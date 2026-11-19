انطلقت، الخميس، النسخة الثانية من «ملتقى الدوحة لصنّاع الأفلام»، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق روزوود الدوحة، وسط إعلان لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية - قطر عن مشاريع سينمائية جديدة، واتفاقيات تعاون مع مصر والأردن، وخطط لاستقطاب إنتاجات دولية إلى البلاد.

وكشف حسن عبد الله الذوادي، رئيس لجنة الأفلام، عن خطط لتطوير فيلم روائي طويل يتناول حياة الفنان المصري محمد منير، المعروف بلقب «الكينج»، ويستعرض التجارب والعلاقات والخيارات الإبداعية التي شكّلت مسيرته الفنية على مدى نحو خمسة عقود.

استعرض الملتقى حصاد الأفلام المدعومة خلال 2026 وفي مقدمتها «نمر من ورق» للمخرج جيمس غراي (ملتقى الدوحة)

كما أعلن عن تقدم العمل في فيلم «قيصر»، المستند إلى حياة فريد ندى المذهان، الذي كشف عن انتهاكات في سوريا، على أن تُعلن مستجدات المشروع خلال الأيام المقبلة.

وقال الذوادي: «أحرزنا تقدماً كبيراً منذ أن طرحنا هذه الرؤية للمرة الأولى العام الماضي. وما يهمنا اليوم هو أننا بدأنا نلمس نتائجها، إذ باتت الأفلام تصل إلى الجمهور، وأصبحنا نستقطب أعمالاً للتصوير في قطر، وبدأت شراكاتنا تفضي إلى تطوير مشاريع ملموسة».

وأضاف: «في المرحلة المقبلة، سنبني على هذا التقدم لإتاحة مزيد من الفرص لصنّاع الأفلام والمواهب في منطقتنا، واستقطاب مزيد من الإنتاجات إلى قطر، وتطوير قصص قادرة على الوصول إلى الجمهور حول العالم».

«ملتقى صنّاع الأفلام» سيستمر ثلاثة أيام في الدوحة (ملتقى الدوحة)

واستعرض الملتقى حصاد الأفلام المدعومة خلال 2026، وفي مقدمتها «نمر من ورق» للمخرج جيمس غراي، وبطولة آدم درايفر ومايلز تيلر وسكارليت جوهانسون، الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وافتتح الدورة الـ64 لمهرجان نيويورك السينمائي، ويُعرض حالياً في الدوحة.

وشملت الأعمال فيلم «غضب» للمخرج اللبناني رامي قديح، الذي عُرض في قسم «أضواء البندقية»، واختاره لبنان لتمثيله في فئة أفضل فيلم روائي دولي بالأوسكار في دورته الـ99. وأنتجته «آر تي فيتشرز» التابعة لرودريغو تيكسيرا، بمشاركة جورج كلوني وغرانت هيسلوف في الإنتاج التنفيذي عبر «سموك هاوس».

كما ضمت القائمة «آرتو»، بطولة عمر سي وإخراج عبد الرحمن سيساكو، الذي شارك في «البندقية للأعمال الغامرة»، إلى جانب «صوت هند رجب» والفيلم القطري «سعّود وينه؟».

أوضحت اللجنة أن برنامج الحوافز يتيح استرداد 40 % من النفقات المؤهلة داخل قطر (ملتقى الدوحة)

وفي ملف الإنتاج، أوضحت اللجنة أن برنامج الحوافز يتيح استرداد 40 في المائة من النفقات المؤهلة داخل قطر، ترتفع إلى 50 في المائة وفق معايير محددة. ومن المشاريع المستفيدة أو التي تختبر البرنامج فيلم «C4R»، بمشاركة نومي راباس، الذي يجري تصويره في الدوحة خلال نوفمبر.

وأعلن الذوادي اتفاقيات مع مصر والأردن لتسهيل تنفيذ المشاريع السينمائية عبر أسواق المنطقة، بينما يضم الملتقى معرض «ديزاين بلس» الذي يعرض تصاميم ومقتنيات مرتبطة بأعمال «العودة إلى المستقبل»، و«الحديقة الجوراسية»، و«فورست غامب»، و«الملفات الغامضة»، و«ذا غونيز»، و«إميلي في باريس».