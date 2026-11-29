تحوَّلت استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 لكرة القدم إلى إحدى قضايا الحملات الانتخابية في إسبانيا، بعدما دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى انتخابات تشريعية مبكرة تُجرى الأحد، إثر قراره حل البرلمان مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في خضم أزمة الإسكان التي تعاني منها البلاد.

وبحسب تقرير لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن جانباً من المستقبل السياسي لإسبانيا يتحدد في هذه الانتخابات، بعدما اتخذ سانشيز قراراً ينطوي على مخاطر انتقال البلاد إلى اليمين السياسي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، استغل معارضوه الفرصة لتعزيز مطالبهم، بينما برز موضوع غير متوقع بوصفه إحدى قضايا الحملة الانتخابية، وهو مكان إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

وأُسند تنظيم المونديال إلى 6 دول، هي إسبانيا والبرتغال والمغرب والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، على أن تستضيف الدول الثلاث الأخيرة 3 مباريات في افتتاح البطولة احتفالاً بمئوية المسابقة.

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم عبر 3 قارات، لتكون مرة أخرى فريدة من نوعها، غير أن مكان إقامة المباراة النهائية لم يُحسم بعد.

وتتنافس ملاعب «كامب نو» في برشلونة، و«سانتياغو برنابيو» في مدريد، وملعب الحسن الثاني المستقبلي في الدار البيضاء، التي أُدرجت جميعها في ملف الترشح لاستضافة البطولة، على احتضان النهائي، في حين تبقى الكلمة الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي سبق أن أعلن اختياره لملعب نهائي نسخة 2026 في فبراير (شباط) 2024.

ومنذ عدة أشهر، وبالتوازي مع الخلافات التي تعصف بالهيئة الكروية، نشأ صراع سياسي ودبلوماسي بين الاتحادين الإسباني والمغربي لكرة القدم، قبل أن ينتقل في الآونة الأخيرة إلى مستويات سياسية أعلى.

وأكد بيدرو سانشيز، أخيراً، في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن المباراة النهائية لكأس العالم 2030 ستقام في إسبانيا.

وقال سانشيز: «نمتلك بعضاً من أفضل الملاعب في العالم، وجماهير استثنائية، وبلداً يعرف معنى صناعة التاريخ من خلال الرياضة. وإذا رفعنا، إضافة إلى ذلك، كأس العالم للمرة الثالثة أمام شعبنا وعلى أرضنا، فستكون ليلة لا تُنسى».

وأعادت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني إشعال النقاشات المحتدمة بشأن استضافة النهائي.

واتخذ منافسه الرئيسي ألبرتو نونييز فيخو، مرشح الحزب الشعبي اليميني، موقفاً أكثر حدة، إذ تضمّن برنامجه الانتخابي تعهداً صريحاً بالانسحاب من تنظيم البطولة حال عدم إقامة المباراة النهائية في إسبانيا.

وجاء في تعهده: «إذا أصبحت رئيساً للحكومة ولم تُقم المباراة النهائية في إسبانيا، فإن بلادنا لن تستضيف كأس العالم».

ولا يتصور رافاييل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والسياسي السابق المنتمي إلى الحزب الشعبي، إمكانية الانسحاب من التنظيم، إذ يعوّل على إقامة المباراة النهائية في بلاده.

وكان حزب «فوكس» اليميني المتطرف قد طالب، الصيف الماضي، باستبعاد المغرب من اللجنة المنظمة للبطولة، عقب أزمة الهجرة في مدينة سبتة، بينما رأى حزبا «بوديموس» و«سومار» اليساريان أيضاً أن إسبانيا لا يمكنها القبول بالتنظيم المشترك في ظل تلك الظروف.

وبعد أسابيع قليلة، أعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي تحركه بدوره طموحات سياسية، أن «إقليم بنسليمان سيحظى بشرف استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030».

غير أن تصريحاته قوبلت برد حازم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك من رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، الذي بات على وشك مغادرة منصبه، وقال: «توقفوا عن استخدام الوعود الانتخابية لوضعنا أمام الأمر الواقع».

واختتمت «ليكيب» تقريرها بعبارة ساخرة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل أرضية مشتركة تجمع البلدين.