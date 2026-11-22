استغل باريس إف سي تعثر ليل أمام ليون بأفضل طريقة ممكنة، بعدما اكتسح ضيفه أنجيه برباعية نظيفة، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليرتقي إلى المركز الثاني ويواصل مطاردة جاره باريس سان جيرمان المتصدر.

وانتظر الفريق الباريسي حتى الشوط الثاني لحسم المواجهة، بعدما سجل أربعة أهداف حملت توقيع الإيفواري باتريك زابي (47)، والإيطالي لوكا كوليوشو (55)، وماكسيم لوبيز (65)، والإيطالي الآخر دييغو كوبولا (72).

ورفع باريس إف سي رصيده إلى 23 نقطة، متقدماً إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل الثالث، ومتأخراً بثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، الذي تغلب على نيس 3 – 2، السبت.

ومع انقضاء نحو ثلث الموسم، بات من الصعب على باريس إف سي إخفاء طموحاته الأوروبية، رغم حرص مدربه الإنجليزي ليام روسينيور على التقليل من أهمية ترتيب الفريق في هذه المرحلة من المنافسات، مؤكداً مراراً أن المراكز الحالية لا تعكس بالضرورة ما ستؤول إليه الأمور في نهاية الموسم.

ويجد الفريق الباريسي نفسه حالياً في مركز يؤهله مباشرة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، في إنجاز لافت لنادٍ لم يمضِ على صعوده إلى دوري الدرجة الأولى سوى موسمين.

ورغم سيطرته على مجريات الشوط الأول، عجز أصحاب الأرض عن ترجمة أفضليتهم إلى أهداف أمام تألق الحارس أنتوني لوبيز، قبل أن تتغير الصورة تماماً بعد الاستراحة.

ودخل باريس إف سي الشوط الثاني بفاعلية هجومية أكبر، فافتتح زابي التسجيل بعد دقيقتين فقط من انطلاقه، قبل أن يضاعف كوليوشو النتيجة في الدقيقة 55.

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم، ليضيف لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 65، قبل أن يختتم كوبولا المهرجان التهديفي بالهدف الرابع في الدقيقة 72.

وجاء الانتصار رغم غياب المهاجم المالي لاسين سينايوكو عن التشكيلة الأساسية، بعدما فضّل الجهاز الفني إراحته والإبقاء عليه على مقاعد البدلاء، علماً بأنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد تسعة أهداف.

في المقابل، تلقى أنجيه خسارته السابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير، تحت قيادة مدربه ستيفان جيلي، الذي سبق له تدريب باريس إف سي بين عامي 2023 و2026، وأسهم في صعوده إلى دوري الأضواء.

وبهذا الفوز، أكد باريس إف سي أنه أحد أبرز المنافسين القادرين على مجاراة الإيقاع الذي يفرضه باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتُستكمل مباريات المرحلة لاحقاً بمواجهتي لوريان مع رين، ومرسيليا مع لومان.