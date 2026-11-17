يرتبط تناول البروتين عادةً ببناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم، لكن بعض مصادره تحتوي أيضاً على أحماض أمينية قد تساعد على تنظيم النوم، ما يثير تساؤلات بشأن تأثير تناول وجبة غنية بالبروتين مساءً في جودته، وما إذا كانت بعض الأطعمة أفضل من غيرها في تعزيز النوم المريح.

تقول اختصاصية التغذية الأميركية سام سيغل إن البروتينات الكاملة، مثل الدجاج والأسماك، تحتوي على الحمض الأميني الأساسي «التريبتوفان»، الذي يدخل في إنتاج مواد كيميائية بالجسم تساعد على تنظيم النوم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن تناول كميات أكبر من هذه الأطعمة سيؤدي إلى نوم أفضل، إذ يتنافس التريبتوفان مع أحماض أمينية أخرى على الانتقال من الدم إلى الدماغ، ما قد يحدّ من الكمية التي تصل إليه وفقاً لمجلة «Real Simple» الأميركية.

وتضيف أنه لم يثبت بصورة قاطعة أن تناول نوع معين من البروتين يحسِّن جودة النوم، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد بأن تناول الديك الرومي يسبب النعاس هو في معظمه خرافة؛ فعلى الرغم من غنى الدجاج والديك الرومي بالتريبتوفان، فإن ذلك لا يجعلهما بالضرورة من الأطعمة المحفزة على النوم.

وتوضح سيغل أن تناول وجبة غنية بالبروتين يزيد مستويات الأحماض الأمينية الأخرى في مجرى الدم، ما يعزز منافستها للتريبتوفان، وقد يقلل، من ثم، فرص وصوله إلى الدماغ.

كما تشير اختصاصية التغذية الأميركية جيمي لو إلى أن الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة غنية بالبروتين قد يرجع إلى تناول كمية كبيرة من الطعام، وليس إلى البروتين نفسه، وهي حالة تُعرَف بالخمول الذي يلي الوجبات.

تحسين النوم

ومع ذلك، قد تسهم بعض مصادر البروتين في تحسين النوم بفضل عناصر غذائية أخرى تحتوي عليها. وتلفت سيغل إلى أن سمك السلمون يوفر، إلى جانب التريبتوفان، أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين «د»، فضلاً عن خصائصه المضادة للالتهابات، مشيرة إلى أنه مِن أكثر مصادر البروتين التي تحظى بدعم بحثي فيما يتعلق بالنوم.

ولإعداد وجبة عشاء قد تساعد على النوم، تنصح سيغل بتناول حصة معتدلة من البروتين تتراوح بين 4 و5 أونصات (113 و142 غراماً) من سمك السلمون المطهوّ؛ أيْ ما يعادل تقريباً حجم راحة اليد، مع مصدر للكربوهيدرات المعقدة، مثل حبوب الفارو أو البطاطا الحلوة، إلى جانب الخضراوات.

وتوضح أن تناول الكربوهيدرات يحفز إفراز هرمون الإنسولين، الذي يساعد على انتقال الأحماض الأمينية المنافِسة للتريبتوفان من مجرى الدم إلى العضلات، ما قد يمنح التريبتوفان فرصة أكبر للوصول إلى الدماغ والمساهمة في تنظيم النوم. ولا يقل توقيت تناول العشاء أهمية عن مكوناته؛ إذ ينصح خبراء التغذية بالانتهاء من الوجبة قبل موعد النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل. وتكتسب هذه النصيحة أهمية أكبر لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية إنقاص الوزن من فئة ناهضات مستقبِلات (GLP-1)؛ لأنها تبطئ إفراغ المعدة، ما يؤدي إلى بقاء الطعام فيها فترة أطول. ولهذا قد يزيد تناولُ وجبة كبيرة في وقت متأخر احتمالات الإصابة بالارتجاع الحمضي خلال الليل، ويؤثر سلباً في جودة النوم.