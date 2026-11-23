أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص وسط سوريا، توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في عملية السطو المسلح التي استهدفت كنيسة «سيدة السلام» في حي بستان الديوان بالمدينة، مشيرةً إلى أن بين الموقوفين حارس الكنيسة نفسه.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد باسم شعبان، في بيان نُشر عبر تطبيق «تلغرام»، أن الفرق الأمنية المختصة باشرت متابعة القضية منذ ورود البلاغ، وعملت على تتبع خيوط الجريمة وجمع المعلومات والأدلة، مما أسفر عن توقيف عدد من أفراد المجموعة المتورطة في سرقة مبالغ مالية ومقتنيات من الكنيسة. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الجريمة كافة، وتحديد دور كل متورط، والوصول إلى أماكن إخفاء المسروقات لاستعادتها، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة بقية أفراد المجموعة لإحالتهم إلى القضاء المختص.

من بينهم حارسها.. قوى الأمن الداخلي تقبض على عدد من المتورطين بسرقة كنيسة سيدة السلام بحمص#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/Hp7PpGBNuI — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) November 23, 2026

وكانت كنيسة «سيدة السلام» - مقر أبرشية حمص وحماة والنبك ويبرود وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك - قد تعرضت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لعملية اقتحام مسلح تخللها الاعتداء على مطران الأبرشية يوحنا عبدو عربش وتكبيله، وسرقة صليبه ومبلغ مالي من مكتبه.

وأثارت هذه الحادثة موجة استياء ومخاوف واسعة في الأوساط المسيحية، لا سيما أنها تزامنت مع تفاعل قضية اختطاف مواطنين مسيحيين في مدينة السقيلبية بريف حماة وفي ريف دمشق، ومطالبة الخاطفين بفدى مالية باهظة مقابل الإفراج عنهم.

قوى الأمن الداخلي في حمص (حساب فيسبوك)

يأتي هذا التحرك الأمني بعد نحو أسبوع من إصدار رؤساء الكنائس الثلاث في سوريا -بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي- بياناً مشتركاً شديد اللهجة، أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ«مسلسل الاعتداءات الآثمة والمتكررة التي تطال الشعب السوري والمسيحيين بشكل خاص».

وأكد البطاركة الثلاثة في بيانهم حينها، أن تلك الحوادث «لم تكن يوماً فردية» وتمثل «انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان»، محذرين من أن تكرارها دون رادع أو نتائج ملموسة من السلطات يضع الرأي العام أمام علامة استفهام كبرى حول مستقبل المسيحيين في البلاد. كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء الاعتداءات وعمليات الخطف التي تستهدف أبناء الطائفة المسيحية في سوريا، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها.

كنيسة سيدة السلام في حمص (أرشيفية)

يُشكّل المسيحيون مكوّناً تاريخياً وأساسياً في النسيج الاجتماعي السوري، وتتوزع كبرى تجمعاتهم في دمشق وحلب وحمص ومنطقة الجزيرة شمال شرقي البلاد، إضافة إلى الساحل وريف حماة. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تراجعت أعدادهم بشكل حاد نتيجة موجات النزوح والهجرة القسرية بحثاً عن الأمان والاستقرار الاقتصادي.

ومع التحولات السياسية الكبرى وسقوط النظام السابق أواخر عام 2024، دخلت المكونات السورية مرحلة جديدة يسودها الترقب الحذر للحصول على ضمانات دستورية وأمنية تكرّس مبدأ المواطنة المتساوية وتحمي الحريات الدينية.

ورغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة لإعادة بعض الممتلكات الكنسية المصادرة وتوجيه رسائل طمأنة لتثبيت السلم الأهلي، فإن التحديات الأمنية وانتشار السلاح وتردي الأوضاع المعيشية لا تزال تثير مخاوف حقيقية، مما يدفع المرجعيات الدينية والمدنية إلى المطالبة بفرض سيادة القانون بحزم لوقف نزيف الهجرة والحفاظ على التنوع التاريخي في البلاد.