في 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نالت غلين كلوز (79 عاماً) جائزة الأوسكار الفخرية التي لطالما استحقتها، لا عن دور أدّته في فيلم، بل تقديراً لإسهاماتها البارزة في السينما.

غلين كلوز تستحق هذه الجائزة بلا ريب. فقد شاركت في أكثر من مائة فيلم ومسلسل تلفزيوني، فضلاً عن أعمال مسرحية عديدة. ورُشّحت لجائزة الأوسكار 8 مرات، 4 منها في فئة أفضل ممثلة في دور رئيسي، عن أفلام «جاذبية قاتلة» (Fatal Attraction) عام 1988، و«علاقات خطرة» (Dangerous Liaisons) عام 1989، و«ألبرت نوبس» (Albert Nobbs) عام 2012، و«الزوجة» (The Wife) عام 2019.

غلين كلوز متأثرة خلال تسلّمها الجائزة من الممثل جون مالكوفيتش (رويترز)

أما الترشيحات الأربعة الأخرى، فكانت في فئة أفضل ممثلة مساعدة. بدأت سنة 1983 عن «العالم تبعاً لغارب» (The World According to Garp)، وفي العام التالي عن «القشعريرة الكبيرة» (The Big Chill)، تلاهما ترشيح ثالث سنة 1985 عن «الطبيعي» (The Natural). أما الترشيح الرابع في هذه الفئة، فجاء سنة 2021 عن «مرثية هيلبيلي» (Hillbilly Elegy).

لم تبدأ غلين كلوز مسيرتها السينمائية في مطلع شبابها، كما فعلت كثيرات غيرها. فقد بلغت الـ35 عندما أتيحت لها فرصة المشاركة في فيلمها الأول «العالم تبعاً لغارب» للمخرج جورج روي هيل، وهو دراما عن رجل (روبن ويليامز) يعيش بين نارين: زوجة غير مخلصة وأم لا يشغلها سوى قضايا المرأة.

لفتت الأنظار منذ ظهورها الأول، وانتقلت بعده مباشرة إلى بطولة فيلمها الثاني «القشعريرة الكبيرة» للورنس كاسدان، أمام وليام هيرت، ثم شاركت في «الطبيعي» لباري ليفنسون، إلى جانب روبرت ردفورد.

ومنذ ذلك الحين، واصلت مسيرتها الفنية صعوداً.

التقيتها في فندق «فور سيزونز» في منطقة بيفرلي هيلز، وهو الفندق الذي اعتادت «جمعية هوليوود للمراسلين الأجانب» ترتيب اللقاءات الصحافية فيه.

سعيدة بترشيحاتها

مع جون مالكوفيتش في «علاقات خطرة» (وورنر برذرز)

* لا أجد سبباً لسؤالك عن رد فعلك عندما تسلمت جائزة الأوسكار الفخرية. صورك خلال تسلّمها قالت الكثير، لكن ماذا عن شعورك حيال ترشيحاتك الثمانية لجائزة الأوسكار خلال مسيرتك؟

- هذا أمر يدفعني إلى تقدير المؤسسة التي تمنحني الجائزة. أشعر بأنها، إلى جانب الجائزة التي أمسك بها بيدي، تمنحني الرغبة في الاستمرار. لا أحد يؤدي دوراً في مسرحية أو فيلم من أجل الفوز بجائزة، على الأقل لا أعرف أحداً يفكر بهذه الطريقة. طبعاً، أنا سعيدة في كل مرة أحصل فيها على جائزة، مثل أي شخص آخر.

* رُشّحت للأوسكار 8 مرات عن أدوار رائعة، لكنكِ الآن تفوزين بجائزة فخرية تمنحها الأكاديمية نفسها. هل تتمنين لو أنك فزت بالأوسكار عن أحد أدوارك، بدلاً من هذه الجائزة، أو قبلها؟

- من حيث المبدأ، طبعاً. لكنني كنت دائماً سعيدة بوجودي بين المرشحات، خصوصاً أن المنافسة كانت مع ممثلات أحترمهن فعلاً. أحببت أن أكون إلى جانب ميريل ستريب وأوليفيا كولمان وجودي فوستر في تلك الترشيحات.

* لكن ما الدور الذي رُشّحتِ عنه وتتمنين لو أنك فزت عنه أكثر من سواه؟

- أوه... هذا سؤال صعب. سنة 1989 كنت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دوري في «علاقات خطرة»، لكنني خسرت تلك الجولة...

* (مقاطعاً) أعتقد أن جودي فوستر فازت بها عن فيلم «المتهمة» (The Accused) في ذلك العام.

- نعم، وكانت تستحق ذلك بالفعل. هناك ممثلون وممثلات يرتدون بعض الأدوار كما يرتدي المرء قفازاً يناسب يده. هي فعلت ذلك، في دور صعب بالتأكيد.

النجاح وخطره على العائلة

غلين كلوز في «الزوجة» (صوني بيكتشرز كلاسيكس)

* أحد الأفلام التي رُشّحت عنها هو «الزوجة». على ما أذكر، يتناول الفيلم زوجة تلحق بزوجها الذي سيفوز بجائزة نوبل في الأدب. وقد حمل موضوعاً مختلفاً عن أعمالك الأخرى. لعبت فيه دور كاتبة، وزوجها مؤلف أيضاً، لكنه هو الذي سيفوز بالجائزة الدولية.

- هو بالفعل عن الزوجة التي تراقب نجاح زوجها. إنها متعاطفة معه وسعيدة، لكنها في الوقت نفسه تراقب ما ستفعله الجائزة به. حتى قبل إعلان فوزه، يبدأ بالتحول إلى شخص آخر. أعتقد أن هذا ربما يكون أمراً طبيعياً، أي أن يشعر المرشح للجائزة بأنه متفوق ويستحق الفوز بها. لكن ما ليس طبيعياً هو أن يمتد تأثير هذا التغيير إلى العائلة.

* لا بد من ملاحظة أنك تنتقلين من فيلم إلى آخر على نحو متواصل. قيل سابقاً إن هوليوود تضنّ على الممثلات فوق الأربعين بالأدوار، لكنك تقدمين دليلاً على أن هذا ليس صحيحاً.

- هناك بالتأكيد ممثلات كثيرات فوق الأربعين والخمسين يقلُّ ظهورهن. السن عامل أساسي، لكنه ليس العامل الوحيد. أقصد أن المسألة تتعلق بمرحلة ترسم خطاً فاصلاً: إما أن يستمر الممثل بعدها، وإما أن يُقلل ظهوره، وإما أن يتوقف. لكن المسألة ليست نسائية في رأيي؛ فهناك ممثلون رجال كثيرون كانوا نجوماً قبل 20 سنة فقط، وهم الآن غائبون.

* وماذا عنك؟ كيف تتجاوزين هذا الوضع؟

- ربما لأنني أثبتُّ أن انتقالي بين أدوار مختلفة، وفي فترات زمنية متقاربة، ساعد على إبقائي حاضرةً في المشهد. أعني أنني لم أؤدِّ دوراً يحبسني في شخصية نمطية، حتى في بعض أفلامي الأخيرة. كانت هناك فرص كثيرة للوقوع في مثل هذا الفخ، لكنني كنت حذرة. والجانب الآخر هو أنني أتلقى عادةً نصوصاً جيدة لا أملك حيالها سوى الموافقة على الظهور فيها.

* هل تطلب منك ممثلات ناشئات نصائح في التمثيل؟ وماذا تقولين لهن؟

- بطبيعة الحال، هناك مناسبات، خلال العمل أو خارجه، تأتي فيها شابة وتسألني النصيحة. الشيء الأساسي الذي أقوله لها هو أن تكون صادقة مع نفسها، لأن الشخصيات التي تستحق الإعجاب على الشاشة هي تلك التي تتمتع بالصدق في أدائها. يعتقد بعض الممثلين والممثلات أن نجاحهم يعتمد على تطوير ما يؤدونه، لكنهم ينتهون إلى التكلف والافتعال. كُوني طبيعيةً تنجحي.

استشارة طبية

امرأة خطرة في «جاذبية قاتلة» (باراماونت)

* أكثر من 35 سنة مرَّت على الدور الذي أثرتِ به إعجاب المشاهدين في «جاذبية قاتلة»، الذي عُرض سنة 1987. كيف تشعرين اليوم حيال ذلك الفيلم؟

- هذا سؤال مثير للاهتمام، لأنني كنت أتحدث عن الفيلم قبل أيام قليلة، وأتساءل: ماذا لو أن الشخصية التي أديتها هي التي تتولى سرد الحكاية، ومن وجهة نظرها؟

* كيف سيكون الاختلاف تحديداً؟

- في الفيلم، لم تكن دوافعها التي جعلتها تبدو بهذه الصورة الخطرة مفهومة تماماً. ما دوافعها النفسية، مثلاً؟ أعتقد أن إتاحة الفرصة لها لعرض أسباب تصرفاتها ستكون إضافة جيدة ومناسبة للجمهور الحالي. لكن هذا مجرد افتراض من جانبي، لأنه لا توجد، حسب علمي، نية لإعادة إنتاج الفيلم. أما كيف أشعر اليوم تجاهه، فقد كان بالتأكيد نقطة تحول مهمة في مهنتي.

* قرأت أنك استشرت طبيبة نفسية قبل التصوير.

- صحيح. استشرت طبيبين نفسيين، أحدهما امرأة والآخر رجل، لأنني كنت أريد التأكد من أن تصرفات أليكس (اسم الشخصية التي أديتها) كانت مقنعة. كان سؤالي لهما: لماذا قد تحاول ارتكاب جريمة قتل؟

* قرأت أيضاً أنك احتفظت بالسكين التي ظهرت في الفيلم.

- نعم، ما زالت معلّقة في مطبخ منزلي في نيويورك.

* وهل صحيح أنك تحتفظين أيضاً بالملابس التي ارتديتها خلال التصوير؟

- نعم، خزانتي مليئة بها.

* أحد مشاريعك المقبلة هو إنتاج نسخة جديدة من «علاقات خطرة»، نسخة موسيقية كما سمعت.

- فكرت جدياً في إنتاج هذا العمل على هيئة فيلم موسيقي. خطرت لي الفكرة بعد العروض المسرحية في (برودواي)، لكنني لست متأكدة الآن من أنني سأمضي في هذا المشروع. إنه نائم في الدرج حالياً.