أفلام فرنسية عن فوضى ومظاهرات

بين فيلم سبايك لي Do the Right Thing («افعل الشيء الصحيح»، 1989) وفيلم لادج لي Les Misérables («البائسون»، 2019) علاقة متينة على أكثر من وجه.

كلاهما من إخراج سينمائيين من أصول أفريقية. كلاهما تناول الوضع العنصري الآيل إلى الانفجار، ولو عبر حكاية مختلفة. كلاهما يتضمن مشاهد عن العلاقات العنصرية بين البيض والسود. وكلاهما أيضاً يتضمن مشاهد عن توتر ومواجهات بين السود والشرطة (البيضاء)، واحتجاجات. ثم إن كليهما عُرض في مهرجان كان في سنة إنتاجه، حيث حصد «افعل الشيء الصحيح» السعفة الذهبية وفاز «البائسون» بجائزة أفضل إخراج.

يختلفان طبعاً في أسلوب كل مخرج في عرض حكايته واستعراضه للوضع، لكنهما لا يختلفان في أن موقع الأحداث هو الجزء الفقير من المدينة: بروكلين، ونيويورك، في «افعل الشيء الصحيح»، ومونفرمَي في ضواحي باريس. كلا المكانين مثل ساعة متصلة بقنبلة موقوتة.

مونفرمَي هي البلدة التي وضع فيها فيكتور هوغو جانباً مهماً من روايته الأشهر «البؤساء» الصادرة عام 1862. لكن الفيلم لا يسرد الرواية ولا يقتبس أحداثها، وإنما يستعير عنوانها ومكاناً ارتبط بها. وفي تصريح للمخرج لادج لي يقول: «ليس الفيلم اقتباساً للرواية، لكنه تقدير للمؤلف، خصوصاً أن الفقر الذي عاشته منطقة مونفرمَي عندما كتب هوغو روايته ما زال حاضراً اليوم».

في فيلم لي، يرزح سكان المنطقة، وهم أساساً من أصول عربية وأفريقية، تحت عبء المشكلات المعهودة في مثل هذه الأحياء، وعلى رأسها عنصرية رجال الشرطة، وسوء الأوضاع المعيشية، فضلاً عن تجارة المخدرات النشطة في مثل هذه البيئات.

هذه العناصر الثلاثة المذكورة يضمّها الفيلم في سلسلة من الأحداث يقودها قائد المجموعة الشرطية (ألكسيس ماننتي)، الذي يصرخ في مجموعة من المهاجرين الأفارقة بأنه هو القانون. العبارة ومفارقات أخرى (أهمها التعرض لفتيات عربيات وأفريقيات باعتداءات لفظية) تكشف عن ضابط يحتمي بالقانون ليمارس عنصريته. في فريقه شرطي آخر، معتدل التفكير، يراقب لكنه لا يستطيع، في معظم الأحيان، فعل شيء يُذكر.

لقطة من فيلم «البائسون» (سراب فيلمز)

على مقاعد الدراسة

ما حدث في الشهر الماضي في باريس ومدن فرنسية أخرى يؤكد أن ما ورد في ذلك الفيلم ليس خيالاً أو تجاوزاً للواقع. صحيح أن هناك مجموعة نهبت المحلات وأشعلت النيران ولجأت إلى العنف، لكنها ليست سوى عدد محدد من المتظاهرين الذين حملوا متاعبهم الاقتصادية والمعيشية والعنصرية والسياسية إلى الشارع عبر احتجاج سلمي في الغالب. رفع هؤلاء شعارات ضد ارتفاع نسبة الضرائب ورسوم المستشفيات وسوء أحوالها العامة والتفاوت الطبقي.

فيلم لي ليس الوحيد الذي سبق الاحتجاجات بتوفير أسبابها المحتملة. وليس من الضروري لبعض هذه الأفلام الخروج إلى الشارع. في الحقيقة، معظم مشاهد فيلم The Class («الصف»، 2008) تدور في صف دراسي يواجه فيه أستاذ مدرسة (فرانسوا بيغودو) طلاباً من خلفيات مختلفة (أفارقة وفرنسيين بيض وبعض الآسيويين) ينقلون إلى الصف متاعب البيئة التي يعيشونها في البيت والشارع. هذا ما يجعلهم ينتقدون السلطة (ممثلة بالأستاذ ثم بالحلقة الخارجية من بعده) وبعضهم بعضاً.

فاز الفيلم، الذي حققه لوران كانتِه، بذهبية مهرجان «كان»، ربما لأهمية المضمون أساساً، كون الفيلم متواضعاً فنياً. غاية الفيلم هي القول إن المجتمع داخل صفوف الدراسة ليس سوى انعكاس لما يعايشه الطلاب خارجها.

التعبير الأقوى حول هذه المسألة ورد في فيلم ماثيو كازافيتز «البغض» (La Haine) سنة 1995، وبتمثيل فنسنت كاسل إلى جانب الممثل المغربي الأصل سعيد تغماوي والأفريقي هوبرت كوندي.

يختلف الفيلم كلياً في أسلوب عمله وتنفيذه، كما فيما يعرضه. لا عن الأفلام الموازية في موضوعاتها فقط، بل عن أعمال أخرى نفَّذها المخرج، آخرها فيلم من إنتاج 2011 بعنوان «نظام الأخلاق» (L'Ordre et la morale)، المعروف أيضاً باسم «المتمرد» (Rebellion)، ما يقترح أنه منقطع عن الإخراج منذ ذلك الحين.

لقطة من «البغض» (لو ستيديو كانال)

أحداث «البغض» لا تقع خلال مظاهرة ولا قبلها، بل في الساعات الأربع والعشرين التي تلتها، وكرة العنف تتدرج وتكبر ككرة ثلج وصولاً إلى الجريمة قرب نهاية الفيلم. مما يستدعي الانتباه أن السيناريو يدور حول ثلاثة أشخاص من خلفيات مختلفة يعانون سوية من كل تلك المشاكل التي تعترض سكان الأحياء المهمشة في الضواحي الفرنسية. هناك يهودي، وعربي، وأفريقي متساوون في النقمة على الأوضاع وفي محاولتهم إيجاد طريق لحياة أفضل تبدو غير محتملة. هاربون من القانون ومعادون للعنصريين البيض وناقمون على ما يجعلهم غير قادرين على التحرر من أوضاعهم. يعكس الفيلم (الذي صُوِّر بالأبيض والأسود) الكره الذي يكنه هؤلاء للمحيط وكره ذلك المحيط لهم.

هناك أفلام فرنسية أخرى لم أتمكن من مشاهدتها لضمّها هنا، لكن ما نستنتجه من قراءة ملخصاتها هو أنها تحتوي على النقد الاجتماعي نفسه الذي في الأفلام المذكورة. من بين هذه الأفلام أقدمها إنتاجاً فيلم «صفر في السلوك» (Zéro de conduite) لجان فيغو (1933)، وفيلم جان رينوار La Marseillaise في 1938.

لكن أفلام التمرد الاجتماعي ليست حكراً على الأفلام الفرنسية، بل نجدها في الفيلم «لاشين» لفريتز كرامب (1938)، و«إذا...» (If....) للبريطاني ليندسي أندرسون (1968)، و«هيجان في الشوارع» (Wild in the Streets) للأميركي باري شير (1968)، و«سيلما» (Selma) للأميركية آفا دوفيرناي (2014)، وهو واحد من بين عشرات الأفلام الأميركية ضد العنصرية.