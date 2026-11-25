الرئيس دونالد ترمب أقر في تصريحات لصحيفة «نيويورك بوست» بمحدودية الفترة التي يغطيها التمويل الحالي للحرب مع اقتراب تسلم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس (أ.ب)

دخل عاملا الوقت والتمويل بقوة في حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب مع إيران، بعدما كشف عن أن التمويل المتاح لمواصلة العمليات العسكرية يكفي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل تقريباً، في وقت تجدَّدت فيه المناقشات داخل إدارته بشأن استهداف قيادات إيرانية بارزة، وسط تحذيرات من مخاطر التصعيد وتقويض الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر لإنهاء المواجهة المستمرة منذ 9 أشهر.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، الثلاثاء، من المكتب البيضاوي، أقرَّ ترمب بمحدودية الفترة التي يغطيها التمويل الحالي للحرب، مع اقتراب تسلم الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس.

وأعرب ترمب عن أمله في ألا يعمل الديمقراطيون على إنهاء الحرب. وأشار إلى تراجع قدرات إيران قائلاً: «بَحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، ودفاعاتهم المضادة للطائرات، كل شيء انتهى. قادتهم رحلوا. إذا قام الديمقراطيون بذلك، فإنهم ببساطة سيحوّلون النصر إلى هزيمة».

وفي إشارة لافتة إلى تباين الأهداف الأميركية والإسرائيلية، عدَّ ترمب أن إسقاط النظام الإيراني، الذي تسعى إليه إسرائيل، ربما يكون قابلاً للتحقيق، لكنه لم يكن معياراً بالنسبة إليه لنجاح الحرب، مشدداً على أن هدفه الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال: «أنا فقط لا أريدهم أن يمتلكوا سلاحاً نووياً. لم أكن يوماً مع أو ضد تغيير النظام؛ فهذا لم يكن معياراً بالنسبة لي».

ورداً على سؤال بشأن تقلص الفترة التي يستطيع خلالها شنَّ ضربات عسكرية جديدة، قال ترمب إن التمويل متاح حتى نهاية يناير تقريباً، مستبعداً أن يجازف الديمقراطيون بتحمل المسؤولية السياسية عن وقف الحرب. وأضاف: «يمكننا إنهاء هذه الحرب في أي وقت نريد».

ولا يعني حديث ترمب عن التمويل أنه حدَّد موعداً نهائياً لإنهاء الحرب، لكنه يكشف عن إدراكه لاحتمالات تقلص هامش المناورة العسكرية أمامه مع انتقال السلطة التشريعية إلى الديمقراطيين.

أعظم حصار

وخلال احتفال البيت الأبيض بعيد الشكر، ظهر الثلاثاء، وجَّه الرئيس ترمب الشُّكر لأفراد القوات المسلحة الأميركية الذين يفرضون حصاراً بحرياً في مضيق «هرمز»، مؤكداً أنه لم تتمكَّن أي سفينة إيرانية من العبور، واصفاً الحصار بأنه «أعظم حصار بحري في التاريخ»، ومتعهداً بأن طهران لن تحصل أبداً على سلاح نووي.

وقال ترمب: «لم تتمكَّن أي سفينة إيرانية من اختراق الحصار منذ أن فرضناه، باستثناء فترة توقف وجيزة. وقد تعلمنا حينها أنه لا يمكن الوثوق بهم. لكن لم تمر أي سفينة من إيران؛ فحصارنا البحري هو الأكثر فاعلية، وربما يكون الأروع في تاريخ العالم بأسره. إنه أمر مذهل».

وتكشف تصريحات ترمب عن معضلة جديدة تواجه البيت الأبيض؛ ففي حين تراهن الإدارة على أن الوقت يعمل لمصلحة واشنطن في ظل الحصار وتدهور الاقتصاد الإيراني، فإن التحولات السياسية في الكونغرس قد تجعل الوقت نفسه عاملاً ضاغطاً على الرئيس الأميركي، وتحد من قدرته على إطالة أمد المواجهة دون تسوية سياسية.

رجل يسير أمام لوحة إعلانية تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي (وسط) بأحد شوارع طهران بتاريخ 16 نوفمبر 2026 في ظل الصراع المستمر بين إيران والولايات المتحدة (إ.ب.أ)

وفي موازاة هذه التصريحات، كشفت شبكة «إن بي سي نيوز»، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر آخر مطلع على المناقشات، عن تجدُّد الجدل داخل الإدارة بشأن استهداف قيادات إيرانية بارزة، في خطوة يعتقد مؤيدوها أنها قد تدفع طهران إلى إنهاء الحرب.

وأوضح المصدران أن هذا الخيار، الذي سبق عرضه على الرئيس، عاد إلى دائرة البحث خلال الأسابيع الأخيرة، في حين حذر مسؤولون معارضون للمقترح من أن يؤدي تنفيذه إلى تعزيز مواقف المتشددين داخل النظام الإيراني، وتقويض فرص التوصل إلى اتفاق، وتعريض مسؤولين أميركيين لهجمات انتقامية.

ولم تحدد الشبكة أسماء القيادات التي قد تشملها العمليات المقترحة، كما لم تشر إلى اتخاذ ترمب قراراً نهائياً بهذا الشأن.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت، عن دراسة ترمب خيارات عسكرية جديدة، في ظلِّ ضغوط إسرائيلية ومعلومات بشأن مساعي إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وأشارت إلى خلافات عميقة داخل الإدارة حول قوة المعلومات الاستخباراتية وجدوى استئناف الحرب، خصوصاً بعد الخسائر الجمهورية في الانتخابات النصفية. وتكتسب هذه المناقشات أهميةً إضافيةً في ضوء تصريحات ترمب بشأن التمويل، إذ باتت الإدارة أمام حسابات تتعلق ليس فقط بجدوى العمليات العسكرية، وإنما أيضاً بالتوقيت السياسي لاتخاذ القرار.

تفاؤل حذر

ورغم عودة الخيارات العسكرية إلى طاولة النقاش، فإن سايمون هندرسون، مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يرى أن المؤشرات الراهنة تعكس استمرار انخراط واشنطن وطهران في مسار دبلوماسي جدي، وإن كان الطرفان لا يرغبان في الاعتراف باستعدادهما لتقديم تنازلات.

وقال هندرسون، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أكثر تفاؤلاً مما كنت عليه في الآونة الأخيرة، لكنه تفاؤل حذر للغاية»، عاداً أن التحركات الحالية ربما تمثل «أقرب ما وصلنا إليه من دبلوماسية حقيقية خلال الأسابيع الأخيرة، إن لم يكن خلال الأشهر الأخيرة». ووصف جانباً من التصريحات الإيرانية الرافضة للتفاوض بأنه «ضجيج دبلوماسي»، مشيراً إلى أن طهران تفضِّل تأكيد أنها تتحدث مع قطر، دون الاعتراف بأنها تتفاوض فعلياً مع الولايات المتحدة.

إيرانيون يتسوقون في إحدى أسواق طهران يوم 17 نوفمبر 2026 وسط الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة اقتصادية تزداد وطأتها على الاقتصاد (إ.ب.أ)

وأضاف: «ترمب لا يريد الإقرار بأنه يقدم تنازلات، والموقف الرسمي الإيراني هو أن طهران لا ينبغي أن تقدم تنازلات. لكن الدبلوماسية تقوم على التسويات واللغة المستخدمة في صياغتها». ويرى هندرسون أن واشنطن وطهران تبحثان عن صيغة يستطيع كل منهما تقديمها بوصفها تقدماً سياسياً، دون الحاجة إلى تصويرها على أنها هزيمة للطرف الآخر.

ولا ينفصل الجدل بشأن استهداف القيادات الإيرانية عن خلاف أوسع داخل إدارة ترمب حول المسار الذي ينبغي اتباعه لإنهاء الحرب، بين أنصار التسوية الدبلوماسية، ومؤيدي استئناف العمليات العسكرية، والداعين إلى مواصلة الاستنزاف الاقتصادي.