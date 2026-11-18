اختار الفنان المصري محمد أسامة، الشهير بـ«أوس أوس»، أن يحمل اسم مدينة جدة على سترته خلال العرض الأول لفيلم «كريبتو»، تعبيراً عن محبته للمدينة التي استضافت انطلاقة العمل، في تجربة سينمائية تجمع نجوماً من الكوميديا المصرية بمخرج وإنتاج سعوديَّين، وتقدم مغامرة تتداخل فيها المواقف الساخرة مع المطاردات والمفاجآت. ولم يُخفِ أوس أوس تعلقه بجدة، إذ أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه يشعر بين أهلها بالألفة ولا يحس بالغربة، وأن اختياره السترة التي تحمل اسمها جاء تعبيراً عن هذه المشاعر.

أوس أوس متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

وشهدت صالات «فوكس سينما» في «رد سي مول» بجدة، مساء الثلاثاء، العرض الخاص للفيلم، الذي ينطلق تجارياً في دور السينما السعودية الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في أحدث تجارب التعاون السينمائي السعودي المصري، بإخراج السعودي سلطان مجدلي، وإنتاج مشترك بين «روتانا ستوديوز» و«تلفاز».

ويجمع الفيلم حمدي الميرغني و أوس أوس، إلى جانب باسم سمرة وبيومي فؤاد ومحمد لطفي ومحمد محمود وبسنت أبو باشا، في عمل يستند إلى قصة الكاتب المصري الراحل أحمد عبد الله، وسيناريو وحوار عمرو تيام ومهاب حسين. وتدور أحداث «كريبتو» حول شقيقين يعيشان حياة بسيطة في مصر، قبل أن تنقلب أحوالهما إثر استدعاء مفاجئ من والدهما الغائب منذ سنوات، والذي تبين أنه زعيم للمافيا،،وهنا تبدأ رحلة غير متوقعة تقودهما إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمطاردات، وسط عالم يختلف تماماً عن حياتهما المعتادة.

بسنت أبو باشا وأوس أوس وحمدي الميرغني خلف كواليس تصوير الفيلم (تلفاز 11)

غير أن تجربة «كريبتو»، كما يروي أبطاله، لم تقتصر على اجتماع نجوم مصريين في فيلم كوميدي، إذ كانت طريقة المخرج السعودي سلطان مجدلي في التعامل مع الممثلين من أبرز التفاصيل التي توقفوا عندها، خصوصاً حرصه على دراسة أعمالهم السابقة قبل بدء التصوير.

يكشف أوس أوس لـ«الشرق الأوسط» أن مجدلي دخل التجربة وهو يمتلك معرفة دقيقة بأساليب أداء الممثلين وقدراتهم الفنية، الأمر الذي انعكس على توجيهاته خلال التصوير وطريقة تعامله مع المشاهد، واصفاً إياه بـ«الذكي والموهوب»، ومتوقعاً أن يصبح أحد أبرز المخرجين في الشرق الأوسط.

المخرج سلطان مجدلي مع باسم سمرة وبيومي فؤاد (تلفاز 11)

ولم يكن اهتمام المخرج، وفق أوس أوس، منصباً على المواقف المضحكة وحدها، بل امتد إلى بناء شخصيات تحمل أبعاداً إنسانية ودرامية، بحيث لا تتحول الكوميديا إلى مجموعة من النكات المتتابعة على حساب القصة.

وأكد أوس أوس أن التعاون بين صناع السينما في البلدين خطوة مهمة تأخرت كثيراً، وأن اختلاف الثقافات والخبرات يمنح الأعمال المشتركة قدرة أكبر على الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور. وأشار إلى أن الفنان عندما يشارك في عمل يجمع خبرات سعودية ومصرية، فإنه يصبح قادراً على مخاطبة جمهور البلدين، والتعبير عن قضايا وتجارب اجتماعية مشتركة، عاداً أن التكامل بين صناع السينما يوسع فرص الإنتاج ويمنح الفنان مساحة للتواصل مع جمهور أكبر.

بسنت أبو باشا خلال العرض الأول لفيلم «كريبتو» بجدة (الشرق الأوسط)

من جانبها، ترى الفنانة بسنت أبو باشا أن التعاون بين الفنانين السعوديين والمصريين يثري التجربة السينمائية، خصوصاً عندما تجتمع رؤى فنية مختلفة داخل العمل الواحد، وتتحول إلى تجربة مشتركة يستفيد منها الممثلون وصناع الفيلم.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن لكل فنان وصانع عمل رؤيته الخاصة، وإن التقاء هذه الرؤى يضيف تنوعاً إلى الأعمال الفنية، وينعكس إيجاباً على الإنتاج وطريقة تقديم الحكايات. وأشادت بتجربتها مع المخرج سلطان مجدلي، واصفة إياه بالمخرج «المتمكن والمتعاون»، الذي استطاع توفير أجواء مريحة خلال التصوير، وساعد الممثلين على التركيز في أداء أدوارهم.

وعن مشاركتها في «كريبتو»، أوضحت أنها تقدم شخصية تحمل بعض الملامح القريبة من طبيعتها، وتتسم بالشهامة والقدرة على مساندة الآخرين، في تجربة تتيح لها الظهور ضمن مجموعة من نجوم الكوميديا المصرية. وفي الوقت الذي تزداد فيه الأعمال الدرامية المستوحاة من القصص الواقعية والتجارب الإنسانية، تؤكد بسنت أن الكوميديا لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى الجمهور، وأن الإقبال على هذا النوع من الأعمال يرتبط بحاجة الناس إلى الترفيه، والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية.

ويحاول «كريبتو» استثمار هذه المساحة من خلال الجمع بين الكوميديا والأكشن، ووضع شخصياته في مواقف غير مألوفة، تتولد منها المفارقات نتيجة انتقال الشقيقين من حياتهما البسيطة إلى عالم المافيا بما يحمله من مخاطر وصراعات. وترافق طرح الفيلم أغنية دعائية بعنوان «20 مليون دولار»، يقدمها المطرب المصري مصطفى حجاج، من كلمات وألحان عمرو تيام وتوزيع أحمد أمين، في إضافة موسيقية تتناسب مع الطابع الكوميدي للعمل.

ومع انطلاق «كريبتو» من جدة إلى صالات السينما، تبرز التجربة بوصفها أحد أوجه التعاون بين صناع السينما السعوديين والمصريين؛ حيث يقود مخرج سعودي مجموعة من الفنانين الذين يمتلكون خبرة طويلة في الكوميديا، في عمل يجمع الإمكانات الإنتاجية السعودية بالحضور التمثيلي المصري.