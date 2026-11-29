أعربت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبر وزارة خارجيتها، الأحد، عن أسفها إزاء قرار اعتمده البرلمان الأوروبي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقَّعة بين ليبيا وتركيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت الوزارة، برئاسة الوزير المكلف الطاهر الباعور، أن التوقيع على المذكرة والمصادقة عليها «يمثلان قراراً سيادياً يندرج ضمن حق الدولة الأصيل في رعاية مصالحها». وأوضحت، استناداً إلى المادة (34) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، أن «المذكرة لا تنشئ حقوقاً أو التزامات تجاه أي دولة ثالثة دون رضاها».

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، الخميس، قراراً بأغلبية واسعة يدين مذكرة التفاهم البحرية الموقَّعة بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، ويعدّها «باطلة، ولا تترتب عليها آثار قانونية تجاه الدول الثالثة».

وشدَّدت الوزارة على أن ليبيا «لم تدّعِ يوماً فرض آثار هذه المذكرة على أي طرف آخر، ولم تفرِّط في حقها في إبرام الاتفاقات أو في استقلالية قرارها الوطني وفق مبادئ القانون الدولي».

وكان مجلس النواب الليبي قد طوى رسمياً صفحة المقاطعة مع تركيا، بعد أن صوَّت بالموافقة، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على اتفاقيتَي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين، في جلسة تزامنت مع وجود رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن، في العاصمة طرابلس.

وسبق أن وقَّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، رفضته مصر وقبرص واليونان.

واختتمت وزارة الخارجية بغرب ليبيا بيانها بالتشديد على أن ملفات ترسيم الحدود البحرية «لا تُحسَم ببيانات سياسية، بل عبر التفاوض بحُسن نية، استناداً إلى المادتين (74) و(83) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي العرفي»، منوهة بإمكانية الأطراف المتنازعة «اللجوء إلى القضاء الدولي المتفق عليه، بما يضمن تحويل المتوسط إلى منطقة يسودها الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي المشترك مع دول الجوار».

وعارضت مصر استمرار اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة، وعدَّتها في حينها «باطلة، ولا تترتب عليها آثار قانونية؛ لتعديها على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، وانتهاكها لقانون البحار الدولي».

كما سبق لليونان أيضاً أن رفضت الاتفاقية، ووصفتها بأنها «أمر منافٍ للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي»، كما استدعت وزارة الخارجية اليونانية، آنذاك، السفير التركي لديها وأدانت الاتفاقية، وأبلغته بأن «هذا الإجراء انتهاك واضح لقانون البحار الدولي، ولا يتماشى مع مبدأ حُسن الجوار الذي يحكم العلاقات بين الدول».

وسبق لمجلس النواب الليبي أن قطع في 9 يناير (كانون الثاني) 2020 العلاقات السياسية مع تركيا، وقرَّر سحب البعثات الدبلوماسية الليبية الموجودة بأراضيها. وجاءت موافقة مجلس النواب على الاتفاقية الليبية - التركية، عقب إقالة رئيسه عقيلة صالح وانتخاب الصالحين عبد النبي خلفاً له.

وترسم الاتفاقية خطاً بحرياً يصل بين السواحل الجنوبية لتركيا والسواحل الشرقية لليبيا، وتعمل على تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل الجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين.