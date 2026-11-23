اعترف مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية لا تحدث في فراغ وليست عشوائية تقودها حفنة صغيرة كما حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه الترويج لذلك مراراً، وإنما هجمات منظمة ومنسقة تقودها تنظيمات إرهابية مدربة، وستشعل في النهاية الضفة الغربية وربما ينتقل ذلك إلى الداخل الإسرائيلي.

وقال مسؤولون، لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن الاعتداءات الأخيرة للمستوطنين في الضفة رفعت احتمال تصعيد أمني يبدأ بدائرة متواصلة من العمليات الانتقامية والردود المضادة، ويقود إلى تدهور الأوضاع الميدانية.

فلسطيني يعاين سيارات أحرقها مستوطنون في قرية كفر مالك بالضفة الغربية يوم الأحد (إ.ب.أ)

وقال المسؤولون إن الاعتداءات التي شهدتها مناطق مختلفة من الضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية لم تكن أحداثاً منفصلة أو عشوائية، بل جاءت في إطار تنسيق مسبق.

وتشير التقديرات إلى وجود صلة بين أربعة وخمسة اعتداءات وقعت في توقيت متقارب، وفي عدة مواقع مختلفة، ورُصدت خلالها شعارات وعبارات متشابهة.

وكان مستوطنون شنوا، الأحد، سلسلة هجمات في شمال ووسط وجنوب الضفة أدت إلى إحراق منزل و13 مركبة، في سياق تصعيد طال في الأيام التي سبقته فلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم، وسجلت خلاله سرقات كذلك.

مدخل قرية كفر مالك بالضفة الغربية التي أحرق فيها مستوطنون منزلاً وسيارات يوم الأحد (إ.ب.أ)

وقال مسؤول أمني لـ«كان»: «هذه الاعتداءات لا تحدث في فراغ، بل تأتي ضمن سلسلة من الأحداث التي يغذي بعضها بعضاً، وتخلق دائرة تصعيد خطيرة في الضفة الغربية».

ويصعّد المستوطنون في الضفة منذ سنوات وأخذت هجماتهم بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، منحى دموياً.

ويتهم الفلسطينيون وجزء كبير من الإسرائيليين وكذلك الجيش الحكومة الإسرائيلية الحالية بالتغاضي عن هذه الهجمات وتشجيعها.

وكان زعيم حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، هاجم المستوطنين الأحد ووصف هجماتهم بأنها إرهاب يهودي بكل ما للكلمة من معنى.

جندي إسرائيلي خلال غارة في مخيم الأمعري للاجئين برام الله الاثنين (أ.ف.ب)

وانضم إلى آيزنكوت، الاثنين، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزعيم حزب «معاً» نفتالي بينيت.

ووصف هرتسوغ أعمال العنف التي يرتكبها اليهود في الضفة الغربية بأنها «حقيرة» وتستحق إدانة شديدة.

وقال بينيت إنه «إرهاب يهودي مشين» ويُلحق أضراراً جسيمة بإسرائيل، ويشكّل «الخطر الأكبر على مستقبل الاستيطان في يهودا والسامرة».

وتعهد بينيت بوضع حد لما وصفه بحالة الفوضى، مؤكداً أن حزبه سيعمل على دعم جنود الجيش الإسرائيلي، واستعادة مكانة إسرائيل الدولية.

وموقف هرتسوغ وبينيت وقبلهما آيزنكوت ومسؤولون آخرون في معسكر التغيير، ينطلق من فهمهم أن هذه الهجمات تسيء إلى صورة إسرائيل في العالم وتدفعها نحو عزلة.

جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً خلال غارة في مخيم الأمعري للاجئين برام الله الاثنين (رويترز)

وإلى جانب ذلك، يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن ترتد هذه الأعمال التخريبية إلى إسرائيل.

وأطلق ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي تحذيراً «استثنائياً» من امتداد هذه الظاهرة إلى داخل إسرائيل. ووصف الضابط للقناة «12» الإسرائيلية الأحداث الأخيرة بأنها ليست أعمالاً فردية، بل نشاط منظم جداً، قائلاً: «الحديث يدور عن تنظيمات إرهابية منظمة، لديها أجندة لطرد العرب وتعمل على تنفيذها. هذا إرهاب يهودي، وما يثير القلق هو حجمه؛ إذ بات يضم بضعة آلاف، وليس مئات. لم يعد الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة، بل بمجموعة سكانية كبيرة لا تلتزم بالقانون».

وأضاف الضابط أن الناشطين يستفيدون من مظلة تشمل التمويل والاستشارات القانونية، محذراً من التداعيات المباشرة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وتابع: «كل ما يحدث هناك سيتسلل إلى وسط البلاد، ولن يتوقف عند هذا الحد. لا يجوز لنا كمجتمع أن نقبل ذلك. وإذا واصلنا وصفهم بأنهم مجموعة صغيرة، فإننا نهرب من الحقيقة».

وحسب القناة «12»، تقدر المؤسسة الأمنية أن عمليات الإحراق، التي وقعت مؤخراً، كانت استعراضاً للقوة جرى التخطيط له مسبقاً وإدارته من قبل شبكة من الناشطين المتمرسين، تدفع الأوضاع الميدانية إلى نقطة الغليان.

وتستمر هجمات المستوطنين في الضفة رغم كل هذا الهجوم عليهم ورغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من أن هجماتهم ستفجر المنطقة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، رغم الارتفاع الملحوظ في هجمات المستوطنين، وحتى بعد الهجمات المنظمة التي خلفت عاصفة انتقادات في إسرائيل لم يُعتقل أي مستوطن.

وتبرر المؤسسة الأمنية ذلك بنقص في الأدوات والقوى البشرية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، وإلغاء الاعتقالات الإدارية من قبل وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي عاد وأصر على أن تتعامل الشرطة مع هذا الوضع وليس الجيش.

مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

وقال كاتس، الاثنين، في أول تصريح حول عنف المستوطنين، إن على الشرطة الإسرائيلية، وليس الجيش، معالجة جميع جوانب عنف «مجموعة صغيرة» من المستوطنين في الضفة الغربية.

جاءت تصريحاته على الرغم من أن المسؤولين الأمنيين يقولون إن ثمة نقصاً حاداً في عدد أفراد الشرطة الإسرائيلية في الضفة يعادل نحو ست سرايا من حرس الحدود.

وفي أواخر عام 2024، أنهى كاتس العمل بأوامر الاعتقال الإداري بحق المشتبه بهم اليهود، وهي أداة كانت تتيح احتجاز المشتبه به من دون توجيه تهمة إليه، ومعمول بها ضد الفلسطينيين فقط.