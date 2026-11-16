الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: الطاقة الشمسية توفر ربع احتياجات «محطة إكسبو»

يُنتظر أن تشكِّل «محطة إكسبو» التي أُعلن عنها، الأحد، ضمن «قطار الرياض» في العاصمة السعودية، أيقونة معمارية، لتكون خامس المحطات الأيقونية، إلى جانب «محطة كافد»، و«محطة قصر الحكم»، و«محطة الغربية»، و«محطة STC».

وتتمحور الفكرة الرئيسية لـ«محطة إكسبو» حول المساحات الخضراء التي تحيط بها، والتي تمثل «رياض الرياض»، بحسب ما ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض لـ«الشرق الأوسط».

الاستدامة البيئية

أكد صالح الزويّد، مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المحطة صُمِّمت لخدمة أكثر من 19 ألف راكب في الساعة، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية في تصميمها.

وأوضح الزويّد أنه، إلى جانب المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بالمحطة، ستُستخدم تقنيات تدعم الاستدامة البيئية، من بينها الطاقة الشمسية لتشغيل المحطة، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر ربع احتياجاتها من الطاقة، بما يدعم مستهدفات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية.

التصميم المعماري وطبيعة الرياض

وسلّط الزويّد الضوء على التصميم المعماري للمحطة، قائلاً: «استلهم المصمّم المعماري لهذه المحطة طبيعة الرياض، والأودية الموجودة فيها، وأشجار الطلح الممتدة في الرياض لمئات السنين، التي تؤدي وظيفة اجتماع الناس، ومحطة للعابرين في الأودية، ليكوِّن أيقونة معمارية، تتكون من 8 أعمدة فولاذية، تُشكِّل قبة فولاذية ضخمة، قطرها 134 متراً، لتتجاوز طول ملعب كرة قدم قياسياً».

المساحات الخضراء تشكل ثلثي مساحة المحطة

صالح الزويّد مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وبيّن الزويّد أن القبة الفولاذية الضخمة، التي ستقام فوق طريق الملك سلمان، وضمن المسار الأصفر في «قطار الرياض»، ستكون بمثابة مظلة للمنطقة، تحيط بها مساحات خضراء واسعة تشكّل ثلثي مساحة المشروع، البالغة 70 ألف متر مربع.

نمو «قطار الرياض»

وفيما يتعلق بمستقبل المحطة بعد «إكسبو 2030 الرياض»، أشار مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة إلى أنها ستكون أصلاً في شبكة النقل العام بالعاصمة السعودية، وستواصل أداء دورها حتى بعد انتهاء المعرض. ولفت إلى النمو المستمر في أعداد مستخدمي «قطار الرياض»، إلى جانب ارتفاع مستويات الموثوقية والاعتمادية في الاستخدام اليومي.

من ظلال أشجار الطلح وتفرعات أغصانها، وُلدت فكرة التصميم المعماري لمحطة «إكسبو» ضمن شبكة #قطار_الرياض، لتجسّد هوية المكان في معلم حضري جديد، يجمع بين أصالة طبيعة #الرياض وعمارة المستقبل. pic.twitter.com/AEPYR2HtN6 — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) November 15, 2026

وأضاف الزويّد أن ذلك يأتي بالتوازي مع المشروعات التي أُعلن عنها لدعم شبكة النقل في العاصمة السعودية، ومنها امتداد المسار الأحمر الذي يربط «جامعة الملك سعود» بالدرعية، فضلاً عن شراء 94 قطاراً جديداً، بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لمسارات «قطار الرياض»، التي تصل الزيادة في بعضها إلى 142 في المائة، فيما يبلغ المعدل العام للطاقة الاستيعابية 57 في المائة.

ومؤخراً، حصد «قطار الرياض» جائزة ضمن مؤتمر ومعرض المدن الذكية، بوصفه أحد أفضل 4 مشروعات للتنقل على المستوى العالمي، وفقاً للزويّد.

ملامح محطة «إكسبو»..تصميم فريد، ومساحات خضراء، ومرافق متكاملة، وطاقة استيعابية لخدمة زوار #إكسبو_2030_الرياض. pic.twitter.com/3ZgYQ2XcLu — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) November 15, 2026

من جانبها، أفادت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» بأن أعمال المشروع تُنفذ وفق جدول زمني متكامل مع تطوير موقع المعرض، لضمان اكتماله بالتزامن مع جاهزية الموقع وقبل انطلاق المعرض.

وأوضحت أن الأعمال تجري وفق خطة مرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتضمن توفير مسارات بديلة للحد من تأثير التنفيذ على الحركة المرورية والأحياء السكنية المحيطة.