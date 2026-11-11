دراسة: القهوة تحسن الهضم وتقلل الحموضة

لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل (رويترز)
أشارت دراسة أجريت في الدنمرك إلى أن شرب القهوة بانتظام لا يؤثر فقط على مجموعات الكائنات الحية في الأمعاء الدقيقة بل أيضا على وظيفة الجهاز الهضمي نفسه.
وأشار الباحثون إلى أن الدراسة أظهرت، مثل دراسات سابقة، أن لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل.
وقالت فرانشيسكا بوتشي، رئيسة فريق البحث من جامعة كوبنهاغن، في بيان إن من يشربون القهوة باستمرار تزيد تقلصات القولون لديهم، وهو ما يمكن أن يدعم الهضم الصحي ويساعد في الوقاية من الإمساك ويحافظ على عضلات الأمعاء في حالة جيدة.
وأشار الباحثون في مجلة (جت مايكروبيولوجي) أيضا إلى أن مستهلكي القهوة يتمتعون بمستوى حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة. ولا يعرف الباحثون حتى الآن ما إذا كان انخفاض درجة الحموضة مفيدا أم ضارا لكنهم يشيرون إلى أنها تلعب دورا مهما في كيفية تكسير الطعام.
وابتلع المشاركون في الدراسة، البالغ عددهم 61 شخصا، كبسولات إلكترونية صغيرة انتقلت عبر الجهاز الهضمي بهدف قياس درجة الحرارة ومستويات الحموضة وتقلصات الأمعاء، من بين أمور أخرى. أما أولئك الذين اعتبروا من شاربي القهوة المنتظمين في الدراسة، فقد تناولوا كوبا واحدا على الأقل يوميا في أكثر من ثلاثة من الأيام الثمانية التي استغرقتها الدراسة.
ولا يمكن للدراسة إثبات أن هذه الاختلافات ناتجة عن استهلاك القهوة لكن الباحثين أشاروا إلى أنها معروفة بتأثيرها على مجموعة من العمليات في الجهاز الهضمي منها إفراز الحمض في المعدة.
وقال هنريك مونش روجر، المعد المشارك في الدراسة من جامعة كوبنهاغن، في بيان «يعاني عدد كبير جدا من الناس من الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء». وأضاف «إذا تمكنا من فهم كيفية تأثير القهوة على الهضم وتقلصات الأمعاء، فقد يكون من الممكن استخدام هذه المعرفة لتحفيز حركة الأمعاء بطريقة طبيعية».
لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل (رويترز)
أشارت دراسة أجريت في الدنمرك إلى أن شرب القهوة بانتظام لا يؤثر فقط على مجموعات الكائنات الحية في الأمعاء الدقيقة بل أيضا على وظيفة الجهاز الهضمي نفسه.
وأشار الباحثون إلى أن الدراسة أظهرت، مثل دراسات سابقة، أن لدى شاربي القهوة تنوعا في الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم أكثر ممن يشربون القهوة بوتيرة أقل.
وقالت فرانشيسكا بوتشي، رئيسة فريق البحث من جامعة كوبنهاغن، في بيان إن من يشربون القهوة باستمرار تزيد تقلصات القولون لديهم، وهو ما يمكن أن يدعم الهضم الصحي ويساعد في الوقاية من الإمساك ويحافظ على عضلات الأمعاء في حالة جيدة.
وأشار الباحثون في مجلة (جت مايكروبيولوجي) أيضا إلى أن مستهلكي القهوة يتمتعون بمستوى حموضة أقل بشكل ملحوظ في الأمعاء الدقيقة. ولا يعرف الباحثون حتى الآن ما إذا كان انخفاض درجة الحموضة مفيدا أم ضارا لكنهم يشيرون إلى أنها تلعب دورا مهما في كيفية تكسير الطعام.
وابتلع المشاركون في الدراسة، البالغ عددهم 61 شخصا، كبسولات إلكترونية صغيرة انتقلت عبر الجهاز الهضمي بهدف قياس درجة الحرارة ومستويات الحموضة وتقلصات الأمعاء، من بين أمور أخرى. أما أولئك الذين اعتبروا من شاربي القهوة المنتظمين في الدراسة، فقد تناولوا كوبا واحدا على الأقل يوميا في أكثر من ثلاثة من الأيام الثمانية التي استغرقتها الدراسة.
ولا يمكن للدراسة إثبات أن هذه الاختلافات ناتجة عن استهلاك القهوة لكن الباحثين أشاروا إلى أنها معروفة بتأثيرها على مجموعة من العمليات في الجهاز الهضمي منها إفراز الحمض في المعدة.
وقال هنريك مونش روجر، المعد المشارك في الدراسة من جامعة كوبنهاغن، في بيان «يعاني عدد كبير جدا من الناس من الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء». وأضاف «إذا تمكنا من فهم كيفية تأثير القهوة على الهضم وتقلصات الأمعاء، فقد يكون من الممكن استخدام هذه المعرفة لتحفيز حركة الأمعاء بطريقة طبيعية».
ألف عام من الإبداع تحت مطرقة المزاد... كنوز الفن الإسلامي تعود إلى لندنhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339853-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
ألف عام من الإبداع تحت مطرقة المزاد... كنوز الفن الإسلامي تعود إلى لندن
لوحة خشبية نادرة من العصر المملوكي أو الأيوبي (الشرق الأوسط)
يعود موسم «مزادات فنون العالم الإسلامي» إلى لندن حاملاً معه قطعاً متفردة أبدعها حرفيو وفنانو الإمبراطوريات والممالك الإسلامية. لعل أيضاً ما يميز تلك المناسبات هو القصص التي ترتبط بكل قطعة ورحلتها من يد صانعها لتصل إلى قاعات المزادات اللندنية.
تضم قاعات دار «كريستيز» بوسط لندن في مزادها الذي يقام الأربعاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مجموعة من القطع الفنية تسرد فيما بينها تاريخاً يزيد على ألف عام من الإنتاج الفني عبر العالم الإسلامي وشبه القارة الهندية، ويضم أكثر من 230 قطعة؛ تشمل: مخطوطات، ولوحات، وخزفيات، ومشغولات معدنية، ومنسوجات؛ مما يسلط الضوء على إبداع وبراعة ثقافات امتدت من إسبانيا وشمال أفريقيا، حتى الهند وآسيا الوسطى.
وفي المزاد يبرز عدد من القطع التي تتمتع بخلفية تاريخية واجتماعية مبهرة، نعرض هنا بعضاً منها:
مشكاة من «مسجد السلطان حسن»
نبدأ بقطعة تعود إلى العصر المملوكي في مصر. ومن «مسجد السلطان حسن» في القاهرة، نقف أمام جزء من مشكاة (قنديل) مسجد تعود إلى القرن الـ14 (بسعر تقديري يتراوح بين مائتين وثلاثمائة ألف جنيه إسترليني).
«إنها نادرة للغاية!» تعلق خبيرة الفن الإسلامي بالدار سارة بلمبلي، مشيرة إلى قطعة تعرضت للكسر في مرحلة من تاريخها قبل أن تُرمم، وتمثل الجزء العلوي من المشكاة.
تعود القطعة إلى عصر السلطان حسن؛ أي في الفترة ما بين عامي 1347 و1361 ميلادية... «كانت هذه المشكاوات تُعلق في أسقف المجمعات المعمارية، حيث تتكون من قاعدة مستديرة و3 حلقات للتعليق. وما نراه هنا هو الجزء العلوي منها». تضيف الخبيرة: «(مجمع السلطان حسن) في القاهرة يُعدّ من أضخم وأروع الإنجازات المعمارية في العصر المملوكي. ومن المرجح أن السلطان حسن قد أمر بصنع عدد كبير منها؛ فنحن نعرف اليوم نحو 50 قطعة أو جزءاً من مشكاوات تعود إلى عصره، لكن من المفترض أن العدد الأصلي كان أكبر بكثير، حيث كانت تملأ سقف ذلك المجمع. ويمكنك ملاحظة كتابة باللون الأزرق تدور حول القطعة، وهي من سورة (النور)، وتتخلل هذه الكتابة شارات كتابية (نقوش شعارية) خاصة بالسلطان حسن»
لوحة خشبية من سوريا
من العصر المملوكي أو الأيوبي تعرض الدار لوحة خشبية نادرة للغاية (بسعر تقديري يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة ألف جنيه إسترليني). تعلق بلمبلي: «عندما نفكر في الفن الإسلامي، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن عادةً هو الخط العربي والأنماط الهندسية»، وتشير إلى القطعة: «وهذا العمل مثال نموذجي على ذلك». وتضيف أن «البناء الهندسي القوي يمتزج بنقوش دقيقة للغاية، إذ يظهر تداخل بين تقنيتين مختلفتين، حيث تتقاطع وتتفاعل مستويات متعددة من النقش في مواضع مختلفة. تعود هذه القطعة إلى القرن الـ13؛ في العصر الأيوبي، ويُرجح أنها صُنعت في سوريا على يد (مهندس)»؛ وهو مصطلح يشير هنا إلى خبير في الهندسة والفنون.
«هل هذه قطعة مستقلة بذاتها، أم إنها جزء من شيء آخر؟». تجيب بلمبلي: «من المؤكد أنها كانت جزءاً من شيء أكبر، وإن كنا لا نعرف ماهيته بالضبط. فمثل هذا النوع من الأعمال يظهر في منابر مختلفة، سواء في حماة والقدس، وكذلك في نماذج تعود إلى العصر المملوكي اللاحق، لذا؛ فمن المحتمل أنها كانت جزءاً من منبر، لكن من الصعب الجزم بذلك». وتشير إلى أن «القطعة ظلت ضمن المجموعة ذاتها هنا في المملكة المتحدة منذ سبعينات القرن الـ20».
حوار بصري بين الشرق والغرب
ويخصص المزاد مساحة واسعة للسجاد التاريخي من خلال مجموعة تضم نحو 80 سجادة وبساطاً. وتأخذ لويز برودهيرست، مديرة قسم السجاد في «كريستيز»، الزوار في جولة بين أبرز هذه القطع، مستهلة حديثها بسجادتين استثنائيتين تحملان مشاهد تصويرية نادرة.
وتوضح أن القطع التي تناسب القصور الضخمة وتعود على الأرجح إلى القرن الـ19، صنعت في منطقة الشرق الأوسط.
وتُبين أن سجادات ثلاث أُنتجت في ورشات كبار الحرفيين بمدينة كرمان؛ جنوب شرقي إيران، وذلك في مطلع القرن الـ20. وهي تعكس في جوهرها «حواراً فنياً بين الشرق والغرب»؛ إذ يتداخل فيها أسلوب «ألف زهرة (mille-fleur)» المعروف في المنسوجات الأوروبية القديمة، لا سيما الفلمنكية، مع تقاليد النسج الإيرانية.
تقول وهي تشير إلى القطعة الأولى التي تحمل تصويراً لأشخاص باللباس الأوروبي: «هذه القطعة تحديداً تجسد ما يُعرف بـ(المشهد الريفي الاحتفالي - fête champêtre)، وهو نمط اشتهر في لوحات الفنان (واتو - Watteau)، التي تصور مشاهد رعوية، وأجواء ترفيهية، وموسيقى، وشخصيات من البلاط الملكي».
تستنسخ هذه السجادة ذلك النمط الفني، حيث نرى شخصية نسائية رئيسية محاطة بحاشيتها، وإلى جانبها شخصية من البلاط تظهر بساق ممدودة للأمام، بالإضافة إلى عدد من الموسيقيين. وقد كُيّف هذا المشهد ليناسب ذائقة السوق الإيرانية؛ إذ يمكننا رؤية مآذن وأبراج رياح صغيرة في الخلفية.
وتضيف أن «السجادتين نسجتا في ورشات عمل أشرف عليها اثنان من كبار الأساتذة الحرفيين؛ هما: محمد بن جعفر وعلي كرماني. تقدم لنا هذه الأعمال لمحةً توضيحية دقيقة لما كان يجري في إيران بمطلع القرن الـ20، وتجسّد في الوقت ذاته حواراً فنياً واسع النطاق بين الشرق والغرب»>
طريق الحرير في قاعة واحدة
وفي قاعة مجاورة يسلط المزاد الضوء أيضاً على عملية إنتاج الحرير ونسجه، وهي عملية تتطلب جهداً مكثفاً، وذلك من خلال نماذج استثنائية من مختلف بقاع «طريق الحرير»؛ بدءاً من سجادة صلاة حريرية عثمانية من طراز «كوم كابي»، مروراً بمنسوجات حريرية من واحات حوض «تاريم» في آسيا الوسطى، وصولاً إلى مجموعة مذهلة من سجاد القصور الحريري الفارسي الذي يعود إلى العصر القاجاري.
مجوهرات هندية
لا يخلو أي مزاد لفنون العالم الإسلامي من قطع المجوهرات، وهنا نرى مجموعة لها قصة خاصة، تضم عقداً ذهبياً مرصعاً بالأحجار الكريمة من جنوب الهند، يعود تاريخه إلى القرن الـ19 أو أوائل القرن الـ20. وهو جزء من مجموعة صغيرة من المجوهرات التي اقتنتها، في الغالب، أديلين بيبر جيبسون، وهي وريثة أميركية جمعت عائلتها ثروتها في فيلادلفيا خلال «العصر الذهبي».
يذكر أن هذا العقد - وهو أحد اثنين من هذا النوع في المزاد - يستمد تصميمه من الحلي المخصصة للآلهة في المعتقد الهندوسي، التي كانت ترتديها أيضاً راقصات المعابد، وبحلول القرن الـ19، أصبحت أشكالٌ مشابهة تُستخدم للمناسبات الاحتفالية وللعرائس.
تقلبات الطقس في مصر تُربك خِزانات الملابسhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339826-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%AE%D9%90%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
مصريون بملابس الشتاء والصيف في سوق «ديانا» وسط القاهرة (محافظة القاهرة)
في إحدى عربات مترو الأنفاق وقف الشاب عمرو صابر، وهو في طريقه إلى جامعة القاهرة، يراقب بعينين حائرتين ملابس جيرانه الركاب من حوله؛ فالطالب الذي كان يرتدي «تي شيرت» قصير الأكمام، كان إلى جواره رجل يرتدي معطفاً ثقيلاً، في حين ارتدت شابة عشرينية ملابس خفيفة وحملت معطفاً على ذراعها.
وسبب الحيرة، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط»، أن «فصول العام اجتمعت من حوله فجأة»، موضحاً أنه بوصوله إلى الجامعة تكرر مشهد الشتاء والصيف، متابعاً في سخرية: «أجريت إحصائية داخل المدرّج، لأجد أنني و5 غيري فقط مُصيفون، والباقون استسلموا للشتاء، فبعد مطر يوم واحد لجأوا للجواكت رغم الطقس المعتدل».
أما أحمد فاروق، الذي يقطن بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، ويسافر إلى القاهرة يومياً لعمله موظفاً إدارياً بإحدى الشركات، فيوضح أنه يخرج من منزله قبل شروق الشمس، وهو وقت برودة بحكم الزراعات المحيطة بمحل سكنه، ما يفرض عليه الملابس الثقيلة، لكن مع وصوله للعاصمة يرى في أعين من حوله استغرابهم من التزامه الكامل بالملابس، وفق قوله لـ«الشرق الأوسط».
باتت مشاهد المترو والجامعة والعمل جزءاً معتاداً في الشوارع المصرية هذه الأيام، فمع الطقس الخريفي المتقلب بين الحرارة والمائل للبرودة، يشعر كثيرون بـ«الحيرة المُناخية»، و«ربكة الاختيار» أمام خزائن الملابس؛ إذ أربكت التقلبات الجوية اختيارات الملابس اليومية، ودعت بعضهم لترديد: «الجو برد على اللبس الصيفي، حر على اللبس الشتوي».
وتشير بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هذه الأيام، إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهاراً على أغلب أنحاء مصر، في حين يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع ميل درجات الحرارة للارتفاع جنوباً، في حين تشهد الإسكندرية والسواحل أجواء شتوية مع فرص لسقوط الأمطار.
ولا تتوقف تداعيات الارتباك المناخي أمام خزانة الملابس، بل تمتد لتفاصيل يومية؛ إذ يروي الثلاثيني محمود حامد، أحد سكان حي المطرية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، مشهداً بات يتكرر في مسجد يتوجه إليه مع كل صلاة، فالشباب يشعرون بالحرارة ويطالبون بتشغيل المراوح، في حين يسارع كبار السن بالاعتراض على هوائها البارد، وهو ما يتسبب في خلافات مستمرة بسبب الطقس الذي لا يرسو على حال.
الارتباك البصري في الفضاءات العامة بين «المُصيّفين» و«المُشتّين» انتقل بدوره إلى منصات التواصل، حيث تحولت التقلبات المناخية إلى تفاعلات رقمية، يغلفها التندر أحياناً والحيرة أمام اختيار نوعية الملابس أحياناً أخرى، وجاءت أبرز التفاعلات المنتشرة «تغريدة» تقول: «الناس حالياً نوعين: ناس لابسة شتوي، وناس لابسة صيفي، وكله قاعد يبص على التاني مستغرب إزاي لابس كده».
وتشعر الفئة التي ترتدي الملابس الصيفية بأنها «خارجة عن المألوف»، في حين اتهم بعضهم «المُشتّين» بـ«المبالغة»، مع تحولهم المفاجئ إلى الملابس الشتوية، وطرح بعضهم سؤالاً ساخراً يقول: «الناس اللي لابسة شتوي دي بتروح فين؟».
في المقابل، برر أصحاب الملابس الشتوية لجوءهم المبكر إليها بسبب شغفهم النفسي بحلول الشتاء، أو لارتباطها لديهم بحالة من الحنين و«النوستالجيا»، ولأنها تخلصهم من عناء الكي اليومي، وامتد التبرير إلى المخاوف الصحية من الإصابة بنزلات البرد نتيجة التأخر في اتخاذ قرار استبدال الملابس الصيفية.
وظهرت روح الدعابة مع تفسير التمسك بملابس الصيف كمحاولة لتأجيل «معركة الدواليب والكراتين»، في إشارة إلى «المهمة الثقيلة» في استخراج الملابس الشتوية وتخزين الصيفية.
الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، توضح أن حالة الارتباك البصري وانقسام الشارع المصري بين «مُصيّفين» و«مُشتّين»، تعد سلوكاً طبيعياً مع طبيعة فصل الخريف الانتقالي، الذي يتميز بطبيعته المتقلبة التي تشهد تذبذباً يومياً صعوداً وهبوطاً في درجات الحرارة.
وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التباين يعود إلى عدة عوامل أساسية، يتصدرها تغيّر مصادر الكتل الهوائية بين كتل صحراوية دافئة وأخرى شمالية معتدلة ومنخفضة الحرارة، إضافة إلى التباين الكبير بين الليل والنهار، وغياب أو حضور أشعة الشمس».
وترى أن الحيرة التي تنتاب البعض في خيارات الملابس ناتجة عن التغيّر السريع بين ساعات النهار والليل. وتنفي المتنبئة الجوية وجود تغيّر في طبيعة فصل الخريف المعتاد في مصر، مُبيّنة أن النصف الأول من الخريف عادة ما يحافظ على الأجواء الصيفية، في حين يشهد النصف الثاني مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) تدرجاً لأجواء الشتاء حتى تستقر الأمور ليرتدي الجميع الزي الشتوي الكامل.
وتوضح اختصاصية الصحة النفسية والخبيرة الاجتماعية داليا الحزاوي، أن هناك فروقاً فسيولوجية بين الأشخاص في الإحساس بالحرارة والبرودة، فقد يشعر شخص بالبرودة في الوقت الذي يشعر فيه آخر بالدفء، رغم وجودهما في المكان نفسه.
وتبيّن لـ«الشرق الأوسط» أن «العامل النفسي والتوقعات لهما دور أيضاً، فبعض الأشخاص بمجرد سماع مؤشرات بانخفاض درجات الحرارة أو سقوط الأمطار يبدأون في التهيؤ نفسياً للشتاء، وينعكس ذلك على اختيار ملابسهم، في حين ينتظر آخرون أن يشعروا بالبرودة فعلياً قبل اتخاذ قرار تبديل ملابسهم».
وتلفت الحزاوي إلى أن الأشخاص قبل النزول هذه الأيام يسألون أنفسهم: «نرتدي (صيفي أم شتوي؟)، وهو نوع من الحيطة والوعي، وكذلك الحذر والتخوف من مفاجأة تقلبات الطقس، الذي قد يصيبهم بنزلات البرد، ما يدعوهم إلى الاستعداد المناسب ومتابعة نشرات الطقس، كعادة أساسية لدى الكثير من الأسر هذه الأيام، وخصوصاً الأمهات اللاتي يحرصن على اختيار الملابس المناسبة لأولادهن قبل نزولهم إلى المدرسة، خوفاً من تعرضهم لنزلات البرد».