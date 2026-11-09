بنغازي «تترقب نهضة» تطوي مآسي الإرهاب

«نحن الآن في أمان؛ لقد عاش سكان مدينة بنغازي مرارة الإرهاب الذي اجتاحها، قبل أن يتكاتف الجيش وشباب المناطق لتطهيرها»... جملة قالها أحد أفراد الحراسة العسكرية الواقفين قرب ضريح «شيخ المجاهدين» عمر المختار، وهو يشير إلى بنايات تتراشق على جدرانها آثار الرصاص وثقوب قذائف المدافع.

المنطقة المحيطة بضريح «شيخ المجاهدين عمر المختار» في بنغازي (الشرق الأوسط)

ويقع ضريح المختار في منطقة «سيدي حسين» التي شهدت، كغيرها من مناطق وأحياء بنغازي، ومن بينها الصابري وبوعطني والقوارشة وقنفودة، مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017، بين «الجيش الوطني» وتنظيمات متطرفة؛ منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».

ما قاله الفرد العسكري، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، ينعكس في أحاديث مواطنين ونخب سياسية واجتماعية في بنغازي؛ إذ يرون أن المدينة مقبلة «على ما هو أفضل»، شريطة أن يشمل الإعمار أحياء المدينة كافة ولا يقتصر على المناطق الحيوية.

بين مرارة الفقد وتاريخ الفخر

الآن، تبدو بنغازي ماضية في رسم واقع جديد عبر حركة عمران طالت بعض جوانبها، فضلاً عن عقد منتديات ومؤتمرات؛ بداية من المنتدى الليبي - الأميركي للتنمية وإعادة الإعمار، مروراً بمعرض بنغازي الدولي للكتاب، وأخيراً وليس آخراً مؤتمر «الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية» الذي عُقد بتنظيم مؤسسة «2030» بمشاركة ممثلين عن 31 دولة.

وعلى ذكر ما جرى في بنغازي خلال عام 2014، يتذكر العقيد محمد بوخزام، مدير إدارة التوجيه المعنوي بمكتب نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق أول صدام حفتر، جانباً مما شهدته بنغازي في مواجهات دامية مع الجماعات المسلحة.

العقيد محمد بوخزام مدير إدارة التوجيه المعنوي بمكتب نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» (الشرق الأوسط)

ويقول: «على الرغم من مرارة الفقد، أصبحت تلك الفترة تاريخاً يفتخر به كل ضابط وضابط صف وجندي بالقوات المسلحة التي قارعت الإرهاب نيابة عن العالم».

ويروي بوخزام في حديث إلى «الشرق الأوسط»، كيف أن جميع فئات المجتمع شاركت في دحر الجماعات الإرهابية آنذاك، ويقول: «مشاركة المدنيين في مواجهة الإرهابيين لم تقتصر على شباب بنغازي الذين لا ننكر أن لهم النصيب الأكبر؛ بل كانت المشاركة من جميع الأنحاء».

وتحدث عن «مشاركة شباب مدينة طبرق تحت اسم كتيبة (309) التي استُشهد جُل أفرادها»، منوهاً بأن «تسمية هذه الكتيبة بهذا الاسم جاءت تخليداً لدور العقيد آنذاك خليفة حفتر، الذي كان آمراً للكتيبة (309) في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973».

وتطرق بوخزام إلى أساليب كان الإرهاب يتبعها في تجنيد المهاجرين غير النظاميين، وقال: «كانت ليبيا تعاني من هذه الجزئية؛ حيث تم ضبط وقتل العديد من الإرهابيين الأجانب الذين دخلوا ليبيا مهاجرين غير شرعيين، ولعل أشهرهم هشام عشماوي، وزوجته أم عبد الله، وعمر رفاعي سرور، مفتي تنظيم (المرابطون)، الذي كان يرأسه الجزائري مختار بن مختار».

وانتهى بوخزام إلى أنه «بعد القضاء على الإرهاب أصبح ملف الهجرة غير النظامية ملفاً إنسانياً صرفاً... لهذا السبب عقدنا مؤتمر (الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية) لمناقشته».

وبوخزام من الضباط المشاركين في حرب بنغازي على الإرهاب، التي أعلن المشير خليفة حفتر في يوليو (تموز) 2017، انتهاءها و«تحرير المدينة بشكل كامل»، في حرب قال إن «الجيش قادها نيابة عن العالم».

المشير حفتر خلال جولة في منطقة الصابري ووسط البلاد وكورنيش بنغازي - 29 يوليو الماضي (القيادة العامة)

شهود عيان على حرب بنغازي

تحدثت «الشرق الأوسط» مع عديدين في بنغازي ممن عايشوا مآسي الحرب على الإرهاب؛ من بينهم الدكتور حسن جبريل المقصبي، عضو هيئة التدريس بالهيئة الليبية للبحث العلمي والمقيم في منطقة وسط بنغازي، الذي رصد كيف كانت الأمور تسير في المدينة خلال المواجهات الدامية مع الجماعات المسلحة، وكانت سنه آنذاك تقارب الأربعين.

وقال: «أهل المدينة دفعوا ثمناً باهظاً من الأرواح والممتلكات؛ وخاض الجيش معركة صعبة ضد الجماعات المتطرفة حتى عادت الحياة تدريجياً».

ويرى المقصبي أنه «خلال سنوات الإرهاب لم يكن الأمر مجرد مواجهة عسكرية؛ بل معركة من أجل بقاء الدولة واستعادة الأمن والهوية الوطنية»؛ لافتاً إلى أن «الذاكرة الوطنية لا تنسى التضحيات، ولا ينبغي أن نسمح بعودة الماضي بأشكال أو تسميات جديدة».

وبعد نحو 9 أعوام من دحر الإرهاب، وفي ظل انقسام سياسي وحكومي، تبدو بنغازي منشغلة بحركة عمران طالت بعض مناطقها، فيما لا يزال بعضُها الآخر ينتظر دوره.

وتنعكس حالة التعافي الاقتصادي في المدينة على أسواقها ومتاجرها وفنادقها التي باتت تكتظ بالعمالة العربية، لا سيما المصرية والتركية والسودانية، في نشاط يجسد حركة السوق واستعادتها لحيوية الأعمال.

كما يُلاحظ انفتاح سلطات بنغازي سياسياً على غرب ليبيا، من خلال توجيه دعوات لأطراف في طرابلس لحضور فعاليات رسمية، وهو ما تمثل في مشاركة وفد من المجلس الأعلى للدولة بمؤتمر مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

«مجاهرة بالأمن»

يمكن لزائر بنغازي أن يرصد أبراجاً عديدة وبنايات متنوعة قيد الإنشاء، فضلاً عن حركة توسعة وإعادة تأهيل داخل مطار بنينا الدولي، بينما لا يزال بعض المواطنين يرون أن مدينتهم في حاجة إلى تدشين طرق إضافية تقيها تكدس السيارات، وألا تقتصر إعادة الإعمار على مناطق دون غيرها، كما يشيرون إلى أن عدداً من الطرق الداخلية يجسد تركة ثقيلة من الإهمال الذي امتد لعقود.

ويبدو في معظم الجولات الميدانية أن بنغازي التي روعها دوي الرصاص وزخات القذائف على مدى نحو 4 أعوام، باتت اليوم تستأنس بآلات تنبيه سيارات الشرطة وهي تتقدم حافلات الوفود المشاركة في المؤتمرات، في مظهر يستهدف «المجاهرة بالأمن».

ولا يخلو الأمر من مظاهر واسعة في بنغازي تشير إلى نزوع نحو القيادة العامة للجيش، اختصرها سائق حافلة وهو يعرض صورة في هاتفه التقطها مع صدام حفتر، قائلاً: «حبيب الكل أهو».

وتعكس تصورات جُل الليبيين من السياسيين والأكاديميين والنشطاء الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، في بنغازي، ترقُّبهم لنهضة ومستقبل يعوّضان المدينة ما شهدته من تدمير وقتل واغتيالات، وانفتاح للمجال العام وإتاحة للحريات.

إطلالة على استاد بنغازي الدولي (صندوق التنمية وإعادة الإعمار)

وهنا يرصد بوخزام ما يجري على الأرض راهناً في بنغازي من إعادة إعمار، ويقول: «ما يحدث الآن نتيجة طبيعية جداً... أن نجني ثمار انتصارنا في معركة فاصلة بين الحق والباطل؛ فبنغازي اليوم تتوشح بوشاح النصر الذي يليق بها».

وترأس بوخزام مؤتمر «الشراكة الدولية» الذي احتضنته بنغازي على مدار 3 أيام وانتهى في الخامس من الشهر الحالي، بتوصيات؛ من بينها تبنّي استراتيجية وطنية متكاملة تعتمد على مواجهة التهديدات العابرة للحدود عبر الأبعاد الأمنية، والعسكرية، والاستخباراتية، والقانونية، والاقتصادية، والتنموية.

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وإبراهيم بوشناف رئيس لجنة متابعة أوضاع السجون في افتتاح مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب بجامعة بنغازي - 3 نوفمبر (إدارة المؤتمر)

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة وحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وانتهت توصياته إلى ضرورة إعادة صياغة التعاطي مع ملفي الإرهاب والهجرة عبر تحويل التركيز من الحلول الأمنية الميدانية إلى المقاربة التنموية والقضائية الشاملة.

شبكة طرق وجسور

قال الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، إن الليبيين «قدموا تضحيات عظيمة في مواجهة الإرهاب ودحر تنظيم (داعش)».

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب «عملاً متكاملاً ينطلق من تبادل المعلومات، وتأمين الحدود، وتجفيف مصادر التمويل، وملاحقة شبكات التجنيد والتحريض، وتنسيق الأطر القانونية لتقديم المتورطين إلى العدالة».

وتتنوع المشروعات الجاري تنفيذها في بنغازي، التي يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بالقاسم حفتر، بين إنشاء شبكة متطورة من الطرق والجسور، وبناء مجمعات سكنية ومرافق صحية، وتطوير الواجهات البحرية والموانئ.

وتعدّ بنغازي ثانية كبرى مدن ليبيا بعد العاصمة طرابلس التي تبعد عنها نحو 970 كيلومتراً؛ إذ تطل على ساحل البحر المتوسط، ويتميز تخطيطها العمراني بالطابع الشعاعي الذي تتوسطه بحيرة جليانة.