإعلام والعمل العام.
ابن الموصل، الذي غادرنا عام 2025 بعد حياة حافلة. عاصر حركة الشعر الحديث في الستينات. صدر له «النجم والدرويش» عام 1967 و«الوقوف خارج الأسماء» عام 1973. كما اتجه إلى السرد وكتب رواية «نصف السماء»، ثم استعاد صدى ملحمة كلكامش في كتابه «ملك الجبال السبعة»، عائداً إلى الموروث العراقي. تسلم مناصب إعلامية، منها إدارة إذاعة بغداد، ودبلوماسية سفيراً في كوبا، وإسبانيا، والمكسيك ودولة الإمارات. لكنه رغم مناصبه الرسمية بقي شعره يميل إلى التأمل والرمزية، بحيث جعل التجربة الشخصية مدخلاً إلى أسئلته الإنسانية الكبرى.
ما يقوله الكتاب أن الشعر في بلادنا ليس مهنة يعتاش منها صاحبها. وهؤلاء الشعراء وهم ينخرطون في تجاربهم خارج بلادهم يكتسبون رؤية توسع آفاقهم، سواء بعلاقتهم بأوطانهم أو بأساليبهم التي يعبرون بها عن خوالجهم. وفي حالة توفيق أرشد، بقي يحمل العراق معه أينما ذهب، ثم يعود إلى الشعر ليعيد اكتشافه من جديد.
نزار قباني حسم خياره
أشهر الشعراء السفراء على الإطلاق هو نزار قباني الذي عكس غالبية زملائه، أحسّ بتعارض بين مهمته سفيراً وشخصيته شاعراً؛ ما دفعه لتقديم استقالته عام 1966 ليصبح من الندرة التي تفرغت للشعر.
نهل من معين البلدان التي عمل فيها، خاصة أثناء مهمته في إسبانيا، التي فيها تتقاطع الذاكرة العربية مع الحاضر. هناك اقترب من شعر لوركا، وانفتح على الحضارة الإسبانية، ودخلت الأندلس قصيدته كذاكرة حية.
قصائده الأندلسية، وخاصة في «مدخل الحمراء» تفجرت الذاكرة العربية بأبهى صورها وهو يقول: «في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد». «ما أغرب التاريخ كيف أعادني، لحفيدة سمراء من أحفادي».
يقول الكتاب إن الدبلوماسية لم تصنع منه شاعراً آخر، لكنها وسعت عنده دائرة الرؤية. فقد ظل نزار ابن دمشق، لكنها لم تعد حدوده الوحيدة. صار يرى مدينته من القاهرة، ولندن، وبكين ومدريد، ويرصد العالم بعين الشاعر الذي يتحرك بين الثقافات. فإقامته في بكين مثلاً أواخر خمسينات القرن الماضي أحدثت فرقاً كبيراً في تجربته الشعرية. الصين ببعدها الجغرافي، واختلافها الحضاري، جعلته يرى مجتمعه من منظار لم يعهده من قبل.
صاحب «سنرجع يوماً إلى حينا»
في الكتاب أيضاً صاحب قصيدة «سنرجع يوماً» التي غنتها فيروز وأضحت واحدة من أشهر أغنياتها. إنه الفلسطيني ابن غزة هارون هاشم رشيد الذي غادرنا عام 2020. وقصيدته من أبرز الأغاني التي ارتبطت بها فكرة العودة والحنين إلى الوطن السليب. ولقرب قصائده التي وزعها في عشرين ديواناً من القلب، غنت له كل من فايدة كامل، ومحمد فوزي، وكارم محمود، ومحمد قنديل ومحمد عبده وطلال مدّاح، وغيرهم. يحصى ما يقارب تسعين قصيدة له غناها مطربون ومطربات؛ فلغته مشحونة بالعاطفة والإيقاع، تعبر بسهولة إلى الوجدان.
غازي القصيبي عروبي أصيل
أما غازي القصيبي، فتقول فيه الكاتبة إن «الدبلوماسية منحته خبرة بالعالم، والأدب منحه قدرة على تفسير العالم والتعبير عنه». فرادته، برأيها: «تكمن في أنه لم ينظر إلى الأدب والسياسة باعتبارهما عالمين متناقضين»؛ لأنه كان يؤمن بأن المثقف يستطيع أن يشارك في الحياة العامة، والمسؤول يستطيع أن يحافظ على حسه الإنساني والثقافي.
عروبي أصيل كتب في شعره للحب والوطن والإنسان، وروائي تناول أجيالاً عربية وأسئلة الحرية والمجتمع والسياسة. سفير محنك وسياسي ضليع. شغل مناصب وزارية عدة في المملكة العربية السعودية، بينها وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة الصحة، ووزارة العمل، وارتبط اسمه بقضايا التنمية وسوق العمل والإصلاح الإداري. وكتب «حياة في الإدارة»، الذي يروي فيه تجربته بأسلوب سلس وممتع. تقول الكاتبة بأننا «ونحن نقرأ تجربة غازي القصيبي في علاقته بالقضايا العربية، فإننا أمام ثلاثة أصوات متداخلة: صوت الشاعر الذي يرى العالم العربي بعين العاطفة، وصوت الدبلوماسي الذي يرى القضية في إطار العلاقات الدولية وموازين القوى، وصوت الروائي الذي يحاول فهم الإنسان الذي يعيش هذه القضايا...».
إذا كان «الشعر قد منح القصيبي لغة القلب، والرواية مساحة السؤال، والدبلوماسية معرفة العالم، فإن القضايا العربية منحت تجربته بعداً يتجاوز الذات إلى الإنسان العربي وقضاياه». كتب عدداً من الروايات، أشهرها «شقة الحرية»، «العصفورية»، «سبعة»، «رجل جاء وذهب».
عبد العزيز خوجة والحب الكبير
أما عبد العزيز خوجة، فهو دبلوماسي سعودي آخر جمع بين الشعر والسفارة في كل من المغرب، ولبنان، وروسيا وتركيا. ويختلف خوجة عن الشعراء الذين تحدث عنهم الكتاب بأنه جاء من خلفية علمية. فهو كيميائي قبل أن يصبح وزيراً للإعلام. لذا؛ الكلمة المفتاح التي اختارتها الكاتبة للتعبير عن حالته هي: «التحول». «لأن الكيميائي بطبيعته مشغول بتحول المادة، والشاعر مشغول بتحول التجربة من واقع معيش إلى لغة وصورة وإيقاع». وثمة مصطلح آخر يليق بهذا الشاعر، وهو أنه «عاشق أبدي»، والمقصود بذلك لا الحب الرومانسي التقليدي، وإنما الحب الكبير المتوقد الذي يتسع للجميع، ولا يفقد دهشته، ولا يتوقف عن البحث. وهو حب يقرّب تجربة الشاعر من «جوهر التصوف الشعري». لهذا؛ فإن خوجة كتب شعره وكأنه يمارس نوعاً من «الكيمياء الروحية».
الكتاب عبارة عن أنطولوجيا لشعراء عرب عملوا في السلك الدبلوماسي، من أجيال مختلفة، بعضهم فارقنا وآخرون لا يزالون يزاولون مهماتهم
محمد الفيتوري أكثر من «شاعر أفريقيا»
يتشابه الشعراء الذين جمعتهم الدبلوماسية، بأن غالبيتهم، دخلوا عالم الصحافة والإعلام، ووجدوا في تسفارهم بين البلدان نوافذ ثقافية لشحذ قصائدهم، وتنويع موضوعاتهم، والشغل على أساليبهم. ومحمد الفيتوري ليس استثناءً، بل هو من بين الأكثر تنوعاً. سوداني وُلد في الإسكندرية، ارتبط اسمه بالشعر العربي والأفريقي، وقضايا الحرية والكرامة والإنسان، وأصبح دبلوماسياً ليبياً. بالتالي، تشكل لدى الرجل وعي مبكر بالاختلاف الثقافي والعرقي، وتحولت القصيدة مساحةً لاستعادة الذات. فالإنسان الذي تعرَّض للقهر يستعيد صوته من خلال الشعر. أما اختزاله في لقب «شاعر أفريقيا»، فتجد الكاتبة أن فيه إجحافاً؛ لأن تجربته تتجاوز انتماءه العربي والأفريقي، إلى الإنسان في بحثه عن مكان في عالم مليء بالتعقيدات. فهو صاحب قصيدة «معزوفة لدرويش متجول»، التي يقول فيها: «شحبت روحي صارت شفقاً، شعّت غيماً وسنا. كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا، أتمرغ في شجني، أتوهج في بدني، غيري أعمى، مهما أصغى، لن يبصرني. فأنا جسد شجر، شيء عبر الشارع، جزر غرقى في قاع البحر... حريق في الزمن الضائع».
عبد الوهاب البياتي والدرس الروسي
أما عبد الوهاب البياتي الذي كان ملحقاً ثقافياً لبلاده في إسبانيا، فقد عمل في التدريس والإعلام. مارس التعليم في جامعة موسكو، وإقامته هناك أستاذاً وباحثاً، شرّعت أمامه نوافذ الأدب الروسي والعالمي، وعمَّقت صلته بناظم حكمت، الذي رأى فيه نموذجاً للشاعر الملتزم بمواقفه السياسية والإنسانية. وشكلت إقامته في إسبانيا له إعادة قراءة لمجد العرب في الأندلس كما نزار قباني، حيث استعاد البياتي التاريخ بلغة معاصرة، مستلهماً الرموز، عاقداً في قصائده حواراً بين الحضارات والثقافات والأزمنة التي يعبرها بلغة خاصة.
توفيق يوسف عواد حامل المشروع
أحد أقدم الأدباء الدبلوماسيين في الكتاب اللبناني توفيق يوسف عواد الذي وُلد عام 1911، عاش متنقلاً بين القصة والرواية والمقالة والشعر، وبنى عالمه بهدوء ورصانة. عام 1946 دخل السلك الدبلوماسي، وتدرج من قنصل للبنان في بيونس آيرس إلى مستشار في طهران، وتقلب في المناصب بين طهران، والقاهرة، وطوكيو وإيطاليا.
أديب دخل الدبلوماسية، وهو يحمل مشروعاً ثقافياً وطنياً، ينقله معه من مكان إلى آخر، بالقصة واللغة والثقافة، ويرسم صورة بلده في عيون الآخرين. وحين عاد على لبنان تفرغ للأدب، وأقام في بلدته بحصاف، لكن الحرب الأهلية لم ترحمه، فأصيب منزله بقذيفة، حيث توفي على الأثر وكان ذلك عام 1989.