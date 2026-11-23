قال أولي بوك، المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن فريقه يدخل مواجهة آرسنال الإنجليزي بوصفه الطرف الأقل ترشيحاً للفوز، وذلك عندما يلتقي الفريقان، الثلاثاء، في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر دورتموند الدوري الألماني متفوقاً على بايرن ميونخ، بعدما حقق، يوم السبت الماضي، فوزاً صعباً 1 - 0 على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، متذيل الترتيب. وفي المقابل، يتربع آرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على صدارة المسابقة المحلية.

وقال بوك للصحافيين قبل مواجهة الغد في لندن: «ربما نتمكن من مفاجأة عالم كرة القدم بعض الشيء هناك، وحصد بعض النقاط المهمة للغاية».

وحقق دورتموند 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في مبارياته الأربع الأولى بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف بوك: «ربما أرى أن لدينا فرصاً في لندن إذا لعبنا بمزيد من الهدوء والجرأة».

ويتفق الحارس غريغور كوبيل مع هذا التقييم، معترفاً بأن فريقه لا يدخل المباراة بوصفه المرشح الأوفر حظاً للفوز.

وقال: «مثل هذه المباريات ينبغي الاستمتاع بها ببساطة. نحتاج إلى الثقة بالنفس، والاستمتاع بلعب كرة القدم، ونريد تحقيق الفوز».