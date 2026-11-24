قلب منتخب الجزائر الطاولة على مونتينيغرو وهزمه بنتيجة 2 - 1، الثلاثاء، ليحقق فوزه الأول في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

أنهى منتخب مونتينيغرو الشوط الأول متقدماً بهدف ذاتي سجله الحارس الجزائري يزيد تيفراني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 41 بعدما أخطأ في التعامل مع ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، أدرك ثعالب الصحراء التعادل بهدف ياسين عبيد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، يحصد منتخب الجزائر أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة العاشرة، ليعوض خسارته أمام تشيلي في الجولة الأولى، بينما يتذيل منتخب مونتينيغرو الترتيب بنقطة واحدة بعد التعادل مع جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، فاز منتخب الدومينيكان على تشيلي بنتيجة 2 - 1 ليعتلي صدارة المجموعة.

وتزامناً مع فوز الجزائر، تغلب منتخب كولومبيا على هندوراس بنتيجة 2 - صفر ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

سجل ماتياس كايسيدو وخوسيه رافاييل إسكورشيا الهدفين في الدقيقتين 76 و84.

وقبلها فاز منتخب صربيا على اليابان بنتيجة 1 - صفر.

بهذه النتائج، يتساوى منتخبا كولومبيا وصربيا برصيد 6 نقاط ويصعدان سوياً لدور الـ32، بينما يتساوى منتخبا اليابان وهندوراس من دون رصيد.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئين في قطر لخمسة أعوام متتالية خلال الفترة بين عامي 2025 و2029 بمشاركة 48 منتخباً.