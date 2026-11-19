EBENEZER
«إيبنزر» | (جيد)
* إخراج: تاي وست
* الولايات المتحدة (2026)
عروض: تجارية.
عند الدقيقة 72 من الفيلم يبدأ إيبنزر سكروج (جوني دَب) بالتحوّل من شخص بخيل، متجهم، عدائي، هجائي، لا يشعر بالحاجة إلى أي محيط ويعادي فعل أي خير، إلى نقيض كل ما سبق. لا يقفز الفيلم قفزاً إلى هذا التغيير، كما فعلت نسخ سابقة من رواية تشارلز ديكنز الشهيرة «كريسماس كارول» التي تحوّلت عبر الزمن إلى مناسبة احتفاء بعيد الميلاد سينمائياً، بل بتدرّج مقنع. بعد نحو دقيقتين من سماع إيبنزر أناشيد كنسية بتأثر، يتبرّع بمعطفه الواقي من البرد لرجل أسود بلا مأوى يعاني من البرد الشديد. هذه، يسجّل الفيلم، المرّة الأولى في حياة إيبنزر سكروج التي يسمح لنفسه بأن يكون معطاءً.
طوال مدّة العرض (115 دقيقة) هناك لازمتان لا تتغيران. الأولى الأداء الجيد لجوني دَب في دور يؤكد أن موهبته لم تمحها بعض أفلامه اللاهية، مثل سلسلة «Pirates of the Caribbean»، بل بقيت في خزنة آمنة يأخذ منها الممثل ما يحتاج إليه لتقمّص شخصياته المتعددة.
اللازمة الثانية تعود إلى المخرج تاي وست الذي حافظ على تصميم فني ملائم للحكاية السوداوية التي يعرضها، ومعاكس للمعالجة الجديدة التي يطرحها الفيلم بالمقارنة مع عشرات الأفلام الأخرى التي اقتُبست عن الرواية المنشورة سنة 1843. كان من بين تلك الاقتباسات ما هو موسيقي (نسخة المخرج رونالد نيم، 1970)، وفانتازي (لتوني بارميس، 2008)، وتلك الكوميدية (حققها روبرت زيميكس في 2009)، إلى جانب عشرات النسخ التي نقلت أجواء الرواية وأحداثها على نحو ترفيهي يلائم المُراد من تحويلها إلى أعمال سينمائية عائلية.
الفيلم الجديد ترجمة غير مطروقة سابقاً لرواية ديكنز، تنقل الفترة بواقعية وترسم معظم أحداثها بلون قاتم عوضاً عن سردها للتسلية.
يسرد المخرج الأحداث بإجادة، بدءاً من مشهد قيام سكروج بمزاولة عمله في الشركة التي يتناصف ملكيتها مع جاكوب (إيان ماكيلن)، وظهور شريكه بعد وفاته كشبح يحذّر سكروج من مغبة المضي في أنانيته ومفهومه للحياة، ثم ظهور شبح عيد الميلاد الماضي (تؤدي دوره أندريا رايزبورو) التي تحاول دفع سكروج إلى إعادة اكتشاف نفسه عبر ماضيه، وحتى حدوث التغيير وما تلاه.
رواية «كريسماس كارول» التي تدور حول شخصية إيبنزر سكروج، مُحتفى بها على أساس أنها نموذجية في تجسيد التحوّل الإيجابي لشخصية أنانية قبيحة المشاعر وباردة التصرّفات إلى شخص مختلف يتطلّع إلى محيطه بمنظور إنساني جديد. هي رواية مشبعة باستعراض هذه الحالة، لكنها تنتمي، كذلك، إلى روايات ديكنز النقدية للواقع المجتمعي في تلك الآونة. هذا الانتماء المُعبّر عنه على نحو أفضل في «توقعات عظيمة» و«أوليفر تويست» و«ديفيد كوبرفيلد» أيضاً.
أن يقرر وست اللجوء إلى معالجة داكنة، وليست محض ترفيهية، قرار صائب يقوم على تصوير عمل ينتمي إلى روح الحكاية ويوازي بعض ما جاءت عليه من عتمة وخيالات (الأشباح التي تطارد سكروج، وتصاميم المدينة والشوارع، إلى جانب الإضاءة الطبيعية الخافتة والألوان الشاحبة التي يستخدمها).
بذلك، «إيبنزر» ليس فيلماً احتفائياً بمناسبة الكريسماس، بل عمل يدرس عالم الرواية المشوّش في مطلعها وحالة بطلها قبل أن يكتشف نفسه من جديد.
يحافظ المخرج على أسلوب عمل واحد. إلى جانب الألوان والأضواء والتصاميم المناسبة (تمنح الفيلم طقساً قوطياً)، هناك الرغبة في الابتعاد عن تقليد الأفلام السابقة وتقاليدها. بالتالي، هذا فيلم يحاول مخرجه موازاة أحداث الرواية من زاوية تعبّر عن رؤيته ورغبته في منحها بعض ملامح سينما الرعب، ولو بحذر.
ليس الفيلم خالياً من الأخطاء، من بينها أن بعض أهم مشاهده (مثل لقاء إيبنزر سكروج بنفسه حين كان صبياً) لا يترك التفاعل المنشود. كذلك، ورغم التشابه بين نهايتي الرواية والفيلم، هناك طعم الرغبة في منح جوني دَب نهاية سعيدة لا يبدو أن الفيلم سبر غورها جيداً.