التقت المؤسسات الليبية المنقسمة على رفض استخدام ليبيا ساحة للحرب الروسية - الأوكرانية، بعدما أعلنت أوكرانيا استهداف سفينتين روسيتين في بنغازي، في وقت تتجه فيه الأزمة نحو مزيد من التدويل مع تحركات لطرح القضية أمام مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

واتحدت مواقف مجلس النواب والمجلس الرئاسي والحكومتين في شرق البلاد وغربها، على إدانة الهجمات والتأكيد على حماية السيادة الليبية، في استجابة مشتركة لتهديد خارجي أعاد ملف الانقسام الداخلي إلى واجهة النقاش، وكشف في الوقت نفسه عن مخاطر تحوّل الأراضي والمياه الليبية إلى امتداد للصراع الروسي - الأوكراني.

وحذّر المجلس الرئاسي في بيان، الاثنين، من أن خطورة هذه الأحداث - التي أدانها - تتجاوز حدود الواقعة ذاتها بالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي الذي يلقي بظلاله على المشهد الليبي؛ وقال إن ليبيا تدفع اليوم ضريبة صراع دولي يتسع نطاقه مستفيداً من حالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي أضعفت مناعة الدولة.

وأشار المجلس إلى أن الانخراط في هذه الصراعات تجاوز التأثير السياسي إلى مستوى المواجهة العسكرية، في تطور بالغ الخطورة تتحمل الدولة وشعبها تكلفته الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما حذّر من أن التداعيات لا تقتصر على وحدة ليبيا واستقرارها، بل تمتد إلى أمن البحر المتوسط وسلامة الممرات البحرية وأمن إمدادات الطاقة.

الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية من فيديو بثه «الجيش الوطني» الليبي

وأكد أنه سيتخذ الإجراءات العسكرية والسياسية والقانونية المناسبة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لمتابعة ملابسات الأحداث، وتحديد مسؤولية الأطراف الدولية والمحلية، مع الإعلان عن عزمه اللجوء إلى القنوات القانونية والدبلوماسية الدولية لضمان المساءلة.

وعد الأحداث «جرس إنذار»، وفرصة لمراجعة وطنية تدفع نحو إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات بعيداً عن الاصطفافات والاستقواء بالخارج.

شكوى رسمية

من جانبه، وصف رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب (المُقال من قبل المنفي) الهجوم على ميناء بنغازي بأنه «عدوان سافر» يهدد الأمن القومي الليبي وأمن الملاحة في البحر المتوسط، وقال في بيان إن الهجوم يعزز ما سبق أن حذرت منه تقارير الجهاز بشأن تحركات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، عادّاً أن تبني الرئيس الأوكراني زيلينسكي العملية «يمثل إقراراً مباشراً بالعدوان».

ورفض العائب تحويل ليبيا إلى ساحة اشتباك وتصفية حسابات دولية، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، واتخاذ إجراءات رادعة ومحاسبة الجهات المتورطة.

في المقابل، أعلن أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب تقديم شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، مطالباً بفتح تحقيق دولي جاد وشفاف في الهجمات.

ودعا حماد إلى تحديد الجهات المسؤولة عن إطلاق وتشغيل الزوارق المسيّرة التي هاجمت السفينة الروسية، وعن توفير الدعم اللوجستي لها، والتحقق من تقارير وجود عناصر أو خبراء أو منشآت عسكرية أوكرانية داخل ليبيا، أو استخدام مواقع في غرب البلاد لتجهيز وإطلاق الزوارق.

وطالبت الحكومة أوكرانيا بتقديم توضيحات رسمية بشأن أنشطتها داخل الأراضي الليبية، عادّة الهجمات اعتداءً خطيراً على السيادة وأمن الموانئ وسلامة الملاحة.

وأكد حماد أن ليبيا ليست طرفاً في أي نزاع خارجي، وأن علاقاتها الدولية واستخدام أراضيها ومياهها الإقليمية يخضعان لسيادتها الوطنية.

وعقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً طارئاً، الاثنين، أطلقت فيه مبادرة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة.

وكان المجلس قد أدان الاعتداءات عادّاً إياها انتهاكاً للسيادة وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة وأمن المتوسط، وأشاد بجاهزية القوات المسلحة الليبية، لافتاً إلى أن التصدي للتهديدات يستوجب توحيد الصف الوطني، والإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، بما يضمن وحدة القرار، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على حماية أراضيها ومياهها الإقليمية.

الجامعة العربية

من جانبها، شدّدت جامعة الدول العربية على ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها.

وحذّرت الجامعة، الاثنين، من أي تدخلات خارجية في شؤون ليبيا الداخلية، كما رفضت الزج بليبيا أو بأي دولة عربية في الصراعات الإقليمية والدولية، ودعت إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كانت الأحداث قد بدأت، فجر الأحد، بانفجار داخل القاعدة البحرية في بنغازي استهدف الطراد الروسي «ميركوري»، وقال مسؤولان عسكريان في «الجيش الوطني» الليبي إن الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بالسفينة وتسبب في حريق، مشيرين استناداً إلى تحقيق أولي، إلى أن عدة مسيّرات بحرية أوكرانية أُطلقت باتجاهها، وأن القوات اعترضت ودمرت أربعاً منها على الأقل بينما أصابت اثنتان السفينة.

وأظهرت صور بالأقمار الاصطناعية أن معظم هيكل السفينة انقلب وغرق، وبقيت أجزاء منه ظاهرة فوق سطح الماء. وأفادت مصادر طبية بإصابة نحو عشرة أشخاص بين روس وليبيين بجروح طفيفة دون تسجيل وفيات.

وفي حادث منفصل، استهدفت زوارق مسيّرة سفينة تجارية قبالة الساحل، تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء طاقمها الذي تعرض لإصابات طفيفة.

شرقاً وغرباً

عسكرياً، أشاد نائب القائد العام للجيش الوطني صدام حفتر بيقظة القوات الجوية والبحرية في التصدي للتهديدات، مؤكداً استمرار واجب حماية المدينة وتأمين سواحلها، ورافضاً تحويل الأراضي أو المياه الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات.

ومن غرب البلاد، عدّ وكيل وزارة الدفاع في حكومة «الوحدة الوطنية» عبد السلام الزوبي أن الاستهدافات كشفت خطورة بقاء السيادة رهينة الانقسام، مؤكداً أن موقف الوزارة من توحيد الجيش وبناء قدراته لم يتغير.

وتضع هذه التطورات أمن الموانئ والسواحل الليبية أمام اختبار يتجاوز قدرة القوات المحلية على التصدي للتهديدات، إلى قدرة المؤسسات المنقسمة على التعامل مع صراعات دولية تتجاوز حدود البلاد.