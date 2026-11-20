في عرض سينمائي خاص، حضره عدد من أهل الصحافة والفن، قدّم المخرج طوني أبو إلياس فيلمه «الفجر»، الذي صُوّر قبل 26 عاماً، وأعيد ترميمه وتطويره ليعود إلى الشاشة الكبيرة بحلّة جديدة. ويشير المخرج إلى أن هذه التجربة تُعدّ الأولى من نوعها لفيلم لبناني يُعاد تقديمه بهذه المقاربة السينمائية.

يروي الفيلم حكاية استقلال لبنان، وقد خضع لعملية ترميم وتطوير استغرقت أكثر من 5 أشهر. واستُخدمت خلالها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين بعض المشاهد وإبراز تفاصيل الحكاية بصورة أفضل. وشمل التطوير الصورة التي تعود إلى عام 1998، فتطلّبت معالجتها عناية خاصة لتحسين ألوانها وجودتها، بالتعاون مع جورج كولجا. وبعد ذلك، انتقل العمل إلى مراحل الترميم والتحسين والنسخ بجودة 4K، التي تولّى تنفيذها «استوديو هارون» العريق.

بطلا الفيلم ميرنا خياط أبو إلياس والراحل وليد العلايلي (الجهة المنظمة للعرض)

مولود من جديد

ويوضح أبو إلياس سبب اختياره عبارة «مولود من جديد» لوصف الفيلم، قائلاً: «لم تقتصر عملية التطوير على الصورة، بل شملت الصوت أيضاً، فولّدناه من جديد. كما تولّى المنتج الموسيقي طوني قلعاني إعادة مزج الصوت وإضافة موسيقى جديدة، ما منح الفيلم بُعداً سمعياً مختلفاً وأسهم في تحسين جودته».

ويستمتع المشاهد بما يحمله الشريط من حنين وذكريات إلى ماضٍ قريب، إذ يستعيد مشاهد من بيروت في أيام عزّها، ويجول في شوارعها وأزقتها ودكاكينها المتلاصقة في ساحة البرج، استعين فيها بتقنية الذكاء الاصطناعي. كما يأخذنا الفيلم في رحلة إلى الجبل، وتحديداً إلى بلدة دوما وسوقها القديم، وصولاً إلى قلعة راشيا الأثرية، حيث سجن الانتداب الفرنسي رئيس الجمهورية آنذاك بشارة الخوري، ورئيس الوزراء رياض الصلح.

وبموازاة حكاية الاستقلال، ينسج الفيلم قصة حب تنشأ بين بطلي العمل؛ ميرنا خياط أبو إلياس، والراحل وليد العلايلي. وهي علاقة عاطفية تتجاوز المشاعر الشخصية لترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوطن. ويشارك في الفيلم عدد من الممثلين الراحلين، بينهم عماد فريد وليلى حكيم وكمال الحلو. كما يتيح استعادة إطلالات تمثيلية لمواهب كانت لا تزال في بداياتها آنذاك، مثل وجيه صقر وطارق تميم ويوسف حداد. ومن الرعيل القديم، تطلّ الممثلة ميشلين ضو، ليشكّل الشريط في مجمله تحية تكريمية لوجوه رائدة، أسهمت في ترسيخ الدراما اللبنانية.

معاني الاستقلال

ويعود الفيلم إلى حقبة مفصلية من تاريخ لبنان، مستعيداً حكاية الاستقلال وما رافقها من تضحيات. أما الهدف الأساسي الذي أراده المخرج من إعادة تقديمه، فهو تعريف جيل جديد بتاريخ الاستقلال ومعانيه، وتذكيره بأنه لم يكن هدية، بل ثمرة جهد وإيمان بوطن يستحق التضحية والعمل من أجله.

المخرج أبو إلياس مع الممثل الراحل عماد فريد في كواليس الفيلم (الجهة المنظمة للعرض)

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الفيلم، شكر المخرج أبو إلياس المنتج محمد ياسين على مشاركته في إعادة إحياء هذا العمل، وقال: «لقد أخذنا على عاتقنا قضية لبنان والوطن، رغم أن هذا النوع من الأفلام لا يحقق مردوداً ربحياً. وعندما وجدنا أن كل ما حولنا يعيش حالة من العتمة، قررنا أن الكاميرا يجب أن تواصل أداء دورها في نشر الضوء».

وأضاف المخرج أنه تعامل مع التكنولوجيا بوصفها أداة، لا بديلاً، مؤكداً أن الروح الإنسانية للفيلم لم تُمسّ. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي استُخدم لتحسين الصورة، مشيراً إلى أن «الفجر» هو أول فيلم في لبنان يبدأ بمشاهد عولجت بهذه التقنية. كما لفت إلى أن بعض نجوم العمل حضروا حفل الافتتاح، فيما غاب آخرون بعدما رحلوا عن عالمنا، وقال: «لقد كنت محظوظاً بالتعاون مع نخبة من عمالقة الدراما اللبنانية، الذين يتابعنا بعضهم اليوم من العالم الآخر».

واستعاد المخرج أيضاً كاتب العمل الراحل أنطوان غندور، مشيداً بالنص الذي قدّمه، والذي وصفه بأنه سيناريو سينمائي وطني بامتياز، وهو ما بات نادراً في أيامنا الحالية. وختم قائلاً: «نحن اليوم لا نعرض الفيلم بصورة عادية، بل نحاول أن ندعو الآخر إلى مشاركتنا الأمل. ونتمنى أن يولد فجر لبنان من جديد».

التراث والفلكلور

وأشارت بطلة الفيلم ميرنا أبو إلياس إلى أن العمل يروي قصة أبطال من الشعب ومن السلطة، وقفوا بشجاعة ضد الظلم. وتتابع: «إنه فيلم يجمع ما بين التراث والفولكلور وبين القرية والمدينة. كما أنه يخاطب جيلاً لم يعرف الاستقلال إلا صورة في كتاب. ونحن ندعوه للتعرف إلى تاريخ وطنه بالصوت والصورة».

تبلغ مدة الفيلم نحو 90 دقيقة، ويأتي عرضه عشية الاحتفال بعيد الاستقلال في لبنان في 22 نوفمبر (تشرين الثاني). وقد أعيد ترميمه وتطويره ليولد سينمائياً من جديد، جامعاً بين ذاكرة وطن ووجوه فنية طبعت مرحلة من تاريخ الدراما اللبنانية. وهو بذلك يقدّم رحلة بصرية ووجدانية إلى زمن مضى، تستحضر محطاته وتعيد وصل الأجيال بتاريخ وطنها، أياً كان العمر الذي تنتمي إليه.