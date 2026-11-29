قادت ثلاثية البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة للابتعاد في الصدارة بـ5 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، بفوز كبير على مضيّفه ديبورتيفو لاكورونيا 5 - 1 الأحد، في المرحلة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع النادي النادي الكاتالوني رصيده إلى 39 نقطة، مستثمراً سقوط غريمه ريال مدريد السبت، ضد ديبورتيفو ألافيس 1 - 2، ما أدى إلى تفريط النادي الملكي في الوصافة لجاره أتلتيكو، متأخراً بـ6 نقاط عن المتصدر.

كما يملك برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق عن وصيفه أتلتيكو، عندما يستضيفه الأربعاء، في لقاء ناري مقدم من المرحلة الـ23، بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسبانية.

وجاءت أهداف اللقاء من توقيع لامين يامال (2)، وداني أولمو (20)، ورافينيا (50، و83، و90+1) لصالح برشلونة، فيما وقع الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (9) هدف ديبورتيفو.

ودخل برشلونة اللقاء دون مقدمات ليزور الشباك منذ الدقيقة الثانية، بهدف من تسديدة زاحفة مخادعة بالقدم اليسرى ليامال، بعد أن تركها داني أولمو تمر بدهاء من بين قدميه.

لكن ديبورتيفو لم يتأخر في تعديل الكفة من لمسة ساحرة لنجم «بلاوغرانا» السابق أوباميانغ، رفع بها الكرة فوق الحارس خوان غارسيا، بعد استقبال خاطئ للكرة من طرف باو كوبارسي.

وواصل أولمو تألقه بتوقيع الثاني من رأسية متقنة (20)، مستغلاً تمريرة الإنجليزي أنتوني غوردون.

وواصل يامال نثر سحره بتمريرة على المقاس تلقفها رافينيا برأسه وأودعها الشباك (50)، قبل أن يستغل مجهوداً فردياً لغوردون ليضيف الرابع (83).

وأبى البرازيلي إلا أن يعزز غلته بتوقيع ثالث أهدافه في اللقاء (90+1)، بفضل تمريرة يامال، ليعزز رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة هدافي «لا ليغا».