التوقف التام لجميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد... عجز العملاء عن إجراء معاملاتهم في أكبر بنك في أميركا... تعطل برنامج «مايكروسوفت أوتلوك»... خدمات «أبل» غير متاحة... حتى نظام البريد الإلكتروني السري لوكالة الأمن القومي توقف عن العمل.

سلسلة من الأعطال التقنية

أثارت سلسلة من الأعطال التقنية الأخيرة والفوضى الناتجة عنها، استياءً وحيرةً لدى الكثيرين. وقد ربط بعض المسؤولين هذه الأعطال بتحديثات تقنية روتينية. وأشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن السبب قد يكون التسرع العالمي في بناء دفاعات ضد قراصنة الذكاء الاصطناعي، على الرغم من عدم وجود أدلة علنية تشير إلى أن الهجمات الإلكترونية كانت سبباً في أي من هذه الأعطال.

كوارث الأنظمة المعقدة جزء لا يتجزأ من دورات الازدهار والركود في الابتكار

قد تبدو هذه الحوادث كأنها أزمات فريدة من نوعها في عصر المعلومات، لكن مؤرخي التكنولوجيا يصفونها بأنها عادية. فهم يرون أن الكوارث في الأنظمة المعقدة جزء لا يتجزأ من دورات الازدهار والركود في الابتكار. ففي العصور الماضية، غالباً ما كانت التطورات تأتي مصحوبة بفقدان آلاف الأرواح، مثل انفجارات السفن البخارية في فجر العصر الصناعي. وكانت هناك أيضاً كارثة هيندنبورغ في السنوات الأولى للطيران التجاري، وحريق «أبولو 1» عند بدايات عصر الفضاء.

من هذا المنظور، تُعدّ الانقطاعات الأخيرة جزءاً من عملية التعلم، ولحسن الحظ لم تُسفر عن أي خسائر بشرية. ولأن المخترعين عادةً ما يعملون في طليعة الفيزياء وعلوم المواد والفهم البشري، فإن الإخفاقات الكبيرة -التجربة والخطأ- هي الوسيلة الرئيسية التي يكشفون بها عن العيوب الخفية وراء أفكارهم النيرة.

مفارقات التقدم

يتفق المؤرخون عموماً على أن دورات التقدم والفشل كانت جزءاً لا يتجزأ من ابتكار الطاقة البخارية، وشبكات الكهرباء، والطائرات، والمواد الكيميائية، والطب، والصواريخ، والحواسيب.

يقول تشارلز بيرو، عالم الاجتماع بجامعة ييل، والمعروف بكتابه الصادر عام 1984 بعنوان «الحوادث العادية: التعايش مع التقنيات عالية المخاطر»، إن الإخفاقات الكبرى في الأنظمة المعقدة لم تكن محتملة فحسب، بل حتمية، بغض النظر عن مستوى الكفاءة في إدارة النظام، والتدريب على السلامة، وخطوات الوقاية. وقد طرح هنري بيتروسكي، المؤرخ بجامعة ديوك، وجهة نظر إيجابية حول حجة مماثلة، فكتب أن الفشل كان شرطاً أساسياً لتحقيق الإنجازات.

من انفجارات السفن البخارية... إلى الحرائق الكهربائية

كانت غلايات البخار عالية الضغط في القرن التاسع عشر تتعرض للانفجار بشكل متكرر، ففي السفن البخارية التي تجوب أنهار الولايات المتحدة، تسببت الانفجارات العنيفة في مقتل آلاف الأشخاص قبل وضع قوانين عامة لسلامة الركاب، وصمامات تخفيف الضغط، وسبائك الصلب الموحدة. وفي عام 1865، أودى انفجار بالقرب من ممفيس، تينيسي، بحياة 1700 راكب.

وكذلك، أدت الأسلاك الكهربائية البدائية إلى حرائق كارثية في المدن، وكثيراً ما كان عمال خطوط الكهرباء يتعرضون للصعق الكهربائي على الأسلاك العلوية الحية. وقد أدت هذه المآسي إلى تحسين العزل، وقواطع الدائرة، وتأريض الأسلاك الذي يُعيد توجيه التيارات الشاردة.

أعطال الطائرات الأولى

شهدت الطائرات الأولى أعطالاً هيكلية، وتوقفاً مفاجئاً للمحركات، ومشكلات ديناميكية هوائية حيّرت الطيارين. فقد شهدت طائرة «دي هافيلاند كوميت»، أول طائرة ركاب تجارية في العالم، سلسلة من الحوادث المميتة بدءاً من عام 1953. ومع مرور الوقت، اكتشف المهندسون أن الشكل المربع لنوافذ الطائرة تسبب في تشقق الهياكل المجاورة وإضعافها إلى درجة أن بدن الطائرة كان يتمزق.

سموم الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية

كما حدث وتم طرح الأدوية والمواد الكيميائية الصناعية للعلن دون إجراء تجارب سريرية أو فحوصات سُمِّية. وتسببت مواد مثل الراديوم وطلاء الرصاص والأدوية الاصطناعية المبكرة في أضرار جسيمة قبل إنشاء أطر وهيئات تنظيمية، مثل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

كوارث الصواريخ

كانت الصواريخ ورحلات الفضاء مشاهد مبهرة من الفشل الكارثي. في عام 1957، انطلق صاروخ أطلس، أول صاروخ أميركي باليستي عابر للقارات، من منصة الإطلاق في أول رحلة تجريبية له. استمر لمدة 24 ثانية قبل أن تتعطل محركاته.

نجحت كل هذه التقنيات الناشئة، في مجملها، في إحداث نقلة نوعية وجعل العالم مكاناً أفضل، حيث يسود الأمان ويزدهر الناس.

استغرق الأمر سنوات، بل عقوداً أحياناً، من البحث والتقصي، والتجارب، والاحتجاجات العامة، والدعاوى القضائية، وقوانين البناء، وهوامش الأمان، ومعايير التكنولوجيا، والهيئات المستقلة التي تُعنى باعتماد السلامة -كل ذلك بالإضافة إلى حرص المهندسين والمصممين على استخلاص أقصى استفادة ممكنة من دروس الإخفاقات.

عندما لا يكون الفشل حتمياً

في أغلب الأحيان، كانت الإخفاقات الكارثية في الماضي ناتجة عن محدودية المعرفة، أو ما يمكن معرفته، دون تجربة مسبقة. ولكن في بعض الحالات، كانت نتيجة تهور نابع من الرغبة في السبق، أو السرعة، أو التكلفة المنخفضة.

ويمكن الحد من هذا التهور، كما يقول رايان هارتي، مؤرخ التكنولوجيا في جامعة جونز هوبكنز، الذي يرفض فكرة حتمية الإخفاقات. ويضيف أن المخاطر «يمكن إدارتها مع مراعاة السلامة». وأن الهدف هو «التطور التدريجي بدلاً من التسرع وإحداث المشكلات».

استثمار هائل في أنظمة ضخمة ومعقدة لا نملك السيطرة الكاملة عليها

وأشار بعض المحللين إلى أن العوامل السياسية قد تُفاقم أو تُخفف من حدة دورات النجاحات والإخفاقات التكنولوجية. وقال ماثيو هيرش، مؤرخ التكنولوجيا في معهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون: «لقد استثمرنا مبالغ طائلة في أنظمة ضخمة ومعقدة لا نملك السيطرة الكاملة عليها».

ومما يزيد الأمر سوءاً في كثير من الأحيان هو عدم صيانة هذه الأنظمة بشكل صحيح. ففي حالة انقطاع الخدمة الأخير في إدارة الطيران الفيدرالية، ألقى المسؤولون باللوم على تشغيل البرامج الجديدة بسبب أسلاك النحاس القديمة. ولم يتم تحديث هذه البنية التحتية نتيجة لخفض الإنفاق.

وقال هيرش: «ما نشهده الآن هو انهيار للبنية التحتية بسبب الإهمال، نتيجة للتقشف». وأضاف، مشيراً إلى صيانة أنظمة مراقبة الحركة الجوية وشبكات الطاقة: «الأمر ليس مثيراً للاهتمام. نعرف تماماً كيفية إصلاحها. المسألة تتعلق بالمال، وهذا المال لم يُنفق بعد».

وتيرة التطور المتسارعة للذكاء الاصطناعي تزيد من حدة المخاوف

ويقول محللو المخاطر إن وتيرة التطور المتسارعة للذكاء الاصطناعي تزيد من حدة المخاوف. فالمجتمع الحديث مُدمن بالفعل على الأجهزة التي تعتمد على أشباه الموصلات المتقدمة، ويزداد اعتماده على الذكاء الاصطناعي بسرعة. ويقول زاكاري لوب، مؤرخ التكنولوجيا في جامعة بيردو: «لا نُدرك مدى اعتمادنا على أنظمة معينة إلا عندما تتوقف عن العمل. ومن السهل أن نفترض أن الأمور ستستمر في العمل لأنها، في الغالب، كذلك».

«خطأ الألفية»

لكن هناك أمل في أن تساعدنا التدابير الاستباقية على تجنب الكوارث. من الأمثلة على ذلك مشكلة عام 2000، أو ما يُعرف بـ«خطأ الألفية»، وهو تهديد ظهر مع بداية عام 2000. ولتوفير مساحة التخزين، تمت برمجة الحواسيب لقراءة السنوات برقمين فقط بدلاً من أربعة، كما في كتابة «99» بدلاً من «1999».

خشي الناس من توقف عمل البنوك وشبكات الكهرباء ومراقبة الحركة الجوية والمصاعد والأجهزة الطبية. إلا أن جهوداً عالمية ضخمة أعادت كتابة ملايين الأسطر من التعليمات البرمجية، مما جعل الألفية الجديدة تمر بسلام.

قال لوب إن العبرة هي ألا «نعد أشياءً مثل الحواسيب والكهرباء أمراً مفروغاً منه».

* خدمة «نيويورك تايمز»