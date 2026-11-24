تصاعدت الانشقاقات داخل «قوات الدعم السريع»، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان 5 من القادة الميدانيين الانسلاخ من صفوفها والانضمام إلى الجيش السوداني.

وأعلن مسؤول في استخبارات قوة الحماية الخاصة لقائد «قوات الدعم السريع» في السودان، الثلاثاء، انشقاقه واستعداده للقتال إلى جانب الجيش، بعد ساعات من وصول أربعة قياديين إلى الخرطوم وإعلانهم الانضمام إلى القوات المسلحة. وبذلك تمتد الانشقاقات الأخيرة من قوات الإسناد والإدارات المدنية إلى الدائرة الأمنية المحيطة بقائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وقال المقدم الركن الطيب جبارة محمد، في تسجيل مصور، إنه كان يتولى إدارة الاستخبارات المضادة ويعمل ضمن قوة الحماية الخاصة لـ«حميدتي». ودعا رفاقه السابقين إلى مغادرة صفوف «الدعم السريع» والاستفادة من العفو الذي قال إن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، أصدره. وأشار جبارة إلى أنه ينتمي إلى الماهرية، أحد فروع قبيلة الرزيقات، الذي يتحدر منه أيضاً قائد «الدعم السريع».

المنشق المقدم الطيب محمد جبارة، مدير إدارة الاستخبارات المضادة لـ«قوات الدعم السريع»

وقبل إعلان جبارة، وصل أربعة قياديين إلى مطار الخرطوم، ليل الاثنين، بينهم اللواء عمار محمد زين رابح، أحد قادة قوات الإسناد، ومحمد علي عبد الله، رئيس الإدارة المدنية التابعة لـ«الدعم السريع» في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان. وقال رابح، في مؤتمر صحافي بالمطار، إن ترتيبات تأمين خروج المجموعة من مناطق سيطرة «الدعم السريع» في دارفور أخّرت إعلان انشقاقها. وأكد أن المجموعة ستقاتل إلى جانب الجيش.

وعزا رابح قرار المجموعة إلى عمليات قتل ونهب قال إن «الدعم السريع» ارتكبتها بحق مدنيين في الجزيرة والخرطوم ودارفور. وقال إنه على علم بوجود مقابر جماعية قرب مطار الفاشر، عاصمة شمال دارفور، زعم أنها تضم آلاف الضحايا. وادعى أيضاً أن «الدعم السريع» استعانت بخبراء إسرائيليين لتدريب ضباط في نيالا، وأن ضباطاً آخرين تلقوا تدريبات عسكرية واستخباراتية في دول بالمنطقة.

وقال رابح إن مجموعته سبق أن قاتلت في وسط الخرطوم تحت إمرة مشعل عبد الرحمن النور، الذي أعلن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) انشقاقه وانضمام قوة يقودها إلى الجيش. وعزا عبد الله، من جانبه، خروجه من الإدارة المدنية في الفولة إلى ما وصفه بالجرائم التي ارتكبتها «الدعم السريع» في أنحاء البلاد.

من كيكل إلى «القُبة» و«السافنّا»

في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلن الجيش انضمام أبو عاقلة كيكل، قائد «درع السودان» وأبرز قادة «الدعم السريع» في ولاية الجزيرة آنذاك، مع قسم من قواته. وكان ذلك أول انشقاق يعلنه الجيش لقائد رفيع في «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023. وأعقبت انشقاقه هجمات على قرى شرق الجزيرة، اتهم فيها ناشطون «الدعم السريع» باستهداف المدنيين انتقاماً لخروجه.

وفي أواخر أبريل 2026، انشق اللواء النور أحمد آدم، المعروف بـ«النور القُبة»، وهو من أبرز قادة «الدعم السريع» في دارفور. وفي مايو (أيار)، أعلن العميد علي رزق الله، المعروف بـ«السافنّا»، مغادرة صفوفها، ثم أعلن في سبتمبر (أيلول) تأييده إسناد الجيش. وفي 26 أكتوبر، فرضت بريطانيا عقوبات على الرجلين على خلفية اتهامات تتعلق بأدوارهما خلال وجودهما في «الدعم السريع».

البرهان مجتمعاً مع اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع» (مجلس السيادة)

وامتدت الانشقاقات إلى الدائرة السياسية المحيطة بـ«حميدتي». ففي 17 يونيو (حزيران) 2026، أكد مستشاره السياسي فارس النور لـ«الشرق الأوسط» استقالته من جميع مناصبه في «قوات الدعم السريع» وتحالف «تأسيس»، حيث كان عضواً في المجلس الرئاسي، كما تولى منصب حاكم إقليم الخرطوم في الحكومة الموازية. وكان النور من أبرز أعضاء وفد «الدعم السريع» في مفاوضات جدة عام 2023. وقال إن قراره جاء سعياً إلى فتح حوار مع مختلف الأطراف السودانية والمساهمة في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة.

وشملت الانشقاقات المعلنة أيضاً قوات بقيادة موسى علي أحمد، المعروف بـ«موسى خمسين»، في أغسطس (آب)، والطيب محمد أحمد، المعروف بـ«الطيب الوحيدو»، في سبتمبر.

وفي مطلع نوفمبر، أعلن الجيش أن مجموعة أخرى سلّمت نفسها للفرقة الرابعة مشاة في الدمازين بولاية النيل الأزرق، من دون تحديد عدد أفرادها. وعلى الصعيد السياسي، كان «حميدتي» قد أنهى في يوليو (تموز) 2024 تكليف مستشاره يوسف إبراهيم عزت، الذي تولى أيضاً التحدث باسم «الدعم السريع» بعد اندلاع الحرب. وكان خروج عزت من موقعه السياسي بقرار إعفاء.

أرقام متفرقة للمنشقين

ولم ينشر الجيش حصيلة شاملة لعدد المنشقين الذين التحقوا بصفوفه منذ بدء الحرب. ومن الأرقام المعلنة، قال المقدم محمد أزرق الفنجري، عند انشقاقه في أكتوبر، إنه غادر «الدعم السريع» برفقة نحو 300 ضابط وجندي. وفي مطلع نوفمبر، قال نائب رئيس تنسيقية قبيلة المسيرية، النعيم إسحاق، خلال ندوة في أم درمان، إن أكثر من 30 قيادياً عسكرياً وميدانياً وصلوا إلى الخرطوم بعد انشقاقهم. ويخصّ كل رقم مجموعة وفئة مختلفتين، فيما تظل أعداد أفراد مجموعات أخرى غير معلنة. وكان الجيش قد أعلن في أغسطس استكمال المرحلة الأولى من إجراءات توفيق أوضاع دفعة من المنضمين إليه وتوزيعهم على وحداته، من دون إعلان عددهم.