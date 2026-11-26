تراجع المنتخب المغربي من المركز الخامس إلى السابع في التصنيف العالمي للمنتخبات، بعدما حدّث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، تصنيفه على خلفية قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بتجريد المغرب من لقب كأس أمم أفريقيا 2025 وإعادته إلى السنغال.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، خسر «أسود الأطلس» نحو 18 نقطة في التصنيف العالمي، ليستفيد المنتخب البرتغالي من هذا التراجع ويصعد إلى المركز الخامس، بينما احتل المنتخب البرازيلي المركز السادس.

في المقابل، كسب المنتخب السنغالي نحو 25 نقطة بعد تعديل نتيجة المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا، غير أن ذلك لم يغير موقعه في التصنيف، إذ بقي «أسود التيرانغا» في المركز الـ18، بين اليابان والنرويج.

وكان «فيفا» قد حدّث تصنيفه العالمي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة لهذا العام، قبل أن يعيد تعديله إثر صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي، الثلاثاء.

وسينهي المنتخب الإسباني، بطل العالم، عام 2026 في صدارة التصنيف العالمي، متقدماً على الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، على الترتيب.