أعرب الألماني فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه فياريال، التي انتهت بفوز مثير للفريق الكاتالوني 3 - 2، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح برشلونة في قلب تأخره بهدفين دون رد إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ليواصل تصدره جدول الترتيب.

وبدأ فياريال المباراة بقوة، بعدما افتتح تاجون بوكانان التسجيل في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضاعف زميله تاني أولواسي النتيجة بعد دقيقتين فقط، فيما أهدر لامين يامال ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 23.

وانتفض أصحاب الأرض خلال الشوط الثاني، مسجلين ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق، إذ قلّص جيرارد مارتين الفارق في الدقيقة 57، قبل أن يدرك فيرمين لوبيز التعادل في الدقيقة 61، ثم أهدى باو نافارو برشلونة هدف الفوز بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67.

ورفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في المسابقة هذا الموسم مقابل خسارة واحدة، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، أقرب ملاحقيه.

ورغم الانتصار، لم يُخفِ فليك غضبه من أداء الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز، خصوصاً بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» للتحقق من ركلة الجزاء التي احتُسبت لصالح لامين يامال، فضلاً عن عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه ألبرتو موليرو، لاعب فياريال.

كما أثارت بعض القرارات الأخرى اعتراضات في صفوف برشلونة، من بينها عدم احتساب ركلة جزاء محتملة إثر تدخل على أنتوني غوردون، إلى جانب طرد فيرمين لوبيز أثناء وجوده على مقاعد البدلاء.

وقال فليك في تصريحاته عقب المباراة: «نواجه دائماً مثل هذه المشكلات مع هذا الحكم».

وأضاف: «لا أعرف ما الذي حدث مع فيرمين. كان الحكم الرابع يراقب مقاعد بدلاء فريقنا باستمرار. أعتقد أن دورهم يجب أن يكون مساعدة الحكام. لا أعلم تفاصيل ما جرى، لكن عندما استفسرت، كان الرد أنني تلقيت بطاقة صفراء».

وتابع المدرب الألماني: «نواجه هذه المشكلات دائماً مع هذا الحكم، فقد حدث ذلك معنا من قبل. الأمر يتكرر باستمرار. انظروا إلى ما حدث مع لامين، لقد كان خطأً واضحاً».

وبعيداً عن الجدل التحكيمي، أقر فليك بأن فريقه لم يبدأ المباراة بالشكل المطلوب، مشدداً على ضرورة تحسين الأداء خلال المباريات المقبلة.

وقال: «يتعين علينا تقديم أداء أفضل، تماماً كما فعلنا في الشوط الثاني».

وأضاف: «استقبلنا هدفين نتيجة خطأين في أول هجمتين، لكننا قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول أيضاً، وصنعنا فرصاً مميزة. أنا سعيد لأننا لعبنا بتنظيم أفضل في الشوط الثاني مقارنة بالأول، وكنا نستحق الفوز».

ويحوّل برشلونة اهتمامه الآن إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يستعد للسفر إلى أذربيجان لمواجهة صباح، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في المسابقة القارية.