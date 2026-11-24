أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، وذلك خلال احتفاله بإعلان الولايات المتحدة شريكا في استضافة كأس العالم للسيدات 2031.

ويكافح إنفانتينو للحفاظ على منصبه بعد موجة غضب أثارها في يوليو (تموز) الماضي عندما طرح خطة قصيرة الأمد لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكان إنفانتينو منح ترمب أول «جائزة فيفا للسلام» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وستحسم انتخابات فيفا المقررة في مارس (آذار) المقبل في المغرب ما إذا كان إنفانتينو سيحتفظ بمنصبه في مواجهة منافسيه الفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما.

وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «شكراً لجاني إنفانتينو ولفريق عمله الرائع على جهودهم لجلب البطولة إلى الولايات المتحدة».

وكان ترمب وإنفانتينو سلّما إسبانيا كأس بطولة الرجال في نهائي النسخة الأخيرة من كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة مشاركة مع كندا والمكسيك.

وأكد فيفا، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستضيف كأس العالم للسيدات 2031 بالاشتراك مع المكسيك وكوستاريكا وجامايكا، بعدما أشار إنفانتينو إلى أن الملف كان «المرشح الوحيد» لاستضافة البطولة.

وكتب ترمب: «أفتخر بالإعلان أن كأس العالم للسيدات 2031 التابعة لفيفا ستقام في الولايات المتحدة!».

وأضاف: «بعد استضافة أنجح كأس عالم في التاريخ، لا توجد دولة في موقع أفضل من الولايات المتحدة لاستضافة أكبر حدث رياضي نسائي في التاريخ».

وسيتوسع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات إلى رقم قياسي يبلغ 48 منتخباً في نسخة 2031.

وتابع ترمب: «ستحقق كأس العالم للسيدات 2031 أثراً اقتصادياً يمتد عبر الأجيال في الولايات المتحدة، وستسهم في نمو كرة القدم في مختلف أنحاء بلادنا والعالم، كما ستُبرز تميّز أميركا».