في تحرك إقليمي لافت توزعت وجهاته بين أنقرة والدوحة والقاهرة، انطلقت جولات خارجية متزامنة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، وأنجاله صدام نائب القائد العام، وخالد رئيس الأركان العامة، وبلقاسم رئيس «صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، تستهدف ترسيخ مزيد من «الشراكة والتموضع السياسي، والتنسيق والتوازن».

خليفة حفتر لدى وصوله إلى أنقرة الثلاثاء (القيادة العامة)

ووصل خليفة حفتر إلى تركيا، الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار «إتيمسغوت» بالعاصمة أنقرة رئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو قائد الجيش التركي، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتزامنت زيارة حفتر لأنقرة، التي وصل إليها تلبية لدعوة رسمية من إردوغان، مع جولة يجريها نجلاه صدام وبلقاسم بين الدوحة والقاهرة، وهي تحركات ترى عضوة هيئة صياغة الدستور والعضوة المؤسسة للتجمع السياسي الوطني «فزان»، رانيا الصيد، أنها «ليست مجرد تبادل زيارات، بل إعادة تموضع محسوبة تقوم على مبدأ التوازن لا الاصطفاف».

وأضافت في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن الجولات الثلاث «تمثل عملية واحدة موزعة على ثلاث وظائف، يحكمها التنسيق لا الصدفة»، موضحة أن زيارة حفتر إلى أنقرة «تتصل بملفات التعاون الأمني والاتفاق البحري، في حين تستهدف زيارة صدام للدوحة مسارَي الوساطة والدعم، وتهدف جولة بلقاسم في القاهرة إلى ترسيخ الطمأنة والعمق الاستراتيجي».

وتذهب رانيا الصيد إلى أن الهدف المشترك لهذه التحركات هو أن «تقدم بنغازي نفسها طرفاً يتحدث مع الجميع في آن واحد، دون أن ينتمي بالكامل لأي محور»، مشيرة إلى أن ما يجري ليس «تحالفاً جديداً، بل خروج من منطق التحالفات إلى منطق التوازن».

صدام إلى الدوحة

وأجرى صدام حفتر زيارة رسمية إلى الدوحة، تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، تستهدف توطيد العلاقات والروابط الثنائية بين ليبيا وقطر.

وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مستقبِلاً صدام حفتر الثلاثاء (القيادة العامة)

وأوضحت «القيادة العامة»، الثلاثاء، أن الزيارة شهدت عقد اجتماع تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتطوير أطر الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء تعاون مستدام يخدم مصالح البلدين وتطلعاتهما.

وعدّ صدام - وفقاً لـ«القيادة العامة» - هذه الزيارة «فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول المستجدات والتحديات، بما يدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويعزز المصالح المشتركة للبلدين».

من جانبه، أشار وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط ليبيا وقطر، وقال إن زيارة صدام حفتر «تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التواصل والتشاور على المستويين السياسي والعسكري، وترسيخ أسس شراكة فاعلة تقوم على الثقة المتبادلة والاحترام والتعاون البنّاء، بما يفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين».

بلقاسم في القاهرة

وفي القاهرة، التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مع بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، في لقاء تناول بحث تعزيز التعاون في مجالات الإعمار والتنمية ومناقشة مستجدات الأوضاع السياسية.

وقال الصندوق، الثلاثاء، إن بلقاسم تناول في لقائه «تطورات مشروعات الإعمار والتنمية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون القائم مع الشركات المصرية، وتوسيع نطاق مشاركتها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم خطط الصندوق ويرفع وتيرة الإنجاز في مختلف المدن الليبية».

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مستقبِلاً بلقاسم حفتر في القاهرة الثلاثاء (صندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا)

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة والملفات المرتبطة بالشأن الليبي، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة العمل على تطوير الشراكة الليبية - المصرية، وتعزيز التعاون في مشروعات الإعمار والتنمية، والبناء على ما تحقق من تعاون في هذا المجال، بما يدعم استمرارية المشروعات وتوسيع نطاقها، ويعزز مسارات التنمية والاستقرار في ليبيا.

تواصل وانفتاح

ويرى عضو الحوار المهيكل، أشرف بودوارة، رابطاً سياسياً واستراتيجياً يمكن قراءته في تزامن هذه الزيارات واتجاهها نحو ثلاث عواصم إقليمية مؤثرة في الملف الليبي. وقال: «ما يلفت الانتباه ليس فقط أهمية الدول الثلاث، بل أيضاً تعدد مستويات التمثيل الليبي، من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى نائب القائد العام، وصولاً إلى ملف الإعمار والتنمية والتواصل مع المؤسسات المصرية. وهذا يعكس اتساع قنوات التواصل والانفتاح على عواصم تمتلك تأثيراً مباشراً أو غير مباشر في معادلات المنطقة والملف الليبي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأهمية الحقيقية لهذه التحركات تكمن في إمكانية توظيف هذه العلاقات لبناء تفاهمات إقليمية داعمة لاستقرار ليبيا، واحترام سيادتها، وتوحيد مؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام».

وانتهى إلى أن ليبيا اليوم «لا تحتاج إلى مزيد من محاور التنافس الإقليمي، بل إلى تحويل علاقاتها مع جميع أشقائها وشركائها إلى جسور للتفاهم والتوافق، بحيث تكون مصلحة الدولة الليبية واستقرارها هما نقطة الالتقاء».