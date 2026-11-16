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يوميات الشرق

الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: الطاقة الشمسية توفر ربع احتياجات «محطة إكسبو»

المساحات الخضراء تميّز المحطة... ونمو متواصل في أعداد ركاب «قطار الرياض»

محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
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TT

الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: الطاقة الشمسية توفر ربع احتياجات «محطة إكسبو»

محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

يُنتظر أن تشكِّل «محطة إكسبو» التي أُعلن عنها، الأحد، ضمن «قطار الرياض» في العاصمة السعودية، أيقونة معمارية، لتكون خامس المحطات الأيقونية، إلى جانب «محطة كافد»، و«محطة قصر الحكم»، و«محطة الغربية»، و«محطة STC».

وتتمحور الفكرة الرئيسية لـ«محطة إكسبو» حول المساحات الخضراء التي تحيط بها، والتي تمثل «رياض الرياض»، بحسب ما ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض لـ«الشرق الأوسط».

الاستدامة البيئية

أكد صالح الزويّد، مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المحطة صُمِّمت لخدمة أكثر من 19 ألف راكب في الساعة، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية في تصميمها.

وأوضح الزويّد أنه، إلى جانب المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بالمحطة، ستُستخدم تقنيات تدعم الاستدامة البيئية، من بينها الطاقة الشمسية لتشغيل المحطة، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر ربع احتياجاتها من الطاقة، بما يدعم مستهدفات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية.

التصميم المعماري وطبيعة الرياض

وسلّط الزويّد الضوء على التصميم المعماري للمحطة، قائلاً: «استلهم المصمّم المعماري لهذه المحطة طبيعة الرياض، والأودية الموجودة فيها، وأشجار الطلح الممتدة في الرياض لمئات السنين، التي تؤدي وظيفة اجتماع الناس، ومحطة للعابرين في الأودية، ليكوِّن أيقونة معمارية، تتكون من 8 أعمدة فولاذية، تُشكِّل قبة فولاذية ضخمة، قطرها 134 متراً، لتتجاوز طول ملعب كرة قدم قياسياً».

المساحات الخضراء تشكل ثلثي مساحة المحطة

صالح الزويّد مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وبيّن الزويّد أن القبة الفولاذية الضخمة، التي ستقام فوق طريق الملك سلمان، وضمن المسار الأصفر في «قطار الرياض»، ستكون بمثابة مظلة للمنطقة، تحيط بها مساحات خضراء واسعة تشكّل ثلثي مساحة المشروع، البالغة 70 ألف متر مربع.

نمو «قطار الرياض»

وفيما يتعلق بمستقبل المحطة بعد «إكسبو 2030 الرياض»، أشار مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة إلى أنها ستكون أصلاً في شبكة النقل العام بالعاصمة السعودية، وستواصل أداء دورها حتى بعد انتهاء المعرض. ولفت إلى النمو المستمر في أعداد مستخدمي «قطار الرياض»، إلى جانب ارتفاع مستويات الموثوقية والاعتمادية في الاستخدام اليومي.

وأضاف الزويّد أن ذلك يأتي بالتوازي مع المشروعات التي أُعلن عنها لدعم شبكة النقل في العاصمة السعودية، ومنها امتداد المسار الأحمر الذي يربط «جامعة الملك سعود» بالدرعية، فضلاً عن شراء 94 قطاراً جديداً، بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لمسارات «قطار الرياض»، التي تصل الزيادة في بعضها إلى 142 في المائة، فيما يبلغ المعدل العام للطاقة الاستيعابية 57 في المائة.

ومؤخراً، حصد «قطار الرياض» جائزة ضمن مؤتمر ومعرض المدن الذكية، بوصفه أحد أفضل 4 مشروعات للتنقل على المستوى العالمي، وفقاً للزويّد.

من جانبها، أفادت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» بأن أعمال المشروع تُنفذ وفق جدول زمني متكامل مع تطوير موقع المعرض، لضمان اكتماله بالتزامن مع جاهزية الموقع وقبل انطلاق المعرض.

وأوضحت أن الأعمال تجري وفق خطة مرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتضمن توفير مسارات بديلة للحد من تأثير التنفيذ على الحركة المرورية والأحياء السكنية المحيطة.

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الرياض إكسبو 2030 إكسبو مترو الرياض السعودية

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يوميات الشرق

الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: الطاقة الشمسية توفر ربع احتياجات «محطة إكسبو»

محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT
TT

الهيئة الملكية لـ«الشرق الأوسط»: الطاقة الشمسية توفر ربع احتياجات «محطة إكسبو»

محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
محطة «إكسبو» ضمن شبكة «قطار الرياض» (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

يُنتظر أن تشكِّل «محطة إكسبو» التي أُعلن عنها، الأحد، ضمن «قطار الرياض» في العاصمة السعودية، أيقونة معمارية، لتكون خامس المحطات الأيقونية، إلى جانب «محطة كافد»، و«محطة قصر الحكم»، و«محطة الغربية»، و«محطة STC».

وتتمحور الفكرة الرئيسية لـ«محطة إكسبو» حول المساحات الخضراء التي تحيط بها، والتي تمثل «رياض الرياض»، بحسب ما ذكرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض لـ«الشرق الأوسط».

الاستدامة البيئية

أكد صالح الزويّد، مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المحطة صُمِّمت لخدمة أكثر من 19 ألف راكب في الساعة، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية في تصميمها.

وأوضح الزويّد أنه، إلى جانب المساحات الخضراء الواسعة المحيطة بالمحطة، ستُستخدم تقنيات تدعم الاستدامة البيئية، من بينها الطاقة الشمسية لتشغيل المحطة، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر ربع احتياجاتها من الطاقة، بما يدعم مستهدفات الهيئة في مجال الاستدامة البيئية.

التصميم المعماري وطبيعة الرياض

وسلّط الزويّد الضوء على التصميم المعماري للمحطة، قائلاً: «استلهم المصمّم المعماري لهذه المحطة طبيعة الرياض، والأودية الموجودة فيها، وأشجار الطلح الممتدة في الرياض لمئات السنين، التي تؤدي وظيفة اجتماع الناس، ومحطة للعابرين في الأودية، ليكوِّن أيقونة معمارية، تتكون من 8 أعمدة فولاذية، تُشكِّل قبة فولاذية ضخمة، قطرها 134 متراً، لتتجاوز طول ملعب كرة قدم قياسياً».

المساحات الخضراء تشكل ثلثي مساحة المحطة

صالح الزويّد مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة الملكية لمدينة الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وبيّن الزويّد أن القبة الفولاذية الضخمة، التي ستقام فوق طريق الملك سلمان، وضمن المسار الأصفر في «قطار الرياض»، ستكون بمثابة مظلة للمنطقة، تحيط بها مساحات خضراء واسعة تشكّل ثلثي مساحة المشروع، البالغة 70 ألف متر مربع.

نمو «قطار الرياض»

وفيما يتعلق بمستقبل المحطة بعد «إكسبو 2030 الرياض»، أشار مدير عام الإعلام والتواصل في الهيئة إلى أنها ستكون أصلاً في شبكة النقل العام بالعاصمة السعودية، وستواصل أداء دورها حتى بعد انتهاء المعرض. ولفت إلى النمو المستمر في أعداد مستخدمي «قطار الرياض»، إلى جانب ارتفاع مستويات الموثوقية والاعتمادية في الاستخدام اليومي.

وأضاف الزويّد أن ذلك يأتي بالتوازي مع المشروعات التي أُعلن عنها لدعم شبكة النقل في العاصمة السعودية، ومنها امتداد المسار الأحمر الذي يربط «جامعة الملك سعود» بالدرعية، فضلاً عن شراء 94 قطاراً جديداً، بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لمسارات «قطار الرياض»، التي تصل الزيادة في بعضها إلى 142 في المائة، فيما يبلغ المعدل العام للطاقة الاستيعابية 57 في المائة.

ومؤخراً، حصد «قطار الرياض» جائزة ضمن مؤتمر ومعرض المدن الذكية، بوصفه أحد أفضل 4 مشروعات للتنقل على المستوى العالمي، وفقاً للزويّد.

من جانبها، أفادت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» بأن أعمال المشروع تُنفذ وفق جدول زمني متكامل مع تطوير موقع المعرض، لضمان اكتماله بالتزامن مع جاهزية الموقع وقبل انطلاق المعرض.

وأوضحت أن الأعمال تجري وفق خطة مرورية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتضمن توفير مسارات بديلة للحد من تأثير التنفيذ على الحركة المرورية والأحياء السكنية المحيطة.

مواضيع
الرياض إكسبو 2030 إكسبو مترو الرياض السعودية
يوميات الشرق

آسر ياسين يستعيد محطات مسيرته بعد تكريمه في القاهرة

آسر ياسين خلال الندوة (إدارة المهرجان)
آسر ياسين خلال الندوة (إدارة المهرجان)
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آسر ياسين يستعيد محطات مسيرته بعد تكريمه في القاهرة

آسر ياسين خلال الندوة (إدارة المهرجان)
آسر ياسين خلال الندوة (إدارة المهرجان)

في الليلة التي عاد فيها فيلم «رسائل البحر» إلى شاشة العرض بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» جلس آسر ياسين بين جمهور فوجئ بتفاعله مع الفيلم بعد 16 عاماً على عرضه الأول، وبدأ له أن الحاضرين تفاعلوا معه أكثر مما تفاعل جمهور العرض الأول.

وفي اليوم التالي بالدورة نفسها التي منحته «جائزة فاتن حمامة للتميز»، أعاد إليه هذا العرض ذكرى مكالمة لم يصدّق، حين تلقّاها، أن المتحدث على الطرف الآخر هو داود عبد السيد، المخرج الذي كان يتمنى العمل معه، ليتحدث عن مسيرته الفنية الطويلة في ندوة أدارها المنتج محمد حفظي.

واستعاد آسر ياسين خلالها انتقاله من مسرح الجامعة إلى السينما، وتردّده أمام أول بطولة عُرضت عليه، وما تعلّمه من أدوار تطلّب بعضها أن يعبّر بالصمت، فيما ظلّ أثر بعضها الآخر يلازمه بعد انتهاء التصوير.

وقال ياسين إن علاقته بالتمثيل بدأت على خشبة مسرح الجامعة الأميركية بالقاهرة، أثناء دراسته الهندسة الميكانيكية، قبل أن يخوض تجاربه الأولى أمام الكاميرا في أعمال منها الفيلم القصير «بيت من لحم»، للمخرج رامي عبد الجبار، و«الجزيرة»، للمخرج شريف عرفة.

وأضاف ياسين أنه كان يعمل مع المخرج عمرو سلامة في فيلم «زي النهارده» عندما عرض عليه المخرج محمد ياسين بطولة «الوعد»، من تأليف وحيد حامد. ووقتها، تردّد أمام العرض، إذ أراد أن يطمئن إلى أن خبرته تكفي لتحمّل مسؤولية البطولة.

وأضاف أنه أثناء تصوير «الوعد»، اتصل به المخرج داود عبد السيد للمرة الثانية وكان لقاؤهما الأول قد جرى قبل نحو عامين في «الهناجر» بدار الأوبرا، وتناولا فيه مشروع «رسائل الحب»، الذي كان من المقرر أن يقدّمه أحمد زكي وتأجّل بعد وفاته، بينما في المكالمة الثانية، دعاه عبد السيد إلى قراءة فيلم «رسائل البحر».

وقال ياسين إنه وافق فور قراءة السيناريو، مشبّهاً نصوص المخرج بالروايات التي تدفعه إلى متابعة القراءة لمعرفة ما سيحدث لشخصياتها، مشيراً إلى أن ما قرّبه من «يحيى»، الطبيب الذي يعاني صعوبة في النطق، هو محاولته تجاوز القيود التي اعتاد العيش في ظلها.

شهدت الندوة إقبالاً جماهيرياً كبيراً (إدارة المهرجان)

وأوضح ياسين أنه في بروفات القراءة، تعرّف إلى طريقة عبد السيد في العمل مع ممثليه، إذ كان يناقش معهم ماضي كل شخصية، ويستمع إلى اقتراحاتهم، ويسأل عن مبرّر أي كلمة تُضاف إلى الحوار.

وبعد «رسائل البحر»، واجه ياسين تحدياً مختلفاً في «فرش وغطا»، للمخرج أحمد عبد الله السيد. وقال إن صمت الشخصية جعله يقضي وقتاً في كتابة تاريخها قبل التصوير، كي يعرف كيف تتصرّف في المواقف التي تمرّ بها.

وفي «تراب الماس»، للمخرج مروان حامد، امتدّ أثر الدور مع آسر ياسين إلى ما بعد التصوير، مؤكداً أن الفيلم من أحب أعماله إليه، وأداء شخصية «طه» أرهقته نفسياً ودفعته إلى تعلّم كيفية الخروج منها بعد انتهاء العمل.

وكشف أنه ما زال يستعين بمدرب تمثيل، داعياً الممثلين الشباب وأصحاب الخبرة إلى العمل مع مدربين، انطلاقاً من اقتناعه بأن الممثل يحتاج إلى تطوير أدواته في كل مرحلة من مسيرته.

وعن اختياراته، قال ياسين إن رغبته في تقديم شخصيات تثير اهتمامه هي ما دفعته إلى التمثيل، داعياً إلى العودة إلى البطولة الجماعية التي تعلّم قيمتها من أفلام ممثلين سبقوه، ولرؤيته بأنها من أكثر الأعمال بقاءً في ذاكرة الجمهور.

وأضاف ياسين أن العمل في السينما العالمية كان من طموحاته، وأراد أن يكون له جمهور في مصر أولاً، مؤكداً أنه يرفض الأدوار التي تحصره في صورة نمطية لخدمة توجهات آيديولوجية.

وقال الناقد محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن تنوّع الأدوار التي قدّمها آسر ياسين من أبرز ما يميّز مسيرته، مشيراً إلى قدرته على التنقّل بين شخصيات تختلف في طباعها وطريقة تعبيرها، إذ يعتمد حضوره في كل منها على أدوات مختلفة.

وأضاف عبد الرحمن أن ياسين من أكثر ممثلي جيله اجتهاداً، وحرصه على العمل وإتقانه يظهران في العناية التي يمنحها لكل دور على امتداد مسيرته.

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مهرجان مصر
يوميات الشرق

«الدوحة السينمائي» يكرم الفنان السوري تيم حسن والنجمة الهندية ننديتا داس

الممثل السوري تيم حسن (مؤسسة الدوحة للأفلام)
الممثل السوري تيم حسن (مؤسسة الدوحة للأفلام)
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«الدوحة السينمائي» يكرم الفنان السوري تيم حسن والنجمة الهندية ننديتا داس

الممثل السوري تيم حسن (مؤسسة الدوحة للأفلام)
الممثل السوري تيم حسن (مؤسسة الدوحة للأفلام)

أعلن مهرجان «الدوحة السينمائي» عن تكريم المخرجة والممثلة الهندية ننديتا داس، والفنان السوري تيم حسن بجائزة «التميز الإبداعي» وذلك خلال افتتاح دورته الجديدة المقررة في الفترة من 19 وحتى يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة القطرية، والتي ستشهد حضوراً فنياً وثقافياً بارزاً.

وتعنى الجائزة بتكريم «الإسهامات الاستثنائية» في السينما، من خلال التأثير الفني الراسخ، والقصص الإنسانية المؤثرة التي تتجاوز حدود الثقافات، حسب بيان المهرجان الاثنين، مضيفاً أن «المكرمين من الأسماء الرائدة في فن (السرد القصصي)، واستكشاف الهوية والتاريخ وتعقيدات التجربة الإنسانية من خلال الأداء».

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «الدوحة للأفلام» ومديرة مهرجان «الدوحة السينمائي»، في بيانها: «للسينما قوة تتخطى كل الحدود، وتتحدى المفاهيم السائدة، وتقربنا من إنسانيتنا المشتركة»، وأضافت فاطمة الرميحي أن «ننديتا داس، وتيم حسن، هما أرقى تجليات هذه القوة، فبراعتهما الفنية اللافتة، وشجاعتهما في التعبير، والتزامهما الراسخ بالسرد القصصي الأصيل يترك أثراً يتجاوز كل الحدود الجغرافية والثقافية».

المخرجة والممثلة الهندية ننديتا داس (مؤسسة الدوحة للأفلام)

وأكدت فاطمة الرميحي أن «المكرمين يذكراننا بأن السينما قوة قادرة على صياغة طريقة رؤيتنا وفهمنا لبعضنا وتواصلنا معاً»، وأن التكريم في «الدوحة السينمائي» لتمتعهما بإرثٍ إبداعي بات مصدر إلهام للجمهور ولجيل جديد من صناع الأفلام. وعلى مدار 3 عقود شاركت الممثلة والمخرجة والناشطة الاجتماعية الهندية ننديتا داس في أكثر من 40 فيلماً روائياً، وقدمت أولى تجاربها الإخراجية عام 2008 بفيلم «فراق»، ومنحتها الحكومة الفرنسية وسام «الفنون والآداب» من رتبة فارس، كما أنها تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وشارك الفنان السوري تيم حسن في مسلسلي «الزير سالم»، و«صلاح الدين الأيوبي» للمخرج الراحل حاتم علي وهو لا يزال طالباً، كما قدم بطولة مسلسلي «نزار قباني»، و«الملك فاروق»، وتصدر المواسم الـ5 لمسلسل «الهيبة»، وأيضاً «تاج»، و«تحت سابع أرض»، و«مولانا». وأعرب الناقد السعودي أحمد العياد عن سعادته بخبر تكريم تيم حسن، وننديتا داس في «الدوحة السينمائي» قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «لكل واحد منهما مساراً مختلفاً، ولدي ما أحبه في التجربتين، حيث يستدعي تكريم تيم مرحلة كاملة من الدراما السورية والعربية، وأتذكره في (الزير سالم)، و(التغريبة الفلسطينية)، وأيضاً تقديمه لشخصية (الملك فاروق)، حيث جعلنا نرى إنساناً وراء شخصية عامة وأقنعنا بتحولاتها على مدى سنوات».

لقطة من فيلم «المومياء» لشادي عبد السلام (مؤسسة الدوحة للأفلام)

وأكد العياد أن تجربة ننديتا داس واختياراتها بصفتها ممثلة تعطينا مدخلاً إلى فهم ما يشغلها كونها مخرجة، موضحاً: «أتذكّرها في (Fire)، و(Earth)».

وفي السياق، يتنافس في «الدوحة السينمائي»، نخبة مختارة من الأفلام العربية والعالمية الروائية الطويلة والقصيرة، إلى جانب برنامج «سينما الخليج»، ومسابقة «أجيال للأفلام»، ويبرز المهرجان قدرة الموسيقى على تجاوز الحدود وإبراز الأصوات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي وتقديم تجارب ثقافية مشتركة من رواد «الهيب هوب» الفلسطينيين والأصوات السودانية الجديدة، إلى فنانين عالميين وتعاون استثنائي مع أوركسترا «قطر الفلهارمونية».

ومن أبرز محطات المهرجان إطلاق برنامج «كلاسيكيات الدوحة»، الذي يحتفي بالسينما الخالدة ذات القيمة الفنية والثقافية، عبر أفلام جرى ترميمها بالشراكة مع مؤسستي «السينما العالمية»، و«الدوحة للأفلام»، حيث يضم البرنامج فيلمي «معركة الجزائر» للمخرج جيلو بونتيكورفو، و«المومياء: يوم أن تحصى السنين» للمخرج شادي عبد السلام.

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مهرجان قطر