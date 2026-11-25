أصدر بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، بياناً أكد فيه مجدداً أنه مدَّد عقد مهاجمه الدولي جمال موسيالا قبل خضوعه للعلاج الأول من حالة عصبية تؤدي إلى نوبات.

وقال البيان، الصادر بعد محادثات مع ممثلي اللاعب، إن أعراض النوبة الصرعية المصحوبة بغيبة والتي تُعرف أيضاً طبياً بنوبات الغياب، بدأت عند موسيالا في 22 أبريل (نيسان) 2025، أي بعد أكثر من شهرين على تمديد اللاعب البالغ 23 عاماً عقده مع النادي في 14 فبراير (شباط).

وجاء في البيان: «بعد شائعات كثيرة في الأيام القليلة الماضية، يود بايرن و(11 وينز)، الوكالة التي تمثل جمال موسيالا، أن يوضحا ما يلي: خضع جمال موسيالا للفحص لأول مرة بسبب أعراض تشبه نوبات الغياب في 22 أبريل (نيسان) 2025. وجرى هذا الفحص بالتشاور مع بايرن وقسمه الطبي، مباشرةً بعد ظهور الأعراض العصبية للمرة الأولى».

وفي بداية موسم 2026-2027، انهار موسيالا مرتين على أرض الملعب في مباريات فترة الإعداد.

وكُشف لاحقاً أنه يعاني من «اضطراب عصبي» يمكن أن يؤدي إلى «نوبات مؤقتة لكن قابلة للعلاج».

وتعرَّض بايرن لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة بعدما لمح عدد من مسؤوليه إلى أنه ينبغي على موسيالا الموافقة على خفض راتبه، إذا منعته حالته من العودة إلى أفضل مستوياته.

وقال كارل-هاينتس رومينيغه، صاحب النفوذ الكبير في النادي منذ أعوام طويلة، الجمعة: «إذا لم يعد جمال القديم، فعلينا إجراء محادثة مع عائلته ومع اللاعب، وقبل كل شيء مع وكالته، لأنه، بصراحة، لن يكون من الممكن تبرير الأرقام المالية الحالية».

وانتقدت نقابة اللاعبين الدولية «فيفبرو» السبت، النادي لانخراطه في «استراتيجية منسقة للضغط على موسيالا وممثليه قبل أي مفاوضات».

ويعد موسيالا من أعلى لاعبي بايرن أجراً، إذ ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن راتبه السنوي يبلغ نحو 25 مليون يورو (27 مليون دولار).

وأكد بيان الأربعاء أيضاً أن النادي وإدارة أعمال موسيالا بدآ «مناقشات بنَّاءة».