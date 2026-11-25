التقى البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا للمرة الأولى في أبريل (نيسان) 1979، بعد فترة وجيزة من قيادة الأخير منتخب بلاده للشباب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً. كان مارادونا يتطلع بشدة إلى لقاء النجم البرازيلي، الذي لطالما عدّه مثله الأعلى، لكن محاولات ترتيب اللقاء تعثرت لأسابيع، قبل أن تنجح أخيراً في ريو دي جانيرو.

وكان الصحافي الأرجنتيني غييرمو بلانكو، الذي أعد تقريراً عن اللقاء لمجلة «إل غرافيكو» الرياضية، حريصاً على إتمامه إلى درجة أنه حجز لمارادونا رحلة جوية من دون علمه. فبعد مباراة أرجنتينوس جونيورز أمام هوراكان، اصطحب اللاعب الشاب إلى المطار، ووضعه على متن الطائرة برفقة والده ووكيل أعماله ومصور.

وفي اليوم التالي، توجه الوفد الأرجنتيني إلى شقة ألفريدو سعد في حي كوباكابانا، حيث أمضى مارادونا وبيليه نحو ساعة في الحديث عن كرة القدم والحياة. وتخلل اللقاء عزف بيليه على الغيتار وغناؤه بعض الأغنيات، قبل أن يتحول الحديث إلى نصائح وجهها النجم البرازيلي إلى موهبة الأرجنتين الصاعدة، ممسكاً بيده ومحذراً إياه من إهمال جسده، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالتدريبات وإدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

واستعاد بلانكو تلك اللحظات قائلاً إن بيليه بدا وكأنه يستشرف ما ينتظر مارادونا في المستقبل، مستفيداً من خبرته الطويلة ليحذره مما قد يواجهه خلال مسيرته. وقبل مغادرة الشقة، عانق بيليه والد مارادونا، وأهدى اللاعب كرة موقعة باسمه وقميصاً للمنتخب البرازيلي وساعة تحمل اسمه.

وبدا أن اللقاء وضع أساساً لصداقة بين النجمين، إذ قال مارادونا آنذاك إنه كان يعرف أن بيليه كأنه إله في كرة القدم، لكنه بعد لقائه اكتشف أنه كذلك على المستوى الإنساني أيضاً.

بدأت أولى علامات التصدع في العلاقة بعد ثلاث سنوات من لقائهما في ريو (رويترز)

لكنّ الحاضرين في ذلك اللقاء الودي، تحت شمس ريو، لم يكن بوسعهم تخيل المسار الذي ستسلكه العلاقة بين الرجلين لاحقاً. فالإعجاب المتبادل لم يصمد طويلاً أمام خلافات تحولت مع مرور السنوات إلى واحدة من أبرز الخصومات في تاريخ اللعبة، واكتسبت أبعاداً تجاوزت كرة القدم، لتتداخل فيها النزعة القومية في أميركا الجنوبية، وصراع الأجيال على لقب الأفضل، واختلاف الشخصيتين ونظرتهما إلى الحياة.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، لم تكن العلاقة بينهما مجرد منافسة تقليدية، بل اتخذت طابعاً متقلباً جمع بين الإعجاب والعداء، وسط انقسام جماهيري حول رمزين يمثل كل منهما صورة مختلفة للبطل. فقد جسّد بيليه، في نظر كثيرين، صورة النجم المرتبط بالمؤسسة والانضباط، فيما مثّل مارادونا شخصية المتمرد الذي لا يتردد في تحدي القواعد والسلطات. ولخّص الأرجنتيني هذا التناقض بقوله: «نحن مثل الزيت والماء».

وبدأت أولى علامات التصدع في العلاقة بعد ثلاث سنوات من لقائهما في ريو، عندما انتقد بيليه أداء مارادونا في كأس العالم 1982 بإسبانيا. وكان النجم البرازيلي قد وافق على كتابة عمود صحافي خلال البطولة، وتوقع قبل انطلاقها أن يترك مواطنه زيكو أثراً أكبر من اللاعب الأرجنتيني.

ولم يقتصر انتقاد بيليه على المستوى الفني لمارادونا، بل امتد إلى التشكيك في شخصيته وقدرته على تحمل المكانة التي بدأ يحظى بها عالمياً، إذ كتب أن شكوكه الأساسية تتمثل في مدى امتلاك اللاعب الشاب من العظمة الشخصية ما يبرر التكريم الذي يمنحه الجمهور له.

وجاءت أحداث البطولة لتمنح انتقادات بيليه زخماً إضافياً، بعدما فقد مارادونا أعصابه خلال مواجهة الأرجنتين والبرازيل في الدور الثاني، وطُرد في الدقائق الأخيرة إثر ركله اللاعب باتيستا، في مباراة انتهت بخسارة منتخب بلاده 1 - 3 وخروجه من المنافسات. وفي عموده التالي، زاد بيليه من حدة انتقاداته، واصفاً مارادونا بأنه لاعب شاب غير ناضج لم تتح له الفرصة بعد للتحول إلى النجم الكبير الذي يعتقد كثيرون أنه أصبح عليه.

وكانت تلك الكلمات بمثابة صدمة لمارادونا، الذي رأى في بيليه صديقاً وحليفاً، ولم ينسَ أن النجم البرازيلي كان من أوائل الشخصيات الكروية البارزة التي شككت في موهبته وشخصيته. ورغم أن مارادونا لم يكن معروفاً بالوفاء في علاقاته، فإنه كان يتوقع الولاء ممن حوله، ولذلك تركت انتقادات بيليه أثراً عميقاً لديه.

ومع ذلك، لم يظهر غضبه بصورة مباشرة في تلك المرحلة؛ إذ كان لا يزال في الحادية والعشرين من عمره، ولم يصل بعد إلى المكانة العالمية التي بلغها لاحقاً. لكن فوزه بكأس العالم 1986 في المكسيك غيّر الكثير في مسيرته وشخصيته، بعدما تحول إلى النجم الأبرز في اللعبة، وبدأ يرد بقوة على كل من يشكك في قدراته، خصوصاً بعد أن اتجه العالم إلى عدّه الوريث الأبرز لعرش بيليه.

البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا (أ.ب)

في المقابل، أدرك النجم البرازيلي أن مكانته التاريخية باتت تواجه منافساً مختلفاً عن كل من سبقوه، فبدأ يدافع عن إرثه الكروي، ويُشكّك بصورة غير مباشرة في إنجازات منافسه الأرجنتيني. فعلى مدار سنوات طويلة، ظل بيليه يحظى باعتراف واسع بوصفه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، ولم يتمكن نجوم كبار مثل ألفريدو دي ستيفانو وأوزيبيو ويوهان كرويف من تهديد مكانته بصورة مستمرة.

لكن مارادونا كان حالة مختلفة في نظر بيليه؛ فهو لم يكن مجرد لاعب استثنائي، بل كان ينتمي إلى منتخب يمتلك من المواهب ما يساعده على المنافسة على الألقاب الكبرى، كما امتلك قدرة نادرة على رفع مستوى زملائه والتأثير في أداء الفريق بأكمله. ورغم أنه لم يحقق إنجازاته بمفرده، كما ردد كثيرون، فإنه كان قادراً على جعل زملائه يقدمون مستويات أفضل عندما يكون في قمة عطائه.

وكانت عروض مارادونا في قيادة الأرجنتين إلى لقب مونديال 1986 نقطة تحول في طبيعة الصراع، إذ بدأ بيليه يستحضر إنجازاته الشخصية بصورة أكبر، ويقلل من قيمة بعض إنجازات منافسه. وفي الوقت الذي انبهر فيه العالم بما قدمه النجم الأرجنتيني، كان بيليه يتساءل باستنكار عن كيفية مقارنته بلاعب سجل أحد أشهر أهدافه بيده.

ولم تكن تحفظات بيليه مرتبطة فقط بطريقة لعب مارادونا، بل تأثرت أيضاً بالتاريخ الكروي المتوتر بين البرازيل والأرجنتين. فقد أصبح رصيد الأرجنتين لقبين في كأس العالم بعد تتويجها عام 1986، مقابل ثلاثة ألقاب للبرازيل، ما جعل الفارق بين المنتخبين يتقلص، وأثار مخاوف البرازيليين من فقدان تفوقهم التاريخي في اللعبة.

وكانت النظرة المتبادلة بين البلدين جزءاً من هذا التوتر؛ إذ اعتاد بعض البرازيليين اتهام الأرجنتينيين بالتحايل واللعب على حدود القواعد، بينما كانوا ينظرون إلى الأساليب ذاتها عندما تصدر عن لاعبيهم بوصفها نوعاً من الذكاء الكروي. وكان مارادونا، بطبيعته، يجيد التعامل مع هذه المساحات الرمادية، لكن ما أثار استياء بيليه لم يكن فقط تجاوز منافسه للقواعد، بل احتفاله بذلك من دون إبداء الندم.

فقد رأى بيليه، الذي كان يأخذ معتقداته الدينية والأخلاقية على محمل الجد، أن قضايا المنشطات وتعاطي الكحول والمخدرات، إلى جانب هدف اليد الشهير في مرمى إنجلترا خلال مونديال 1986، تمثل تجاوزات لا تليق بصورة النجم الكبير. وزاد من استيائه إصرار مارادونا على تسمية ذلك الهدف بـ«يد الرب»، وهو التعبير الذي عدّه بيليه مسيئاً لقناعاته الدينية.

وبذلك، لم يعد الخلاف بين الأسطورتين مقتصراً على المقارنة بين إنجازاتهما داخل الملعب، بل تحول إلى صراع على مفهوم العظمة في كرة القدم، وعلى الصورة التي ينبغي أن يكون عليها اللاعب الأفضل في العالم.