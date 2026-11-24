شهدت محادثات رفيعة المستوى بين القاهرة والخرطوم، تسليط الضوء على ملف المحتجزين السودانيين في مصر، وسط تقديرات غير رسمية تشير لـ«مئات بمقار الاحتجاز والسجون».

تلك المحادثات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني كامل إدريس من جهة، في القاهرة الثلاثاء، وكذا إدريس ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من جهة أخرى، ناقشت أيضاً جهود وقف الحرب المستعرة منذ 2013، وهو بحسب خبراء في الشأن المصري والسوداني تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يعكس حرص القاهرة على الارتقاء بالعلاقات ضمن مسارات تعاون استراتيجية للسودان التي تمثل بعداً مهماً للأمن القومي المصري.

ومنذ اندلاع النزاع المسلح بالسودان في أبريل (نيسان) 2023، استقبلت مصر مئات الآلاف من السودانيين الفارين من الحرب، بحسب تقديرات غير رسمية، لينضموا إلى ملايين المقيمين السودانيين الموجودين بالفعل قبل الأزمة.

وسلم إدريس إلى السيسي، الثلاثاء، رسالة موجهة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، تضمنت التأكيد على خصوصية العلاقات الراسخة بين البلدين، وتطلع الجانب السوداني لمواصلة العمل مع مصر من أجل تعزيز التعاون الثنائي. وجدد «توجيه الشكر لمصر، قيادةً وشعباً، على حسن المعاملة التي يلقاها المواطنون السودانيون في مصر».

واستجابة لطلب الجانب السوداني، وجّه السيسي بالنظر إيجاباً في أوضاع ملف المسجونين والمحتجزين السودانيين في مصر وإمكانية استكمال مدة عقوباتهم في السودان، وذلك طبقاً للقواعد والقوانين ذات الصلة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكر سفير السودان في القاهرة وقتها الفريق عماد الدين عدوي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة في القاهرة، أن «عدد السودانيين في مصر يبلغ نحو 6 ملايين شخص، في حين لا يتجاوز عدد المسجونين بالسجون المصرية 400 سجينة وسجين فقط»، مؤكداً أنه «رقم ضئيل جداً يؤكد احترام السودانيين لقوانين مصر». وأكد حينها أن السفارة نجحت بالتنسيق مع الجانب المصري في إطلاق سراح أعداد كبيرة من الغارمين السودانيين بعد سداد الغرامات المستحقة عليهم، دون ذكر أعداد.

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية» السفير صلاح حليمة أن الاتفاق على الإفراج عن بعض المخالفين لقواعد الإقامة أو مرتكبي بعض الممارسات غير القانونية ونقلهم إلى الجانب السوداني وفق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين «يمثل خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية، وتقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال هذه الملفات أو تشويه صورة الدور المصري تجاه السودان». وأضاف تعكس الرسائل المتبادلة بين القاهرة والخرطوم «خصوصية العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تتسم بشمول المحاور وارتفاع مستويات التفاهم والتنسيق والتقارب بما يقترب من التحالف».

من جانبه، يؤكد المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي محمد شمس الدين أن هذا الموقف يؤشر إلى أن «العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وستتعزز الفترة المقبلة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

ولم تتوقف محادثات القاهرة، الثلاثاء، على الموقف الثنائي فقط، وامتد لأزمة الحرب والصراع المسلح، وشدد السيسي خلال لقاء إدريس على «التزام مصر بدعم وحدة وسيادة واستقرار السودان، ورفضها وإدانتها أي محاولات تستهدف النيل من أمنه أو من مؤسساته الوطنية». وأشار في هذا الإطار إلى الجهود التي تبذلها مصر للدفع بحل سياسي للأزمة الحالية، ووقف الحرب، وإنهاء المعاناة الإنسانية في السودان الشقيق، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء السوداني.

كما عقد إدريس جولة مشاورات موسعة مع مدبولي، الثلاثاء، تناولت تعزيز التنسيق المشترك ودفع وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى «مواصلة التنسيق لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين» لبلادهم، وفق بيان مشترك.

وشدد الجانبان على «ترابط الأمن المائي السوداني والمصري كجسم واحد لا يتجزأ». واتفقا على «ضرورة الدفاع عن حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة بموجب اتفاقية 1959، وعدم السماح بأي افتئات على تلك الحقوق»، ورفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي.

كما اتفقا على أن «السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة، ويمثل تهديداً مستمراً لدولتي مصب نهر النيل»، داعيين إثيوبيا لتغيير سياستها الأحادية واستعادة التعاون وفقاً للقواعد واجبة التطبيق للقانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.

وأكدا أيضاً «ضرورة احترام مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية لدوله المشاطئة وفقاً لقواعد القانون الدولي»، والرفض التام لأي نفاذ بحري لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر.

مدبولي خلال جولة مشاورات مع إدريس الثلاثاء تناولت التنسيق وتطوير التعاون (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً كان ملف السودان في اهتمامات اتصال هاتفي جرى، الثلاثاء، بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

وأشار عبد العاطي إلى موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بملكية سودانية خالصة، ودون تدخلات خارجية، لإنهاء الأزمة وتلبية لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

وبحسب حليمة، فإن «الموقف المصري ثابت على دعم وحدة السودان وسلامته الإقليمية، وصون مؤسسات الدولة الوطنية ومقدرات الشعب السوداني، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو قيام أي كيانات موازية تهدد وحدته في ظل ما تشهده الساحة السودانية من تحديات داخلية وإقليمية».

ووفق شمس الدين، فإن «الموقف الرسمي المصري من السودان شديد الوضوح، ولا يقبل التأويل، بدعم الدولة السودانية ومؤسساتها ضد أي اعتداء من خارجها يضر بالشعب السوداني ومؤسساته»، مؤكداً أن «في ذلك مصلحة مشتركة، فالسودان هو العمق الجغرافي الطبيعي والاستراتيجي لمصر»، وأشار إلى أن «استقرار ملفات الأمن والاقتصاد في السودان فيه استقرار لمصر»، وأن «القاهرة تلعب دور الضامن لعدم تغول المشاريع الخارجية في السودان».