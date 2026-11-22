يعدّ البيض المخفوق من خيارات الإفطار الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية التي تمدّ الجسم بالطاقة اللازمة لبدء اليوم. لكن إضافة مكوّن بسيط إليه قد تمنحه فوائد إضافية لصحة الجهاز الهضمي.

ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث» (Verywell Health)، فإن إضافة الملفوف المخمّر، المعروف باسم «الساوركراوت» (Sauerkraut)، إلى البيض المخفوق قد تساعد في دعم صحة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، بفضل احتوائه على بكتيريا نافعة.

كيف يؤثر الملفوف المخمّر في صحة الأمعاء؟

على غرار الزبادي والكفير، يُعدّ الملفوف المخمّر من الأطعمة التي تخضع لعملية تخمير طبيعية، تعمل خلالها بكتيريا «لاكتوباسيلوس» (Lactobacillus) على تفكيك السكريات الموجودة في الملفوف، وإنتاج حمض اللاكتيك، الذي يساعد على حفظ الطعام ويمنحه مذاقه الحامض المميز.

وقد يحتوي الملفوف المخمّر طبيعياً على البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة نافعة تساهم في دعم توازن الميكروبات المعوية، التي تضم البكتيريا والفيروسات والفطريات الموجودة في الجهاز الهضمي.

وتؤدي هذه الكائنات دوراً مهماً في عملية الهضم؛ إذ تساعد على تفكيك بعض أنواع الكربوهيدرات والألياف، وإعادة تدوير الأحماض الصفراوية التي تساهم في هضم الدهون.

كما تنتج أحماضاً دهنية قصيرة السلسلة تغذّي خلايا الأمعاء، وتساهم في تصنيع بعض فيتامينات «ب» وفيتامين «ك»، فضلاً عن دورها في حماية بطانة الأمعاء ودعم وظائف الجهاز المناعي.

ورغم محدودية الأدلة العلمية المباشرة، ربطت بعض الدراسات بين تناول الملفوف المخمّر وتحسّن صحة الجهاز الهضمي.

ففي إحدى التجارب، أفاد بالغون يعانون متلازمة القولون العصبي بتحسّن أعراضهم بعد تناول الملفوف المخمّر يومياً لمدة أربعة أسابيع، كما أظهرت النتائج زيادة في تنوّع الميكروبات المعوية لديهم.

وفي دراسة أخرى شملت 87 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة، تبيّن أن تناول الملفوف المخمّر لمدة أربعة أسابيع أحدث تغيّرات في مستويات بعض أنواع البكتيريا المعوية.

ولاحظ الباحثون أيضاً ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة لدى المشاركين الذين تناولوا النوع المبستر. لكن النتائج أشارت إلى أن الميكروبات المعوية لدى الأشخاص الأصحاء قد تكون أقل تأثراً بالتغيّرات الغذائية قصيرة المدى.

فوائد محتملة تتجاوز تحسين الهضم

تشير أبحاث متزايدة إلى أن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك قد تقدم فوائد صحية متعددة، أبرزها تحسين عملية الهضم والمساعدة على امتصاص العناصر الغذائية وتنظيم حركة الأمعاء.

وقد تساهم هذه الكائنات الدقيقة في تخفيف بعض أعراض متلازمة القولون العصبي وعدم تحمّل اللاكتوز، إلى جانب دعم الحاجز المعوي الذي يحمي بطانة الأمعاء من العوامل الضارة.

كذلك، يمكن للبروبيوتيك أن يساعد في الحفاظ على توازن الميكروبات المعوية، والحد من الاضطرابات المرتبطة باختلال هذا التوازن، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك.

وتشير بعض الدراسات إلى دور محتمل للبروبيوتيك في دعم الاستجابة المناعية، وتقليل خطر بعض أنواع العدوى، فضلاً عن تأثيرات محتملة في مستويات الكوليسترول.

لكن هذه الفوائد تختلف حسب نوع البكتيريا النافعة وكميتها والحالة الصحية للفرد، ولا تزال الأدلة غير كافية لتأكيد قدرة البروبيوتيك على الوقاية من السرطان أو الأمراض المزمنة بصورة عامة.

كيف تضيف الملفوف المخمّر إلى وجبة الإفطار؟

تتميز وجبة البيض المخفوق بسهولة تحضيرها وإمكانية تنويع مكوناتها، سواء بإضافة الخضراوات أو غيرها من الأطعمة التي تعزز قيمتها الغذائية.

ويمكن للملفوف المخمّر أن يضيف مذاقاً حامضاً وقواماً مقرمشاً إلى البيض، إلى جانب فوائده الغذائية المحتملة.

ولتحضير الوجبة، يُطهى البيض بالطريقة المعتادة، ثم تُضاف ملعقة أو ملعقتان كبيرتان من الملفوف المخمّر قرب نهاية الطهي، أو بعد رفع البيض عن النار، للحفاظ قدر الإمكان على البكتيريا الحية الموجودة فيه.

أما لمن لا يفضّلون مزجه بالبيض، فيمكن تقديمه طبقاً جانبياً، أو إضافته فوق الخبز المحمّص، مع مكونات أخرى مثل الأفوكادو والخضراوات.

بدائل أخرى لدعم صحة الأمعاء

لا يُعدّ الملفوف المخمّر المصدر الوحيد للبكتيريا النافعة؛ إذ توجد خيارات غذائية أخرى قد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي.

ومن أبرزها الزبادي، بما فيه الزبادي اليوناني، والكفير، واللبنة التي تحتوي على مزارع بكتيرية حية، إضافة إلى «الكيمتشي» الكوري المصنوع من الخضراوات المخمّرة، و«الميسو» وبعض منتجات الصويا المخمّرة.

ويمكن أيضاً الحصول على بكتيريا نافعة من بعض أنواع المخللات المخمّرة طبيعياً، أو من مكملات البروبيوتيك عند الحاجة.

لكن الخبراء يشددون على أن الأطعمة المخمّرة لا تحتوي جميعها بالضرورة على كائنات دقيقة حية؛ إذ قد تؤدي عمليات الطهي والبسترة والتصنيع إلى القضاء عليها.

فعلى سبيل المثال، لا يُعدّ خل التفاح أو خبز العجين المخمّر بعد خبزه مصدراً مضموناً للبروبيوتيك الحي، كما أن بعض المخللات تُحضّر باستخدام الخل بدلاً من التخمير الطبيعي.

لذلك، يُنصح بقراءة الملصقات الغذائية والبحث عن المنتجات التي تشير إلى احتوائها على مزارع بكتيرية حية، مثل «لاكتوباسيلوس»، للاستفادة من خصائصها المحتملة.

ومن المهم أيضاً الانتباه إلى أن الملفوف المخمّر قد يحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم، ما يستدعي الاعتدال في تناوله، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحد من استهلاك الملح.