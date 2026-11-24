قلل الكرملين، الثلاثاء، من احتمال التوصل إلى تفاهم سريع لتوسيع المفاوضات الثلاثية وضم أوروبا إليها. ومع تأكيد التحضير لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا برعاية أميركية، وجّهت الرئاسة الروسية دعوة جديدة إلى الأوروبيين لفتح قنوات حوار تهدف إلى استكشاف آفاق السلام و«القيمة المضافة» التي يمكن أن تحملها المشاركة الأوروبية في التسوية، قبل الحديث عن دعوة ممثلي أوروبا إلى الجولات التفاوضية المباشرة.

وشكلت المشاركة الأوروبية في عملية السلام التي ترعاها واشنطن عقدة رئيسية بسبب إصرار موسكو على أن «تحالف الراغبين»، الداعم أوكرانيا، الذي يضم غالبية البلدان الأوروبية تحول إلى «معسكر حرب» وليس طرفاً في جهود السلام؛ وفق تصريحات الكرملين.

الرئيس بوتين خلال استقباله الموفدَين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الكرملين يوم 12 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

لكن واشنطن قدمت طلباً مباشراً إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه المبعوثَين الأميركيين؛ جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بضرورة أن تشارك أوروبا في جولات التفاوض المقبلة؛ لبحث ملف الأمن الأوروبي الشامل والضمانات المتبادلة بين روسيا والغرب.

وفي وقت لاحق، أعلن بوتين استعداد بلاده لاستقبال مبعوثين أوروبيين يمثلون «الترويكا» لبحث «مستوى استعداد أوروبا للإسهام في إحلال السلام». وعاد الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، للتأكيد على هذه النقطة، وقال إن موسكو «لا تزال غير مدركةٍ إسهام (الاتحاد الأوروبي) في عملية السلام». وأشار إلى أن الأوروبيين يصرون على تحويل المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إلى محادثات رباعية.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك اتفاق بشأن موعد انطلاق الجولة المقبلة من المحادثات في أبوظبي، قال الناطق الروسي إن العمل جارٍ لترتيب اللقاءات المقبلة، من دون أن يحدد موعداً لذلك. لكنه أضاف: «لا ندرك تماماً بعدُ القيمة المضافة التي يمكن أن تجلبها المشاركة الأوروبية، وما الإسهام الإضافي الذي يمكن أن تقدمه لعملية السلام».

وفي الأسبوع الماضي، صرح بوتين بأن روسيا دعت الأوروبيين عبر القنوات الدبلوماسية إلى موسكو للاستماع إلى موقفهم من التسوية الأوكرانية. وبعد ذلك، سيقرر الكرملين الصيغة التي سيُستكمل بها الحوار مع كييف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يميناً) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» بمبنى المستشارية في برلين (أ.ب)

وأشار إلى شروط إضافية لدى موسكو لمشاركة الأوروبيين، بينها - فضلاً عن الشروط السابقة التي اشتملت الإقرار بالوقائع الميدانية الجديدة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع - التراجع عن فكرة نشر بعض دول «الاتحاد الأوروبي» قوات في أوكرانيا بعد انتهاء «الأعمال العدائية»، وشدد على أن هذه فكرة «غير مقبولة لدى الجانب الروسي».

وأشار بوتين أيضاً إلى ضرورة دمج الضمانات المقدمة لموسكو وكييف في الأمن الأوروبي الشامل، ورأى أن هذا «مطلب مشروع لروسيا».

ومع تأكيد بيسكوف الموقف ذاته، زاد أن إصرار الأوروبيين على تحويل المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا إلى صيغة رباعية يحتاج إلى مزيد من العمل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة: «هناك وجهات نظر مختلفة، لكن الأوروبيين يصرون على أن تكون هذه المحادثات بصيغة رباعية». وتطرق إلى القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء روسيا والصين والولايات المتحدة أخيراً، مؤكداً أن بوتين «لم يُسلّم أي وثائق تتعلق بالتسوية الأوكرانية إلى الرئيسين؛ الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ، خلال اجتماعهم في شنجن» بالصين.

وحمل هذا النفي رداً على تسريبات صحافية تحدثت عن وثائق تدوولت خلال القمة، في حين كانت مصادر روسية تحدثت عن أن الرؤساء لم يتحدثوا بشكل تفصيلي عن الملف الأوكراني خلال اللقاء.

في غضون ذلك، بدا أن الجهد الأميركي يتجه نحو مواصلة التأثير على موسكو لحملها على الموافقة على حضور الأوروبيين اللقاءات التفاوضية المقبلة.

وأكد، الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، أن الهدف الأكبر لمفاوضات التسوية في أوكرانيا يتجاوز مجرد وقف النزاع، ليتمثل في «إعادة ضبط العلاقات بين روسيا وأوروبا».

وأوضح في مقابلة مع مجلة «نيويورك» أن هذه الخطوة تمثل «الجائزة الكبرى» التي ستنهي حالة التوتر والعدوان المستمر بين الجانبين، معرباً عن أمله في أن تفتح هذه التسوية مساراً يتيح للشعوب العيش بسلام والتعاون التجاري.

وكان كوشنر أعلن في منشور عبر منصة «إكس»، الأحد، أن واشنطن تعتزم التفاوض مع روسيا وأوكرانيا وشركائها الأوروبيين خلال الأسابيع المقبلة بشأن نظام الأمن الأوروبي بعد انتهاء النزاع.

وقال إنه «خلال الأسابيع المقبلة، نعتزم العمل مع أوكرانيا وشركائنا الأوروبيين وروسيا، عبر محادثات خاصة ومناقشات متعددة الأطراف، لمحاولة التوصل إلى فهم مشترك لهذه المنظومة».

زيلينسكي يحيّي الصحافيين بعد انتهاء مؤتمر للمشاركين في «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأكد كوشنر أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا يمكن إقرارها بمعزل عن ترتيبات الأمن الأوروبي بعد انتهاء النزاع، مشدداً على ضرورة معالجة المسألتين معاً.

وفي موضوع متصل، أكد كوشنر أهمية «مجلس روسيا - الناتو» في بناء منظومة أمنية جديدة بأوروبا خلال مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا. وقال إنه توجد بالفعل في أوروبا بنية تحتية كبيرة يمكننا البناء عليها ومواصلة العمل انطلاقاً منها، مثل «مجلس روسيا - الناتو».

وأضاف المبعوث الرئاسي: «مع ذلك، فسيظل (حلف شمال الأطلسي - ناتو)، بطبيعة الحال، الركيزة الأساسية لما نسعى إلى تحقيقه في إطار هذه التسوية. ونأمل أن يصبح (الحلف) أقوى بكثير؛ بحيث يمتلك حقاً القدرة على العمل حارساً للسلام، دون أن يُنظر إليه على أنه طرف استفزازي».

يذكر أن «مجلس روسيا - الناتو» هو آلية تشاور بين روسيا ودول «حلف شمال الأطلسي»، تشكلت في 28 مايو (أيار) عام 2002 في روما. وافترضت صيغة «29+1» إجراء مشاركات ومناقشات متساوية الحقوق بشأن قضايا الأمن، والحد من التسلح، ومكافحة الإرهاب، وتدابير منع الحوادث.

وبعد عام 2014، علّق «الناتو» تعاونه العملي مع روسيا، واقتصر على الحوار السياسي. وكانت الاجتماعات تُعقد بشكل غير منتظم. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، عقب اجتماع وزراء خارجية دول «حلف شمال الأطلسي» في بروكسل، إلغاء «مجلس روسيا - الناتو».

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قال قبل يومين إن أي حديث عن خيار انضمام أوكرانيا إلى «الناتو» غير مقبول على الإطلاق بالنسبة إلى موسكو. ورأى أن «مجرد وجود صيغة (شبه العضوية) في (الناتو) والبحث عن بعض (الحلول الإبداعية) في هذا المجال، خيار غير مقبول بالنسبة إلينا». وأشار إلى أنه في ظل المسار العدائي لروسيا وعسكرة «الاتحاد الأوروبي»، فلا ترى موسكو فارقاً كبيراً بين «الاتحاد الأوروبي» و«الناتو».

على صعيد آخر، أثارت هجمات أوكرانية ضد سفن حربية روسية في بنغازي وخليج فنلندا مخاوف أوروبية متصاعدة من مخاطر اتساع رقعة الحرب وفتح جبهات مواجهة جديدة فيها.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الثلاثاء، لنظيره الأوكراني، آندريه سيبيغا، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت سفينتين روسيتين قبالة بنغازي في ليبيا مؤخراً. وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن تاياني شدّد خلال حديثه مع نظيره الأوكراني على «الأهمية البالغة التي توليها إيطاليا لمواصلة العمل لمنع امتداد النزاع مع روسيا إلى البحر المتوسط أيضاً»، مؤكّداً أن «احترام سيادة ليبيا ضرورة بالنسبة إلى إيطاليا».

وحذر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، من تهديد جدي بامتداد النزاع الأوكراني إلى بحر البلطيق، مؤكداً أن كييف تتحمل «مسؤولية خاصة» عن منع حدوث ذلك.

قادة عالميون بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة ما يُعرف بـ«تحالف الراغبين» الذي يضم أبرز حلفاء أوكرانيا وداعميها في برلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تقف وراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا، وذلك في إطار حملة انتقامية متصاعدة ضد موسكو رداً على غزوها الشامل أوكرانيا.

وقال بيستوريوس للصحافيين الاثنين، عقب اجتماعه مع نظيره الأوكراني، يفغيني خمارا، في برلين: «يجب ألا تمتد الحرب إلى بحر البلطيق». وأوضح أن أوكرانيا تمتلك الحق في مهاجمة أهداف عسكرية داخل روسيا تُستخدم في شن هجمات عليها، لكنه شدد على مسؤولية كييف عن تجنب توسيع نطاق النزاع. وأكد الوزير الألماني ضرورة ضمان حرية الملاحة في المنطقة، مشيداً بتعامل السلطات الفنلندية مع الحادث الأخير في خليج فنلندا، ووصف تصرفاتها بأنها اتسمت بالحكمة وضبط النفس.

صورة من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي استُهدف ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

من جانبه، أكد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف «الناتو»، مارك روته، في برلين، أن دول «الحلف» لا ترغب في تصعيد التوتر بمنطقة البلطيق، مشدداً على أهمية استقرار المنطقة وأمنها.

ودخلت مسيّرة استطلاع روسية لمدة وجيزة المجال الجوي لبولندا خلال هجوم على أوكرانيا وقع ليلاً، بعد أيام فقط من سقوط 3 صواريخ روسية في الأراضي البولندية، وفق ما أفاد به الجيش ووزراء الثلاثاء. واتّهمت بولندا، التي تدعم أوكرانيا في نزاعها المتواصل منذ نحو 5 سنوات مع روسيا، موسكو مراراً بالسعي إلى استهداف أنصار كييف بحرب «متعددة الوسائل».

نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأميركي، ​بيت هيغسيث، لم يوافق بعد على نقل نحو 60 صاروخاً اعتراضياً للدفاع الجوي من طراز «باتريوت» وافقت واشنطن بالفعل على تزويد أوكرانيا بها. وتؤكد أوكرانيا مراراً أنها بحاجة ماسة إلى مزيد من ‌الصواريخ الاعتراضية للتصدي ‌للهجمات الروسية المتصاعدة ​بالصواريخ ‌والطائرات المسيرة. وذكرت ⁠الصحيفة ​أن الصواريخ ⁠الاعتراضية تشمل صواريخ من طرازي «باك3» و«باك2» أميركية الصنع، وأن بعضها موجود ضمن ترسانات أوروبية ويتم تزويد كييف بها من قبل حلفائها الغربيين.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ في كييف يوم 21 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات يُزعم أن قراصنة إلكترونيين سرقوها من «هيئة الإحصاء الروسية (روس ستات)» أن عدد القتلى العسكريين الروس المسجلين يقترب من 500 ألف، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية عدة ومجلة «دير شبيغل» الألمانية، الاثنين. وقالت وسائل الإعلام إنها تمكنت من الوصول إلى مجموعة البيانات التي يعتقد أن مجموعتي القرصنة «سايبر بارتيزانز» و«سايلنت كرو» استولتا عليها خلال هجوم إلكتروني على «الهيئة». وأشارت تقارير إلى أن المجموعتين على صلة بالمعارضة البيلاروسية أو بتجمعات مؤيدة لأوكرانيا. وأكدت هيئة «روس ستات» تعرضها لهجوم إلكتروني في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لكنها نفت تسريب أي بيانات. وتعدّ وسائل الإعلام التي حصلت على مجموعة البيانات أنها موثوقة.

ووفق التقارير، كما نقلت عنها «وكالة الأنباء الألمانية»، فإن البيانات تغطي حالات الوفاة في روسيا. وقالت وسائل الإعلام إنها تمكنت من تحديد عدد العسكريين القتلى من خلال تصفية البيانات وفق معايير عدة؛ من بينها: سبب الوفاة المسجل، ومكان حدوثها، والمهنة. وقدرت معظم التقارير عدد القتلى الروس بأكثر من 490 ألفاً، منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022 وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2026.