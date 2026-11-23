وقعت إندونيسيا عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»، في خطوة مهمة تمهّد لمرحلة جديدة من استعداداتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وستنضم إندونيسيا بتوقيعها عقد المشاركة إلى قائمة متنامية من الدول التي تستكمل إجراءاتها الرسمية للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»، حيث أكد أكثر من 185 مشاركاً رسمياً مشاركتهم في الحدث، بما يجسد الطابع العالمي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، وما سيجمعه في عام 2030 من تجارب ورؤى متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وقّع عقد المشاركة في جاكرتا الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، المهندس طلال المرّي، ورئيس هيئة التخطيط التنموي الوطني (بابيناس) في إندونيسيا، رحمت بامبودي.

وقال بامبودي: «يعكس توقيعنا المبكر لعقد مشاركتنا استعداد إندونيسيا لـ(إكسبو 2030 الرياض) تطلعنا إلى البناء على الشراكة التي تجمع إندونيسيا والسعودية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وانطلاقاً من الزخم الذي حققه «إكسبو 2025 أوساكا»، وأثمر عن التزامات استثمارية لإندونيسيا تجاوزت 28 مليار دولار، نرى في الرياض منصة حيوية للدبلوماسية الاقتصادية، تلتقي فيها رؤية (إندونيسيا الذهبية 2045) مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يفتح آفاقاً جديدة لتحويل رؤانا المشتركة للمستقبل إلى فرص ومشروعات تنموية ملموسة، ومستدامة».

وبين أنه خلال المرحلة المقبلة ستعمل إندونيسيا على تطوير جناحها في منطقة «الأرض» ضمن «إكسبو 2030 الرياض»، لتقدم من خلاله تجربة تعكس ثراء إرثها، وإبداعات شعبها، وتطلعاتها وطموحاتها للمستقبل، وتحتفي بهويتها، وتشارك رؤيتها مع العالم.

وأضاف بامبودي: «تتجاوز رؤيتنا لـ(إكسبو 2030 الرياض) حدود معرض يمتد فترة ستة أشهر؛ إذ نطمح إلى أن يكون جناح إندونيسيا ملتقى يجمع الحكومات، وقطاع الأعمال، والمستثمرين، ويوفر مساحة لتحويل الأفكار إلى نتائج تنموية ملموسة، ومن خلال شعار مشاركتنا: (الطبيعة تتجلّى: استكشاف، حكمة، رعاية) سنجسّد في الرياض التزاماً وطنياً مشتركاً، لنبرهن كيف يمكن للحكمة والعمل الجماعي أن يسهما في بناء مستقبل مستدام وشامل ومزدهر للأجيال القادمة».

من جهته أكد المهندس المرّي أن إندونيسيا تجسد نموذجاً ملهماً لما يمكن أن يتحقق حين تلتقي الثقافات، والمجتمعات، مع احتفاظ كل منها بما يميز هويتها، ويثري هذا التنوع، وهذه هي الروح التي يقوم عليها معرض «إكسبو الدولي»؛ ملتقى يجمع دول العالم وثقافاته حول غاية مشتركة، ويتيح لها أن تتعلم من بعضها بعضاً، وتتبادل الخبرات، وتستكشف معاً آفاقاً جديدة لما يمكن تحقيقه. ويسعدنا أن تكون إندونيسيا جزءاً من «إكسبو 2030 الرياض»، ونتطلع إلى أن نرى مشاركتها وإسهاماتها تتجسد في هذا الملتقى العالمي.

وبالتوازي مع التقدم المتواصل على صعيد المشاركة الدولية، تتسارع وتيرة التنفيذ والإنجاز في موقع «إكسبو 2030 الرياض»، الذي يمتد على مساحة ستة ملايين متر مربع، وذلك مع توسع أعمال الإنشاء، وتقدم أعمال تطوير البنية التحتية، وبدء تشكّل ملامح عدد من المرافق والأصول الرئيسة.

وسيُقام «إكسبو 2030 الرياض» خلال الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2030 إلى 31 مارس (آذار) 2031 تحت شعار «رؤية للمستقبل»، ليجمع على مدى ستة أشهر دولاً ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم، ويستقبل أكثر من 42 مليون زيارة متوقّعة، ومن خلال مناطقه الرئيسة الخمس؛ التقنية، والأرض، والإنسان، والثقافة، والتعاون، سيشكّل المعرض ملتقىً عالمياً تستعرض فيه الدول إنجازاتها، وتطلعاتها، وتتبادل الأفكار، والخبرات، وتستكشف حلولاً للتحديات المشتركة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة وواعدة لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً للجميع.