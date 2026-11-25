قال أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي للناشئين، إن اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم الحالية بقطر هم جزء من برنامج لجيل مونديال «2034»، معتبراً أن المملكة حافلة بالمواهب متى ما وجدت كل موهبة الدعم والحرص من الجميع.

وأشاد الحنفوش في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» بمنجز العبور للدور 32 في مونديال الناشئين الحالي، وقال: «سيكون القادم أجمل»، واعداً بالمزيد من العمل، ومقدماً التهاني لجميع السعوديين على ما تحقق حتى الآن.

️ | أحمد الحنفوش مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لـ«الشرق الأوسط»:- نحمد الله على هذا المنجز الجميل، والقادم أجمل بإذن الله، ونعدكم بتقديم كل ما نملك.- السعودية مليئة بالمواهب المميزة متى ما حصلت على الدعم والحرص.- هايتي منافس قويّ وأشكرهم على هذه المباراة الكبيرة. pic.twitter.com/jYGNecnLoQ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 25, 2026

وعن مباراة هايتي التي كانت بوابة العبور للدور الثاني والتأخر السعودي في النتيجة قبل تحقيق الفوز، قال الحنفوش إن المباراة كانت صعبة أمام منتخب تقدم في المباراة قبل الماضية على الأوروغواي في النتيجة، كما تفوق على فرنسا في الالتحامات الأرضية والهوائية وله مستقبل كبير في البطولات المقبلة، ويستحق الشكر على ما قدمه من عمل خلال البطولة.