خسرت البحرية الروسية الكورفيت «ميركوري»، وهي سفينة حربية متعددة المهام مجهزة بصواريخ وأنظمة دفاع جوي، في ميناء بنغازي الليبي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ليضاف إلى قائمة السفن الحربية التي أغرقتها أوكرانيا أو دمّرتها أو ألحقت بها أضراراً جسيمة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير (شباط) 2022.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم، مؤكداً استخدام سبعة زوارق مسيّرة وإغراق الكورفيت، في عملية امتدت معها استهدافات القطع البحرية الروسية إلى البحر المتوسط.

وفيما يلي أبرز هذه القطع الروسية المستهدفة، وأهميتها العسكرية ومصيرها بعد الهجمات:

«ساراتوف» - 24 مارس (آذار) 2022

سفينة إنزال كبيرة من فئة «أليغاتور»، أي قطعة مخصصة لنقل الجنود والدبابات والآليات وإنزالها على الشواطئ، ويمكن استخدامها للإمداد العسكري.

دُمّرت في 24 مارس 2022 في ميناء بيرديانسك الأوكراني، الذي كانت القوات الروسية قد سيطرت عليه، إثر هجوم أوكراني قال مسؤول موالٍ لموسكو إنه نُفّذ بصاروخ باليستي من طراز «توتشكا-يو».

وجاءت خسارتها خلال الأسابيع الأولى للغزو، لتصيب قدرة روسيا على نقل المعدات والقوات عبر بحر آزوف ودعم عملياتها في جنوب أوكرانيا.

«موسكفا» - 13 أبريل (نيسان) 2022، غرقت يوم 14 أبريل

«موسكفا» طراد صاروخي روسي من فئة «سلافا»، أي سفينة حربية كبيرة مسلحة بصواريخ مضادة للسفن وأخرى للدفاع الجوي، ومجهزة لإدارة العمليات البحرية. وكان سفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي.

وتوثّق دراسة نشرها مركز أبحاث الجيش الأسترالي إصابة «موسكفا» بصاروخَي «نبتون» أوكرانيَّين مضادَّين للسفن قبل غرقه في اليوم التالي. واستمد هذا الطراد أهميته من دوره القيادي ومنظوماته الدفاعية، ما جعل فقدانه خسارة عسكرية ورمزية بارزة لموسكو بعد أقل من شهرين على بدء الغزو.

الطراد الصاروخي الروسي «موسكفا» عائداً إلى ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم... 16 نوفمبر 2021 (رويترز)

«فاسيلي بيخ» - 17 يونيو (حزيران) 2022

قاطرة إنقاذ عسكرية مخصصة لسحب السفن ومساعدتها، استُخدمت أيضاً للإمداد. وحسب موقع وزارة الدفاع الأوكرانية، استُهدفت أثناء نقل أسلحة وذخائر وأفراد إلى جزيرة الثعبان، وكانت تحمل منظومة دفاع جوي من طراز «تور» أخفقت في اعتراض الصواريخ المنخفضة التحليق. وغرقت إثر الضربة التي وصفتها الوزارة بأنها أول استخدام ناجح لصواريخ مضادة للسفن قدّمها الغرب منذ بدء الغزو الشامل، ما أضر بخط إمداد الحامية الروسية على الجزيرة.

Spasatel Vasily Bekh, a tug of the russian black sea fleet, successfully demilitarized by the @UA_NAVY. The ship was transporting personnel, weapons and ammunition to the occupied Snake Island. Moskva never be alone... https://t.co/3slXr6qtEl — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 17, 2022

«أولينيغورسكي غورنياك» - 4 أغسطس (آب) 2023

سفينة إنزال كبيرة من فئة «روبوتشا»، مخصصة لنقل الجنود والمدرعات والإمدادات، جرى استهدافها في 4 أغسطس (آب) 2023. وحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، استهدفها زورق مسيّر في خليج نوفوروسيسك، في أول عملية أوكرانية ناجحة بوسيلة غير مأهولة على مسافة تزيد على 700 كيلومتر من الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف. وأظهرت السفينة ميلاناً شديداً إلى اليسار، بما يشير إلى غمر مقصوراتها بالمياه إثر ثقب في بدنها قرب غرفة المحركات. واعتبرت الوزارة أن العملية دفعت موسكو إلى إعادة تقييم أمن قواعدها البحرية، وعقّدت استخدام السفن الكبيرة لنقل الشحنات العسكرية إلى شبه جزيرة القرم.

«مينسك» - 13 سبتمبر (أيلول) 2023

سفينة إنزال كبيرة أخرى من فئة «روبوتشا»، أصابتها صواريخ أوكرانية أثناء وجودها في حوض جاف بمجمع إصلاح السفن في سيفاستوبول، بشبه جزيرة القرم. وألحقت الضربة والحريق اللاحق أضراراً مدمرة ببنيتها العلوية ومقصوراتها الداخلية، واعتبرت كييف إصلاحها غير مجدٍ اقتصادياً. وأظهر استهدافها قدرة أوكرانيا على الوصول إلى السفن داخل منشآت صيانتها.

«روستوف أون دون» - 13 سبتمبر 2023، ثم 2 أغسطس 2024

غواصة هجومية من فئة «كيلو» المحسنة، تعمل بالديزل والكهرباء، وتستطيع تنفيذ مهام تحت الماء وإطلاق صواريخ «كاليبر» على أهداف برية.

أصيبت بأضرار واسعة في بدنها خلال الهجوم نفسه الذي استهدف سفينة «مينسك» في سيفاستوبول. وفي أغسطس 2024، أعلنت أوكرانيا إغراقها بضربة جديدة. وتكمن أهميتها في قدرتها على شن ضربات صاروخية من البحر، فيما أدى استهدافها إلى تعطيل إحدى منصات الهجوم الروسية وإلحاق أضرار بمنشآت صيانتها.

الغواصة الروسية التي تعمل بالديزل والكهرباء «روستوف أون دون» تبحر في مضيق البوسفور، في طريقها إلى البحر الأسود، في إسطنبول بتركيا يوم 13 فبراير 2022 (رويترز)

«أسكولد» - 4 نوفمبر 2023

كورفيت صاروخي من فئة «كاراكورت»، صُمّم لحمل ثمانية صواريخ «كاليبر»، لكنه لم يكن قد دخل الخدمة رسمياً عند استهدافه في حوض «زاليف» لبناء السفن في كيرتش، شرقي شبه جزيرة القرم.

ونشر موقع «ذا وور زون» الأميركي صوراً أظهرت أضراراً كبيرة في جانب السفينة وبنيتها العلوية وصاريها. وأقرت موسكو بإصابة سفينة خلال الهجوم، فيما قالت كييف إن أضرار «أسكولد» قد تجعل إصلاحها مستحيلاً. وألحق الهجوم أضراراً جسيمة بقطعة كان يُفترض أن تعزز القدرة الصاروخية للأسطول، فيما ظلّت إمكانية إصلاحها غير محسومة.

+1 destroyed russian ship. @StratCom_AFU confirmed that an Askold russian ship was destroyed during Saturday’s cruise missile attack on the shipbuilding plant in Kerch. https://t.co/TRhuXkouYx — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 6, 2023

«نوفوتشيركاسك» - 26 ديسمبر (كانون الأول) 2023

سفينة إنزال أخرى من فئة «روبوتشا»، استهدفتها صواريخ أوكرانية في 26 ديسمبر 2023 بميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، ما أعقبه انفجار ضخم. وأظهرت صور أقمار اصطناعية السفينة محترقة وغارقة جزئياً. وأعلنت كييف تدميرها، فيما أقرت موسكو بتضررها. وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى احتمال أن تكون السفينة تنقل مسيّرات هجومية إيرانية من طراز «شاهد»، من دون تأكيد طبيعة حمولتها.

«إيفانوفيتس» - ليلة 31 يناير (كانون الثاني) - 1 فبراير 2024

كورفيت صاروخي من فئة «تارانتول»، مسلّح بصواريخ مضادة للسفن ومخصص لمهاجمة الأهداف البحرية.

استُهدف قرب بحيرة دونوزلاف في غرب شبه جزيرة القرم. وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن زوارق «ماغورا في-5» المسيّرة أصابته وأغرقته. وأظهرت المشاهد المنشورة إصابات متتابعة في بدنه قبل غرقه من المؤخرة، في هجوم أبرز قدرة الزوارق المحمّلة بالمتفجرات على إغراق سفينة حربية مسلّحة.

Ship wreck of the day! Warriors of the special unit «Group 13» of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette «Ivanovets» of the russian Black Sea Fleet. As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of the ship is approximately $60–70 million. Nice job, warriors! — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

«تسيزار كونيكوف» - 14 فبراير 2024

سفينة إنزال كبيرة من فئة «روبوتشا»، أعلنت أوكرانيا إغراقها قبالة ألوبكا في جنوب القرم باستخدام زوارق «ماغورا في-5». وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن الضربات أحدثت فتحات خطرة في جانبها قبل غرقها. واستهدف الهجوم إحدى القطع التي تستطيع موسكو استخدامها لنقل العتاد ودعم قواتها، مضيفاً خسارة أخرى إلى سفن الإنزال الروسية.

«سيرغي كوتوف» - 5 مارس 2024

سفينة دورية، أي قطعة مخصصة لمراقبة المياه وحماية الملاحة ومواجهة أعمال التخريب. دخلت الخدمة عام 2022.

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إغراقها قرب مضيق كيرتش باستخدام زوارق مسيّرة، بعدما تسببت إصابات متعددة بأضرار جسيمة في بدنها. وتكتسب خسارتها أهمية لحداثتها ودورها في الحماية البحرية وتأمين مناطق انتشار الأسطول، وهي مهام ازدادت صعوبتها مع تكثيف الهجمات الأوكرانية.

لقطة تبدو ملتقطة بكاميرا حرارية لسفينة الدورية الروسية «سيرغي كوتوف» خلال استهدافها بزوارق مسيّرة قبالة القرم وفق الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (رويترز)

«تسيكلون» - 19 مايو 2024

كورفيت صاروخي من فئة «كاراكورت»، قادر على إطلاق صواريخ «كاليبر»، استُهدف في ميناء سيفاستوبول.

وقدّرت وزارة الدفاع البريطانية أن السفينة دُمّرت على نحو شبه مؤكد، خلال هجوم يُعتقد أنه جمع بين مسيّرات وصواريخ «أتاكمز» الباليستية التكتيكية. وترتبط أهميتها بقدرتها على ضرب أهداف برية من البحر.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/oRBdFqsbN5 #StandWithUkraine https://t.co/NGyOeN7zQ2 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 23, 2024

«ميركوري» - 22 نوفمبر 2026

كورفيت من فئة «ستيريغوشي»، دخل الخدمة عام 2023، ومجهّز بصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي وطوربيدات، إضافة إلى مهبط للمروحيات.

زورق أوكراني مسيّر من طراز «سي بيبي» يهاجم الكورفيت الروسي «ميركوري» قرب بنغازي بليبيا في لقطة من فيديو وزّعه جهاز الأمن الأوكراني يوم 23 نوفمبر 2026 (أ.ب)

استُهدف «ميركوري» أثناء رسوه في بنغازي للتزود بالوقود والإمدادات. وأعلن زيلينسكي إغراقه وتدمير مروحية «كا-27» على متنه، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية انقلاب السفينة وبقاء مقدمتها فوق الماء. وتكمن أهمية خسارته في حداثته وتعدد مهامه وتسليحه، فضلاً عن وصول الهجمات الأوكرانية إلى ميناء بعيد عن البحر الأسود.