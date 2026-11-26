يرى 63 في المائة من كبار مسؤولي تقنية المعلومات في السعودية أن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات تشكل المنصة الرئيسية التي تعتمد عليها شركاتهم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات واتخاذ القرارات، بينما يستخدمها 27 في المائة آخرون لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من الوظائف الأساسية.

جاء ذلك في دراسة أجرتها مؤسسة «يوغوف» بتكليف من شركة «إس إيه بي» (SAP) خلال النصف الأول من عام 2026، وشملت 260 من كبار صناع القرار التقني في شركات سعودية متفاوتة الأحجام تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة.

وكشفت النتائج عن اعتماد المؤسسات على الأنظمة التقنية القائمة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التعامل معه بوصفه تقنية منفصلة عن التطبيقات التي تدير العمليات المالية والموارد البشرية وسلاسل التوريد وغيرها من الوظائف المؤسسية.

ثقة مرتفعة بالأنظمة القائمة

أظهرت الدراسة أن 60 في المائة من المشاركين لديهم ثقة كبيرة بقدرة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وغيرها من التطبيقات المؤسسية على دعم استخدامات أكثر تقدماً للذكاء الاصطناعي والأتمتة خلال العامين المقبلين، بينما أبدى 35 في المائة ثقة بدرجة أقل.

وتعمل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) على ربط البيانات والعمليات داخل الشركات بما يسمح بإدارة الوظائف المختلفة عبر منظومة موحدة. ويتيح دمج الذكاء الاصطناعي بهذه الأنظمة الاستفادة من المعلومات التشغيلية في تحليل البيانات والمساعدة على اتخاذ القرارات وتنفيذ بعض الإجراءات آلياً.

وقال الدكتور فهد نواب، نائب رئيس «إس إيه بي» في السعودية، إن تحقيق قيمة فعلية من الذكاء الاصطناعي يعتمد على مدى ارتباطه بالتطبيقات والبيانات والعمليات التي تستخدمها المؤسسات في أعمالها اليومية.

وأوضح أن هذا التكامل يمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرة أفضل على فهم سياق العمل، والمساعدة على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات المؤسسة، مع توسيع الأتمتة ضمن ضوابط رقابية مناسبة.

أبدى 60 % من المشاركين ثقة كبيرة بقدرة الأنظمة المؤسسية على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة (أدوبي)

تسريع القرارات يتصدر الأولويات

فيما يتعلق بالفوائد المتوقعة من التوسع في استخدام أنظمة إدارة الموارد والعمليات المؤسسية ذاتية التشغيل، وضع 54 في المائة من المشاركين تسريع اتخاذ القرارات وتحسين جودتها في مقدمة الأولويات.

وجاء تعزيز إنتاجية الموظفين في المرتبة التالية بنسبة 48 في المائة، في حين توقع 46 في المائة تحسناً في الكفاءة التشغيلية والقدرة على التعامل مع المتغيرات. وتعكس هذه النسب توقعات المسؤولين المشاركين في الاستطلاع، وليست نتائج أداء فعلية قاستها الدراسة بعد تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب هذه الاستخدامات أهمية في القطاعات التي تعتمد على تنسيق العمليات والمعلومات بين إدارات متعددة، مثل التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث يمكن للأنظمة المؤسسية توفير البيانات اللازمة لمتابعة العمليات وإدارة الموارد.

نحو مؤسسات أكثر اعتماداً على الأتمتة

تستند رؤية «إس إيه بي» للمؤسسات ذاتية التشغيل إلى الجمع بين تطبيقات الأعمال والبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تقنية مترابطة، تسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالمساعدة على تنفيذ المهام عبر وظائف المؤسسة المختلفة.

ويعتمد هذا النموذج على إتاحة المعلومات التشغيلية للوكلاء الأذكياء، بما يمكّنهم من التعامل مع العمليات وفق قواعد محددة، مع استمرار الإشراف البشري والمسؤولية عن النتائج.

ويرى نواب أن المؤسسات السعودية تتجه بصورة متزايدة إلى تقييم مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين عملياتها القائمة، بدلاً من الاقتصار على تجربة التطبيقات الجديدة بمعزل عن بيئات العمل الفعلية.

ويشير إلى أن الربط بين البيانات الموثوقة والعمليات المؤسسية قد يوفر فرصاً لتحسين الإنتاجية وجودة القرارات، مع الحفاظ على دور الموظفين في الرقابة على الأنظمة.

تسعى «إس إيه بي» إلى دمج البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير مؤسسات أكثر اعتماداً على الأتمتة تحت إشراف بشري (غيتي)

تطبيقات عملية في الرياض

من المقرر أن تستعرض «إس إيه بي» هذه التوجهات خلال فعالية «SAP NOW AI Tour Riyadh»، التي تقام في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2026 بمركز «سراج» للفعاليات في الرياض.

ويتناول البرنامج دور مساعد الذكاء الاصطناعي «جول» (Joule) في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتنفيذ المهام عبر تطبيقات الأعمال، إلى جانب عروض وجلسات تتعلق بأنظمة إدارة الموارد السحابية والإدارة المالية والموارد البشرية وسلاسل التوريد وتجربة العملاء. وتتضمن الفعالية جلسة حول طموحات السعودية في الذكاء الاصطناعي، وشراكات مرتقبة لدعم تنمية المهارات والابتكار المحلي.

وتشارك «غوغل كلاود» راعياً ماسياً للفعالية، بينما تحضر «مايكروسوفت» و«أوبن تكست» بصفة راعيين بلاتينيين، إلى جانب 20 جهة راعية أخرى.

وتضع نتائج الاستطلاع الأنظمة المؤسسية القائمة في موقع محوري ضمن خطط الشركات السعودية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يبقى قياس أثر هذا التوسع على سرعة القرارات والإنتاجية والكفاءة التشغيلية مرتبطاً بنتائج التطبيقات الفعلية خلال المرحلة المقبلة.