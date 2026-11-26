قالت 6 مصادر، لوكالة «رويترز»، ‌إن أكثر من نصف العاملين الميدانيين في برنامج لمراقبة المجاعة تابع للحكومة الأميركية سيفقدون وظائفهم بحلول نهاية العام بسبب نقص التمويل، مما سيحول دون قدرة البرنامج على المساعدة في درء حالات المجاعة التي زادت احتمالات حدوثها بسبب ظاهرة النينيو المناخية وخفض المساعدات.

وقال ثلاثة من المصادر، ​وجميعهم على دراية مباشرة بالأمر، إن إرسال إخطارات إنهاء الخدمة قبل 30 يوماً في الأول من ديسمبر (كانون الأول) إلى عشرات الموظفين في شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة يعني أن الشبكة لن تتمكن من إصدار تقريرها التالي حول الأمن الغذائي.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشبكة إلى مسؤولي الإغاثة يوم الثلاثاء، واطلعت عليها «رويترز»، أن التقرير المحدث للشهر المقبل لن يُنشر لأن وزارة الخارجية الأميركية لم تؤكد التمويل للسنة المالية التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول)، مما اضطر الموظفين إلى «الشروع في إجراءات إغلاق طارئة».

ويعد هذا التقرير حاسماً بالنسبة لبلدان على شفا المجاعة مثل السودان واليمن وجنوب السودان والصومال، إذ كان من المتوقع أن يتضمن تفاصيل عن المناطق الأكثر تضرراً من النقص الحاد في الغذاء. وتساعد المؤشرات المبكرة على ‌حدوث مجاعة وكالات المساعدات الإنسانية ‌وصانعي السياسات على تقييم وتنفيذ تدابير إغاثة منقذة للحياة لمنع وقوع المزيد ​من ‌الوفيات جراء الجوع.

وجاء ​في رسالة البريد الإلكتروني: «سنسعى جاهدين إلى مواصلة مشاركتنا قدر الإمكان خلال هذه الفترة المضطربة ونتوقع أن نتمكن قريباً من تأكيد التمويل واستئناف العمليات بالكامل».

ولم ترد تقارير من قبل عن حالات إنهاء الخدمة المتوقعة ولا عن حقيقة أن تقرير ديسمبر لن ينشر، وهو واحد من ثلاثة تقارير من هذا النوع تصدر سنوياً. وقالت المصادر إنه ليست لديها تفاصيل حول كيفية وموعد استئناف التمويل وإصدار التقارير، أو ما إذا كان سيعاد توظيف الأشخاص المسرحين من العمل.

وطلب متحدث باسم الشبكة من «رويترز» توجيه جميع الأسئلة المتعلقة بتمويلها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

أشهر ضبابية

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية، لوكالة «رويترز»، إنهم «لا يعتزمون إغلاق شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أو تقليص خدماتها، الممولة حتى أبريل 2027». ولم يرد المتحدث على استفسارات حول ‌إمكانية استمرار التمويل للسنة المالية كاملة، والتي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) ‌2027.

تعد شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، ومقرها واشنطن، واحدة من هيئتين عالميتين ​لرصد الجوع. والأخرى هي التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ‌وهي مدعومة من الأمم المتحدة وتعمل في أكثر من 30 دولة.

يعمل نحو 200 شخص من جنسيات مختلفة، معظمهم من ‌الموظفين الميدانيين المتمركزين في المراكز الإقليمية أو المكاتب القُطرية، على جمع البيانات وتحليلها لصالح شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة. ويدير موظفون آخرون الموقع الإلكتروني ويتولون تخزين المعلومات.

وذكرت المصادر الستة أنه في أكتوبر، أُرسلت بالفعل إخطارات إنهاء الخدمة إلى 20 في المائة من موظفي الشبكة بعد ضبابية على مدى أشهر بشأن المستقبل المالي للبرنامج.

وقال أربعة منهم إن موظفي المنظمة حذروا وزارة الخارجية الأميركية، في الأسبوع الماضي فقط، ‌من الاضطرار لوقف العمليات في غياب ضمانات مالية. وأمرت رسالة بريد إلكتروني داخلية بتاريخ 24 يوليو (تموز)، واطلعت عليها «رويترز»، بوقف السفر والتوظيف عازية ذلك إلى أزمة سيولة.

وذكرت المصادر أن تمويل البرنامج، الذي كان جزءاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المغلقة حالياً، كان يُعتمد في الماضي قبل بدء السنة المالية في أول أكتوبر.

وأضافوا أنهم لا يعرفون ما إذا كان نقص التمويل ناتجاً عن عقبات داخلية أو سوء إدارة أم أنه يعكس قراراً متعمداً من إدارة ترمب لتقليص حجم الشبكة أو إغلاقها.

أسئلة من الكونغرس

أُنشئت الشبكة في عام 1985 في أعقاب مجاعة مميتة في إثيوبيا أحدثت صدمة في العالم وسلطت الضوء على ضرورة وجود أنظمة للإنذار المبكر. وهدف الشبكة هو التنبؤ بأزمات الجوع قبل حدوثها بستة أشهر إلى 12 شهراً.

ومنذ بدء عملياتها خلال الولاية الثانية للرئيس الأسبق رونالد ريغان، حظيت الشبكة بدعم الحزبين حتى العام الماضي، عندما أدى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى توقفها عن العمل لخمسة أشهر. واستأنفت عملها في أواخر يونيو (حزيران) من العام الماضي.

ووفقاً لرسالة البريد الإلكتروني الداخلية، أمرت وزارة الخارجية الشبكة هذا العام بوقف نشر تقارير حول الصومال واليمن وأفغانستان دون تقديم تفسير.

وأثار تعليق نشر التقارير انتقادات من غريغوري ميكس، أبرز عضو ديمقراطي في لجنة ​الشؤون الخارجية بمجلس النواب. ورُفع هذا التعليق في سبتمبر.

وقال ميكس، لـ «رويترز»، إن وزارة الخارجية «تعرّض ملايين الأرواح للخطر بتأخيرها تمويل شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة».

وأضاف: «على الوزارة التوقف عن المماطلة وأن تسمح للشبكة بالقيام بما تجيده؛ تقديم التحليلات لمنع حدوث مجاعة في الخارج». ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق على تصريحات ميكس.