عاد أوغسبورغ إلى سكة الانتصارات للمرة الأولى منذ المرحلة الثانية، بعدما تغلب على ضيفه ماينتس 3 – 1، الأحد، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل النمساوي مايكل غريغوريتش هدفين لأوغسبورغ في الدقيقتين 19 و48، قبل أن يضيف السيراليوني جوما باه الهدف الثالث في الدقيقة 63، فيما أحرز الغاني رانسفورد - يبواه كونيغسدورفر هدف ماينتس الوحيد في الدقيقة 51.

واستعاد أوغسبورغ نغمة الفوز بعد غياب دام سبع مباريات، منذ انتصاره على أينتراخت فرانكفورت 4 - 1 في المرحلة الثانية، بعدما استهل الموسم بفوزين متتاليين، أولهما على شالكه 3 - 0.

وعانى الفريق بعدها من سلسلة نتائج سلبية، فشل خلالها في تحقيق أي انتصار، مكتفياً بثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم، قبل أن يضع حداً لتلك السلسلة بفوزه على ماينتس.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة توالياً والسادسة هذا الموسم.

وتتواصل معاناة ماينتس، الذي يعود انتصاره الأخير في الدوري إلى المرحلة السادسة، حين تغلب على شالكه 1 – 0، قبل أن يدخل في سلسلة من النتائج المخيبة.

وكان الفريق قد ودّع أيضاً مسابقة كأس ألمانيا، إثر خسارته أمام بوخوم بهدفين دون رد في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.