تعادل فالنسيا بصعوبة بالغة على أرضه أمام أوساسونا بنتيجة 1 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد.

بعد شوط أول سلبي، تقدم الضيوف بهدف روبن غارسيا في الدقيقة الـ63 من المباراة التي أقيمت على ملعب «ميستايا».

وأدرك فالنسيا التعادل بهدف سجله هوغو دورو في الدقيقة الـ74.

وحرمت تقنية «حكم الفيديو المساعد (فار)» أوساسونا من حصد نقاط المباراة الـ3؛ فقد ألغت هدفاً ثانياً سجله آسير أوسامبيلا في الدقيقة الـ88، ليحصل كل فريق على نقطة.

بهذه النتيجة، يبقى أوساسونا في المركز الـ10 برصيد 16 نقطة، بينما يقبع فالنسيا في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة.