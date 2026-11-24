وقّعت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتفاقية عدم إفصاح كشرط للاطلاع على وثائق تتعلق بخطة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، التي جرى التخلي عنها، لبيع حصص في بطولات الاتحاد الدولي لمستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الثلاثاء، اطلعت هيويت على الوثائق في مقر «فيفا» بمدينة زيوريخ السويسرية، دون أن تتضح طبيعة المستندات التي أتيح لها مراجعتها أو موعد ذلك، بينما تمنعها الاتفاقية من الكشف عن محتواها أو التعليق عليها علناً.

وأعلن «فيفا» في وقت سابق من الشهر الحالي إتاحة «وثائق أساسية» بشأن مشروع حمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز» لبيع حصص في بطولات الاتحاد الدولي لمستثمرين من القطاع الخاص، أمام أعضاء مجلسه، شريطة الاطلاع عليها شخصياً، ووفقا لبروتوكولات صارمة للحفاظ على السرية.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالكشف عن تفاصيل المقترح، وتوضيح آلية اتخاذ القرارات بشأنه، بينما أعربت هيويت وأعضاء آخرون في مجلس «فيفا» عن قلقهم من اقتصار المراجعة على وثائق محددة، وطالبوا بتوضيح القيود المفروضة على حقهم في الاطلاع.

وسبق لهيويت انتقاد إنفانتينو بسبب نقص الشفافية، لكنها عانقته خلال مراسم اعتماد ملف المملكة المتحدة لاستضافة كأس العالم للسيدات 2035 في زيوريخ، الاثنين.

ودرس الاتحاد الإنجليزي إمكانية الطعن في أهلية إنفانتينو للترشح لولاية رابعة، كما أعلن دعمه الفرنسي فيليب ديالو في انتخابات رئاسة «فيفا»، العام المقبل.