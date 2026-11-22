كشفت دراسة علمية واسعة عن وجود ارتباط بين توقيت تناول أول وآخر وجبة خلال اليوم ومخاطر الوفاة، مشيرة إلى أن تأخير الإفطار إلى ما بعد الظهيرة أو تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل يرتبط بارتفاع مخاطر الوفاة، خصوصاً الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وحسب موقع «ساينس آليرت» العلمي، فقد شملت الدراسة أكثر من 31 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، تبلغ أعمارهم 40 عاماً فما فوق، شاركوا في المسح الوطني الأميركي للصحة والتغذية خلال الفترة بين عامي 1999 و2018.

وقد سجل المشاركون في المسح كل ما تناولوه من أطعمة أو مشروبات خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، بما في ذلك توقيت تناول كل صنف.

وأظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا أول سعراتهم الحرارية بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً سجلوا ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة في خطر الوفاة لأي سبب، مقارنة بمن تناولوا أول وجبة بين السابعة والثامنة صباحاً.

وارتفعت النسبة إلى 19 في المائة لدى من بدأوا تناول الطعام بين العاشرة صباحاً والظهيرة، وصولاً إلى 29 في المائة لدى من تناولوا أول سعراتهم الحرارية بعد الظهيرة.

وفيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل خاص، ارتبط تناول أول وجبة بعد الظهيرة بارتفاع خطر الوفاة بهذه الأمراض بنسبة 46 في المائة، مقارنة بمن تناولوا وجبتهم الأولى بين السابعة والثامنة صباحاً.

ولم يقتصر التحليل على توقيت الوجبة الأولى، إذ بحث الباحثون أيضاً في موعد تناول آخر سعرات حرارية خلال اليوم.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين أنهوا تناول الطعام بين السابعة والثامنة مساءً، ارتبط تناول آخر وجبة قبل السابعة مساءً بارتفاع خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 13 في المائة، مقارنة بإنهاء تناول الطعام بين الساعة 7 و8 مساءً، بينما ارتبط تناول الطعام بعد منتصف الليل بزيادة الخطر بنسبة 27 في المائة.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة زيلي شان، المتخصص في علوم التغذية بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، أن تناول الطعام في وقت متأخر جداً قد يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية وعمليات التمثيل الغذائي.

كما أشار إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول الطعام مبكراً كانوا في المتوسط أكبر سناً، ويتناولون الطعام بمعدل أقل، ويعانون مشكلات صحية موجودة بالفعل، وهو ما يعني أن توقيت الوجبات قد يكون مؤشراً على الحالة الصحية وليس بالضرورة سبباً مباشراً لتدهورها.

وأضاف شان أن «توقيت الوجبات يمثل إشارة مهمة للإيقاعات البيولوجية للأعضاء والأنسجة»، موضحاً أن تأخير الوجبة الأولى أو تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يسهم في اختلال التزامن البيولوجي واضطرابات التمثيل الغذائي، بما في ذلك ضعف معالجة الدهون والغلوكوز.

ورغم هذه النتائج، لم تثبت الدراسة أن تغيير مواعيد الوجبات يؤدي بالضرورة إلى إطالة العمر أو تقليل الوفيات، إذ اعتمدت على بيانات رصدية، كما استند تحديد مواعيد الطعام بصورة أساسية إلى تسجيل المشاركين لما تناولوه خلال 24 ساعة فقط، وهو ما قد لا يعكس عاداتهم الغذائية على المدى الطويل.

كذلك أشار الباحثون إلى احتمال تأثر النتائج بعوامل أخرى، مثل مواعيد النوم والاستيقاظ، وطبيعة العمل بنظام الورديات، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن احتمال أن يكون تناول الطعام في أوقات متأخرة نتيجة لمشكلات صحية أو اضطرابات النوم، وليس سبباً فيها.

وأكد الفريق على الحاجة لدراسات أوسع للتأكد من النتائج.