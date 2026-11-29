عزّز توتنهام هوتسبير موقعه في المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه 2 - صفر على مضيّفه سندرلاند، الأحد، في المرحلة الـ12 للمسابقة.

واستفاد توتنهام من النقص العددي الذي عانى منه سندرلاند، الذي لعب بـ10 لاعبين بدءاً من الدقيقة 12، عقب طرد لاعبه البلجيكي توماس مونييه، إثر تدخل قوي على المصري عمر مرموش لاعب السبيرز.

وسجّل جيمس ماديسون هدفي توتنهام في الدقيقتين 35 و70 على الترتيب، ليقوده لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة العريقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الخامس في المسابقة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات، و4 هزائم، إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، توقف رصيد سندرلاند، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين و3 تعادلات، عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطتين خلف مراكز النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).