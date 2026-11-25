وجَّهت هيئة محلفين كبرى في كاليفورنيا، الثلاثاء، تهمتين بحيازة صور توثق اعتداءات جنسية على أطفال إلى توماس ماركل، والد زوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، التي تربطها بوالدها علاقة متوترة وصلت إلى حد القطيعة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن المتوقع أن يمثل توماس ماركل، البالغ 82 عاماً، أمام محكمة فيدرالية في لوس أنجليس، خلال الأسابيع المقبلة، لتلاوة التهم الموجَّهة إليه. وهو محتجز حالياً في فلوريدا بعدما نزع سوار المراقبة الإلكتروني الذي كان ملزماً بوضعه بموجب شروط الإقامة الجبرية.

وتفيد لائحة الاتهام بأن ماركل كان بحوزته أفلام تصوير «نيغاتيف» من قياس 35 مليمتراً تتضمَّن صوراً لاعتداءات جنسية على أطفال، بينها صورة واحدة على الأقل لطفل لم يبلغ سنَّ البلوغ.

وتشير وثائق قضائية إلى أن ماركل كان يحوز صوراً غير قانونية في الفلبين، حيث كان يقيم سابقاً، وفي مستودعين استأجرهما في لوس أنجليس.

وقال مدعون عامون إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ضبطوا عشرات الصور على شرائح وأفلام تصوير «نيغاتيف» وفي كتب، بينها صورتان يبدو أنهما تظهران ماركل برفقة أطفال عراة أو شبه عراة.

وقدَّمت السلطات الفلبينية، الأسبوع الماضي، شكاوى جنائية ضد ماركل في سيبو، حيث يُعتقد أنه أقام لأكثر من عام، بحسب المدعي العام الإقليمي، غرايم إلميدو.

وأوصت الشرطة بتوجيه تهمتين إلى ماركل بتوزيع مواد توثق اعتداءات جنسية على أطفال، وتهمة واحدة بحيازة مثل هذه المواد، بموجب القانون الفلبيني.

وقالت ميغن ماركل، الشهر الماضي، إنها تشعر بـ«ضيق شديد» إزاء الاتهامات الموجَّهة إلى والدها بحيازة صور توثّق اعتداءات جنسية على أطفال.