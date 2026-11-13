القهوة أم الشاي... أيهما يمنحك فرصة أكبر للعيش طويلاً؟

تُعد القهوة والشاي جزءاً من الطقوس اليومية لكثير من الناس، ولا تقتصر فوائدهما على المذاق المميز أو منح الجسم دفعة من الطاقة، بل يحتوي كلاهما على مركبات مفيدة للصحة. وتشير الأبحاث إلى أن القهوة والشاي قد يسهمان في إطالة العمر، وفقاً لموقع «هيلث».

القهوة والشاي يعززان فرص العيش لفترة أطول

ارتبط تناول القهوة والشاي بانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض الشائعة، فضلاً عن تقليل احتمالات الوفاة المبكرة. ويُعزى ذلك إلى احتواء كليهما على مركبات نباتية وقائية تُعرف بمضادات الأكسدة، تساعد في الحفاظ على صحة الخلايا.

ونظراً إلى احتواء القهوة والشاي على مضادات الأكسدة، لا توجد أدلة قاطعة تثبت تفوق أحدهما على الآخر في ما يتعلق بإطالة العمر.

وبدلاً من ذلك، تشير الأبحاث إلى أن كليهما قد يوفر حماية من أمراض عدة، من بينها السكتة الدماغية والخرف وبعض أنواع السرطان والسكري من النوع الثاني.

وقد تنعكس هذه الفوائد على طول العمر؛ إذ وجدت دراسة أُجريت عام 2023 أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين من الشاي وكوبين من القهوة يومياً، تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب السرطان بنسبة 21 في المائة.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون نحو 4 أكواب من الشاي وكوباً واحداً من القهوة يومياً، تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 22 في المائة.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن المصابين بالسكري من النوع الثاني قد يتمكنون من تقليل خطر الوفاة بصورة ملحوظة عند استبدال المشروبات السكرية أو العصائر بالشاي والقهوة.

فوائد صحية تتميز بها القهوة

تحتوي القهوة على كمية أكبر من الكافيين، وهو منبّه طبيعي، مقارنة بالشاي؛ إذ يوفر كوب القهوة الواحد نحو 91.8 ملليغرام من الكافيين، مقابل 47 ملليغراماً في كوب الشاي الأسود، و29.4 ملليغرام في الكمية نفسها من الشاي الأخضر المُحضّر.

وقد ثبت أن تناول القهوة يساعد في تحسين الأداء الرياضي، بما يشمل سرعة الاستجابة والقوة والقدرة الهوائية، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى محتواها من الكافيين.

كذلك، قد تسهم القهوة في الحماية من عدد من أمراض الكبد، بما فيها مرض الكبد الدهني وسرطان الكبد.

وخلصت مراجعة علمية أُجريت عام 2021 إلى أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة ينخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بنسبة 23 في المائة، وخطر الإصابة بتليّف الكبد بنسبة 32 في المائة، مقارنة بمن لا يتناولونها.

متى يكون الشاي الخيار الأفضل؟

يتميز الشاي بدوره بفوائد صحية خاصة، من بينها دعم الصحة النفسية. ويحتوي الشاي الأخضر على حمض أميني يُعرف باسم «إل-ثيانين» (L-theanine)، ثبت أن له تأثيرات تساعد في تخفيف التوتر والقلق.

وخلصت إحدى المراجعات العلمية إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يرتبط بانخفاض خطر ظهور أعراض الاكتئاب بنسبة 34 في المائة.

كما ثبت أن تناول الشاي بانتظام قد يسهم في الوقاية من أمراض القلب، من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار.